Il vicesindaco si dimette per dedicarsi al volontariato

Lodi Vecchio, Laura Balzari lascia tutto e si prepara ad affrontare un’esperienza in Africa. La strada dell’impegno in politica l’ha imboccata da giovanissima, a 16 anni. E a 18 anni compiuti da poco è entrata in consiglio comunale.

Oggi che ne ha 54 - rieletta alle elezioni amministrative di maggio - e ricopre la carica di vicesindaco e assessore, con delega alle politiche sociali e all’associazionismo, ha deciso di dire basta. E di lasciare tutti gli impegni politici e amministrativi per dedicarsi al volontariato in Africa.

La lettera di dimissioni sarà protocollata lunedì, ma la decisione è già stata resa pubblica: si dimette Laura Balzari, già vicesindaco nella giunta Vitale tra il 2015 e il 2019 e da maggio confermata dall’attuale sindaco Lino Osvaldo Felissari.

A renderla nota, attraverso i social, è stata la stessa Balzari, che ha scritto tutto in un post sul suo profilo Facebook, che ha ricevuto in poco tempo decine di commenti.

«Ho fatto tutto con amore e passione, seguendo i miei valori e i miei ideali e per tutta la vita ho cercato di fare il bene della comunità - si legge in un punto - , con tanti limiti, certo, a volte sbagliando, ma sempre pensando alle scelte migliori di per Lodi Vecchio».

«Ci sono momenti nella vita in cui devi fare i conti con te stessa e capisci che è il momento di cambiare vita. L’intenzione è quella di andare in Africa, in Etiopia in particolare, per un periodo di volontariato attivo. Sarebbe per me la prima esperienza da volontaria, ma anche l’inizio di un capitolo della mia vita».

tratto da Il cittadino.it del 24 gennaio 2020

segnalato da Alessandro Bruni