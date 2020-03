Nuovo Coronavirus: cosa sta succedendo a livello globale

Il nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 si sta diffondendo in più parti del mondo, in questo approfondimento facciamo il punto sulla situazione a livello globale, quali sono gli scenari possibili, come affrontare una eventuale pandemia, quali sono le misure che diversi paesi stanno adottando per impedire che il contagio si allarghi e cosa dicono gli ultimi studi su questo virus.

Non è detto che "COVID-19" andrà via con i primi caldi e non ci sono evidenze che sostengono che si può restare infetti due volte.

In un rapporto pubblicato la scorsa settimana, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato i paesi a seguire l'esempio della Cina nelle misure di contenimento che hanno portato a ridurre fino a quasi fermare l'epidemia.

L’OMS ha dichiarato che il numero di persone contagiate in Cina continua a diminuire. Secondo Bruce Aylward, vicedirettore generale dell'OMS, epidemiologo e a capo di una recente missione dell'agenzia internazionale in Cina, questo risultato si deve, oltre alle decise misure di contenimento, alla velocità con cui si è riuscito a trovare i casi, isolarli, tracciare i loro contatti stretti e tenerli sotto sorveglianza e alla rapidità e all'efficienza nell'esaminarli da parte del sistema sanitario.

Al di fuori della Cina, sono stati invece segnalati 2055 casi in 33 paesi. A preoccupare maggiormente l’Organizzazione Mondiale della Sanità è la diffusione del contagio in Corea del Sud, in Iran (dove un team di esperti dell'OMS si è recato per capire le dinamiche di diffusione e per assistenza tecnica) e in Italia. L'80% dei nuovi casi nel mondo proviene infatti da questi tre paesi. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha però specificato che in Europa anche altri paesi potrebbero trovarsi ad affrontare una situazione simile a quella italiana.

Questo approfondimento è suddiviso in tre parti: 1) La situazione a livello globale; 2) Come gli altri paesi stanno affrontando la diffusione del virus; 3) Cosa dice l’OMS: “COVID-19 può essere contenuto con un approccio globale e la solidarietà di tutti”.

