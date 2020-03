La fine della globalizzazione?

Mentre il coronavirus naviga verso il suo picco, e noi siamo rintanati in casa, sembra che il mondo stia andando verso una nuova situazione, caratterizzata da paure, divisioni, riduzione delle relazioni tra le persone e i gruppi, chiusura delle frontiere.

La durata non breve della diffusione del contagio, e il più lungo tempo successivo per superare gli effetti di crisi economica, conferiscono una certa plausibilità a una riduzione strutturale del processo di globalizzazione. Questa è la convinzione della cultura e della politica sovranista ampiamente propagandata dalla stampa di destra e dalle dichiarazioni di alcuni leader.

Ma al di là di questa narrazione, a mio avviso, frutto di una proiezione del desiderio sulla realtà, se osserviamo con più attenzione quanto sta avvenendo, ci accorgiamo che la direzione di marcia di questo mondo sconvolto è un’altra. A parte la totale incertezza del tempo necessario per tornare alla normalità e l’ignoto che caratterizza le prossime tappe che non abbiamo mai sperimentato, la globalizzazione sta prendendosi una sua rivincita. Infatti, non solo il virus non ha il passaporto e non rispetta le frontiere, ma il senso della sua corsa e il succedersi dei suoi effetti nei vari Paesi, indica con chiarezza che tutto il mondo possiede un comune destino.

Se all’inizio di questa drammatica vicenda c’erano Paesi infettati e altri no, ora, con qualche diversità di estensione e di tempo, tutti manifestano il medesimo sbocco. Nonostante tutte le divisioni e gli ostacoli frapposti per difenderci e resistere, comprendiamo benissimo che le ragioni e gli strumenti che ci uniscono sono più forti di quelli che ci dividono. Man mano che si procede verso la normalità saranno i primi a riprendere piena funzionalità e, inevitabilmente, a riavvicinarci. Il mercato, la rete digitale, i rapporti economici e sociali riprenderanno il sopravvento.

Il problema decisivo sarà se riusciremo o meno a dar vita e a far funzionare strumenti idonei a regolare in senso umano questi rapporti. In tal senso il virus, con la forza obbligante della necessità, sta spingendo verso cambiamenti che finora sembravano quasi impossibili, come il telelavoro e la fine del patto di stabilità dell’Ue, e, probabilmente, altri potranno aggiungersi prossimamente.

Gli obiettivi e i desideri dei sovranisti, nonostante qualche risultato effimero e provvisorio, hanno i giorni contati, se avremo il coraggio di capire il senso di marcia della realtà e di realizzare le innovazioni che si renderanno possibili.

scritto da Luigi Viviani