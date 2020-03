Libertà. Un documentario di Savino Carbone

In una Bari in cui si iniziano a sentire gli effetti delle nuove, pesanti politiche migratorie, Carbone segue le vite di due ragazzi richiedenti asilo, B. e C., costretti a scappare dal Senegal e dalla Nigeria perché omosessuali. Nei due paesi dell’Africa Subsahariana, infatti, la comunità LGBT è costretta a fare i conti con una intolleranza diffusa e un codice penale che prevede il carcere e, in alcuni casi, persino la lapidazione.

Il lungo e pericoloso viaggio per arrivare in Europa non ha aiutato i due protagonisti, costretti dal clima d’odio crescente in Italia a frequentare le comunità migranti legate ai loro paesi d’origine, subendo un secondo, più doloroso, ostracismo che li spinge a vivere nella macchia.

Cosa vuol dire, allora, libertà? Se lo chiedono B. e C. durante il documentario che, in un lungo e solitario processo di autonarrazione – guidato da una regia intima e dalla fotografia delicata di Antonio Valenza -, diventa manifesto della condizione dei migranti omosessuali, costretti a scontare una doppia emarginazione che li trascina in un eterno, incerto presente senza possibilità di futuro.

A fare da sfondo il capoluogo pugliese impegnato nella campagna elettorale per le Europee, che porta il leader della Lega in città, e il Pride del cinquantennale dei moti di Stonewall. Ma soprattutto il quartiere Libertà, definito a più riprese dalla stampa un rione difficile per la massiccia presenza di comunità straniere, che nel film diventa esplicita manifestazione dei desideri di chi, per amore, ha lasciato tutto.

Per vedere il documentario della durata di 30 minuti aprire questo link

Il documentario, girato nel 2019, è il primo lavoro prodotto dal Centro Documentazione e Ricerca "Möbius", progetto della casa di produzione Cooperativa Quarantadue Vincitore PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. “Libertà” è distribuito da Premiere Film.

Biografia del regista. Classe 1991, laureato in Filosofia, Savino Carbone ha studiato fotogiornalismo con Manoocher Deghati, plurivincitore e giurato del World Press Photo, vincitore del Premio Pulitzer. È iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2014. Negli ultimi anni ha realizzato reportage concentrandosi sulle condizioni delle comunità migranti e di girovaghi. Per due volte, nel 2016 e nel 2019, ha ricevuto il primo premio “Michele Campione – Giornalista di Puglia” promosso dall’Ordine dei Giornalisti di Puglia. Ha curato i contenuti di video-narrazione de “La frontiera”, mostra multimediale itinerante dedicate ad Alessandro Leogrande, finanziata Regione Puglia Coordinamento Politiche Internazionali – Sezione Relazioni Internazionali. “Libertà” è il suo esordio alla regia.

scritto da redazione di Cooperativa Quarantadue, pubblicato il 22 marzo 2020