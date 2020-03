Contraddizioni di persone, leader, ladri, virologi, economisti

Il coronavirus ha gettato in confusione quasi tutti. Abbiamo iniziato per la verità noi “popolo” di Italiani discriminando i Cinesi (chiusi tutti i voli dalla Cina), quando pensavamo che il virus sarebbe rimasto solo in Cina (si sono lamentati anche i poveri Filippini che venivano scambiati da Italiani -un po’ superficiali- per Cinesi). Adesso sono gli Spagnoli che sconsigliano di abbracciare gli Italiani ma il fenomeno è sempre lui (Trump) che ha chiuso i voli dall’Europa (ma non da UK e Irlanda perché “siamo della stessa famiglia”). Ma tra qualche giorno si accorgerà che anche i “famigliari” possono essere contagiati e cambierà idea.

Poi ci sono le contraddizioni in “seno al popolo delle seconde case” che abbandonano la città per le più ambite case di campagna, di montagna, di collina dove si sta meglio più a contatto con la natura. Circa 4 milioni di italiani (mica pochi) che non pagano spesso l’imposta sulla seconda casa perché l’hanno intestata al coniuge. L’assessore di Sauze d’Oulx (siamo in Piemonte) munito di megafono intima agli indesiderati “pendolari” “dovete restare in casa” perché girano sulla neve come se niente fosse. Poi c’è sempre chi esagera come l’ex sindaco di Cesana (sempre Piemonte) che ha convinto Forza Italia a presentare un’interrogazione urgente per sollecitare la sospensione degli accordi di Shengen sulla strada in uscita da Claviere. Ma non è da meno il presidente della provincia di Trento Fugatti (Lega) che intima ai proprietari delle seconde case (non residenti) di andarsene non in casa ma a casa loro (in Lombardia e Veneto) e semmai tornare solo in estate…perché poi i turisti fanno comodo.

Per fortuna incappano nei guai anche i boss mafiosi che non potendo farsi portare a casa la spesa tramite i numeri di emergenza (che ora li portano ad anziani e poveri), se la fanno portare da amici (un po’ tonti) che non sanno che non si può più girare in auto. Arresti anche di piccoli spacciatori che ora devono ricorrere al porta a porta tramite messaggi via Telegram (più usato perché si crede meno controllabile dai Carabinieri…ma non è vero).

Quelli col cane avevano fatto un sospiro di sollievo perché è una bella scusa per passeggiare tranquillamente, ma ora con la chiusura dei parchi in molte città ci sono centri che si sono trasformati in mostre canine. Nella confusione c’è chi si fa prestare il cane per poter passeggiare tranquillamente (prima o poi allerterà gli animalisti per questo uso straordinario dei cani che hanno un diritto sindacale alle loro ore di riposo).

Rinchiusi in casa aspettiamo ansiosi il “picco” dei contagi che pare dovrebbe avvenire mercoledì prossimo 18 marzo: attesi 92mila contagiati e quasi 400mila in quarantena. Al Nord, almeno in Veneto, pare già si stia rallentando (sarebbe una bella notizia), ma al Sud (contagiato dagli stessi meridionali di ritorno dal Nord) è atteso un forte incremento e il “picco” sarà ben oltre il 18 marzo. Così continuerà la telenovela Nord-Sud che per la prima volta ha visto i meridionali (hanno cominciato quelli di Ischia) chiedere ai Lombardo-Veneti di non entrare. Alte anche le grida del governatore pugliese Emiliano per l’arrivo di 9.842 meridionali dal Nord (molti proprio dall’Emilia dove studiano) potenziali “untori”.

Il trend del contagio da noi è abbastanza stabile (ciò che conta non è la variazione assoluta ma quella percentuale da giorno all’altro), ma cresce negli altri Paesi Europei, per cui noi Italiani (sta a vedere) non saremo più irrisi, ma anzi invidiati come primi e virtuosi, diventati l’impianto “pilota” da imitare (quello Cinese era troppo drastico per le nostre democrazie).

Staremo a vedere quali Paesi ci seguiranno, la Spagna si avvia a chiudere tutto come l’Italia poi forse seguirà l’Austria che ha chiuso i confini e controlla che le auto dei tedeschi abbiano sufficiente benzina per arrivare alla frontiera e non fermarsi a fare rifornimento in Austria. La Germania sembra ancora incerta su quale strategia sanitaria seguire. Chi invece azzarda moltissimo è l’inglese Boris Jhonson che punta ad un contagio di massa (almeno il 60%), in modo da creare un’immunità di gregge e così sconfiggere il virus. L’Oms ha detto che sono pazzi. Se hanno ragione il suo virologo sir Patrick Vallance vincerà il premio Nobel, se ha torto creerà il più grande dramma del dopoguerra. Jhonson ha detto che “alcuni nostri cari dovranno morire” (non ha precisato però la quantità che è forse quella che fa la differenza). Si è subito diffuso il panico e così nei supermercati è sparita (come in Usa, del resto sono della stessa “famiglia”) la carta igienica. Su questo punto misterioso (perché proprio la carta igienica e non altri beni) è aperto il dibattito. Il caso forse più interessante da seguire è la strategia di Trump (che segue l’impostazione inglese) ma che non ha (come gli inglesi) una sanità pubblica, ma privata tramite assicurazione a cui però non ricorrono 87 milioni di Americani, di cui circa 40 milioni in quanto poveri (non in grado di pagare tale assicurazione) ed altri 47 milioni che hanno scelto di non usufruire di tale assicurazione pagando poi cash in caso di necessità. Qui il problema per Trump si complica perché dovrebbe pagare con soldi pubblici anche i test di chi non è assicurato (pare costino 3mila dollari). Il Brasile ha lo steso modello di sanità privata degli Usa ma con molti meno assicurati (se hai un infarto ti fanno entrare all’ospedale solo se dai prima la carta di credito) ma dove il livello di creatività è certamente maggiore come ha dimostrato Bolsonaro che ha proposto come prima misura per ridurre l’inquinamento (nei giorni della polemica sulla deforestazione dell’Amazzonia) di andare al cesso una volta ogni due giorni.

Tra gli economisti si è distinta per confusione la neo presidente (francese) Lagarde (prontamente ribattezzata “Lagaffe”) che ha detto incautamente (mentre pure stanziava 120 miliardi di aiuti come BCE, pare consigliata da un tedesco) che “non è qui per abolire gli spread”, facendo volare lo spread italiano a 260. Per fortuna Merkel l’ha subito smentita dichiarando che la Germania immetterà sul mercato 550 miliardi di euro per proteggere lavoratori e imprese, con tanti saluti allo Schwarze Null (zero nero) e mandando in soffitta due architravi della politica tedesca (ed europea) come il Pareggio di Bilancio e il Patto di Stabilità (e il rilassamento sugli aiuti di Stato –Mes- rinviato a sine die). Cambiamenti destinati ad avere un’impronta permanente anche dopo la fine dell’emergenza (un gran bene per l’Europa).

Stendiamo un velo pietoso sui nostri politici (a loro discolpa c’è che non era facile avere le idee chiare su un fenomeno nuovo). Zingaretti posta il 27 febbraio “Parola d’ordine: normalità!” Fa vedere che prende un aperitivo insieme a dieci persone e aggiunge “non perdiamo le nostre abitudini, non possiamo fermare Milano e l’Italia. La nostra economia è più forte della paura…”. Il 6 marzo “Ragazzi ho preso il coronavirus”.

Salvini il 27 febbraio: “Riaprire, riaprire, riaprire, rilanciare tutto quello che si può: fabbriche, negozi, musei gallerie, palestre, discoteche, bar, ristoranti, centri commerciali,…”; 6 marzo: “Chiudere tutto adesso, salvando i settori strategici dal sanitario alle forze dell’ordine all’alimentare per ripartire sani, tutti insieme tra poco…”. Per fortuna abbiamo un Presidente della Repubblica sobrio e che parla al momento opportuno (“il bel tacer non fu mai detto”).

L’effetto shock di questa emergenza sanitaria avrà (al di là del rallentamento sull’economia) probabili conseguenze strutturali sui modi con cui procederà la globalizzazione che al momento non sono prevedibili. Crescerà il ruolo delle Nazioni e declinerà quello delle grandi organizzazioni mondiali e della stessa Europa? Oppure crescerà la coscienza che siamo tutti sulla stessa “barca Mondo” e dopo la quarantena, l’innalzamento dei muri, la difficoltà ad attraversare confini, capiremo che vale la pena aiutarsi l’un l’altro, puntare sulle cose essenziali della vita e anche a rallentare. Infine che un mondo in cui ciascuno sta “a casa propria” non è proprio l’ideale.

scritto da Andrea Gandini