Fake news e postverità al tempo di covid-19

La mole di informazioni sul Covid-19 sembra viaggiare alla stessa velocità con cui il virus si trasmette. Più ne sappiamo, più ne vogliamo sapere, più dobbiamo fare attenzione alle fake news. Ma come riconoscere l’informazione di qualità?

L'infodemiologia è la scienza che studia la distribuzione delle informazioni e i fattori determinanti che sono all'origine delle informazioni stesse in un mezzo elettronico, in particolar modo Internet, o in una popolazione, col fine ultimo di supportare la sanità pubblica e la politica pubblica. Rappresenta un ambito multidisciplinare di ricerca, coinvolgendo l'informatica, la comunicazione digitale e la medicina.

I dati ottenuti dall'infodemiologia possono essere usati per attuare la sorveglianza delle informazioni, utile a esempio per rivelare alle autorità sanitarie massive campagne di disinformazione sulle vaccinazioni. In base ai soggetti da cui provengono le informazioni, la sorveglianza distingue i seguenti tre casi: 1) informazioni pubbliche professionali; 2) informazioni esplicite e consce fornite dagli utenti e da individui malati; 3) informazioni implicite fornite principalmente in modo inconsapevole dagli utenti.

In parallelo alla infodemiologia, disciplina scientifica con precisi canoni di qualità di informazione, recentemente si è affiancato un costume deteriore in cui tutte le informazioni vengono divulgate senza un filtro di attendibilità e talora con il preciso intento di fuorviare il pubblico. Non solo una deriva di malcostume, ma una vera e propria truffa talora perpetrata con precisi scopi disonesti. Nel campo della salute, infatti si assiste al dilagare dell'infodemia.

L'infodemia, termine parallelamente derivato dalle parole "informazione" ed "epidemia", talvolta definita anche bulimia informativa, non è una disciplina scientifica, ma è l'eccessiva proliferazione di informazioni spesso contraddistinte da dubbia affidabilità e carenza di fonti. Questo costume perpetrato per trovare rilevanza di lettura è una deriva giornalistica di superficialità, ma anche un modo truffaldino per spostare l'opinione pubblica verso opinioni false.

Per valutare la qualità delle informazioni riguardanti la salute esistenti in Internet dovrebbero essere considerati i seguenti elementi:

aggiornamento recente e continuo;

citazione delle fonti;

scopi espliciti e intenzioni del sito web;

rivelazione degli sviluppatori e degli sponsor;

interessi rivelati e che non influenzano l'obiettività (per esempio, interessi finanziari);

contenuto equilibrato che elenca vantaggi e svantaggi;

etichettatura con metadati;

livello di prova indicato.

Tutte le notizie che non seguono questi criteri devono essere considerate fake news.

Roberta Villa, medico e giornalista, ha pubblicato in Forward del 17 marzo 2020 chiare considerazioni sulle fake news oggi divulgate sulla pandemia da coronavirus. Per vedere il video aprire questo link

