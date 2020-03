Covid-19, imparare dagli errori, ripartire diversi

Come fare per ripartire non più come prima, quando sarà di nuovo possibile? Come far tesoro di quanto imparato? Domande su cui meditare per evitare che, al di là dei buoni propositi di oggi, si ritorni a fare esattamente quello che facevamo prima, perché gli studi sui comportamenti umani ci dicono che, al di là delle belle parole, il rischio di continuare come prima è alto.

Per esempio si potrà ripartire con una produzione industriale libera da ogni vincolo ambientale (come propone Trump) o si dovrà accelerare l’economia circolare? De-globalizzare significherà specializzarsi per stare meglio dentro il mercato interno europeo o ritornare a quello nazionale? Rilanciare l’agricoltura bio e i prodotti locali anche a costo di ridurre import-export in agricoltura o continuare come prima?

Regolarizzare tutti gli irregolari che lavorano in nero (badanti, braccianti, edili,…) non solo per poter controllare il contagio e dare assistenza sanitaria, ma anche per stroncare il lavoro nero e avere contributi e tasse a favore dello Stato. Investire su sanità, scuola, territorio e giovani o continuare con spese correnti per salari e pensioni? La meravigliosa città di Venezia sta su tronchi di legno che ricoprivano i boschi della Dalmazia: torneremo a forestare la nostra Italia anche in pianura e non solo sulle montagne?

Ripartire come prima sarebbe drammatico perché vuol dire che non abbiamo capito la “lezione”, e la prossima volta la “legnata” sarà ancora maggiore.

I dati per singola Regione dicono che l’emergenza Covid-19 è molto diversificata. E’ altissima in Lombardia (61% dei morti), alta in Emilia-R. (15%), seguita da Val d’Aosta, Marche, Trentino, Piemonte, Veneto. Nelle altre regioni è un fenomeno di bassa intensità. In Basilicata, per esempio, c’è stato fino al 26 marzo solo un morto per Covid-19, quando nel primo trimestre del 2017 i morti per influenza e polmoniti erano 51 e ben 1.515 quelli in complesso. Poiché è accertato da 13 laboratori lombardi che il Covid-19 era presente in Lombardia sin dal 1° gennaio, i dati sono attendibili e poiché dall’8 marzo al 26 marzo sono passati 18 giorni dalle misure di “chiusura” (molti che lavoravano e studiavano al Nord vi hanno fatto rientro prima dell’8 marzo), si può desumere che gran parte dei contagiati del Nord in discesa al Sud abbiano già fatto effetto almeno sui contagiati.

Come si potrà notare le morti per Covid-19 sono in quasi tutte le regioni molto inferiori alle morti per influenza e polmoniti (che per il 70% dell’anno si concentrano nei primi tre mesi, dati del 2017), tranne che in Lombardia (dove sono quasi il triplo) e in Emilia-Romagna dove sono analoghe.

Sarebbe quindi importante dare una informazione che non sia ansiogena in quanto, se è vero che il fenomeno è gravissimo in Lombardia, non lo è altrove. In Lombardia le morti per Covid-19 sono il 20% di tutti i decessi, ma nelle regioni del Sud sono quasi sempre sotto l’1%. Purtroppo la paura fa cattivi scherzi e amplifica la “caccia all’untore” (a chi non ha la mascherina, i guanti o porta il figlio in bici sul seggiolino oltre 200 metri da casa sua). Comportamenti asociali perché comportarsi in modo civile è semmai non avvicinarsi agli altri, non girare da soli distanziati o accompagnare il proprio figlio disabile a passeggiare. Ci sono un sacco di persone (dai bambini agli anziani) che hanno bisogno di muoversi se non vogliamo alla fine della “reclusione”, trovarci con un sacco di malattie e disturbi.

I dati mostrano una situazione molto differenziata (ancor più se si analizzassero le province e i singoli Comuni) per cui è ragionevole che le misure di allentamento, quando verranno prese, siano differenziate per Regione e per Comune in base alla gravità delle diverse situazioni con misure appropriate.

Appare evidente che siamo in presenza di un fenomeno nuovo le cui caratteristiche sono la “velocità e l’intensità in un breve periodo e in alcune zone”, una sorta di “tsunami concentrato” che richiede una risposta diversa dalle routine sanitarie tradizionali delle singole Regioni. In presenza di queste “varianze” non c’è solo un problema di “preparazione” (che è stata inadeguata) ad una epidemia così intensa (che ha causato il 20% di contagiati di medici e infermieri dell’ospedale di Bergamo sul totale; sono 8.358 i sanitari contagiati in Italia di cui il 50% in Lombardia), trasformando alcuni presidi sanitari in “vettori” di contagio, ma anche di distribuzione del carico di lavoro tra tutte le Regioni (a partire da quelle confinanti) e quindi l’importanza di una regia nazionale.

Ciò pone il problema di una revisione del rapporto Stato-Regioni nella sanità, anche perché, nel frattempo (dal 1947) la dimensione di alcune regioni è diventata troppo piccola e macro-Regioni sono più adeguate alle future necessità. La Lombardia colpita in pieno dall’epidemia (con 1.300 pazienti in terapia intensiva), ha trasferito alcuni malati in altre Regioni (anche in Germania), infatti sia il Veneto che l’Emilia-R., nonostante il forte afflusso, hanno ancora metà dei letti in terapia intensiva liberi.

Per una riapertura graduale più rapida si potrà chiedere a chi è contagiato (e deve stare in quarantena) di subire un controllo tramite App (rigorosamente a termine e con relativa cancellazione dei dati personali), in modo da dare sicurezza, com’è avvenuto in Sud Corea e Singapore, agli altri cittadini. Ciò pone il controllo dei big data da parte di un’autorità indipendente. Purtroppo contare solo sul self control non è possibile se è vero che anche ieri sono stati multati 50 contagiati posti in quarantena che giravano bellamente.

Un altro tema da affrontare è se consentire a chi è over 50-60 di non andare a lavorare in azienda (anche in presenza di misure di sicurezza) perché per gli anziani i rischi sono maggiori. Si aprono quindi molte questioni. Vale la pena da subito parlarne perché ogni giorno che passa la chiusura ha un costo che pagheremo tutti e, quindi, trovare il modo, anche differenziato, di partire prima possibile in sicurezza non è sbagliato.

Le stesse strutture sanitarie dovranno proporre un piano su come far fronte ad una eventuale recrudescenza del fenomeno in estate (qualora ciò avvenga), perché non sappiamo se gli asintomatici possono ammalarsi di nuovo. E’ probabile di no, ma un piano va approntato in modo da far tesoro degli errori fatti e “ripartire da tre”.

scritto da Andrea Gandini