ISS: sul 25% dei dati analizzati, 3 morti solo «per» Coronavirus

Solo tre i pazienti in Italia che sono morti « per » Covid-19, la patologia scatenata – in taluni soggetti e non in tutti – dall’infezione da virus Sars-Cov-2 che attualmente sta interessando l’Italia e l’Europa centrale, e che sta facendo capolino anche in qualche angolino degli U.S.A.

A comunicarlo, ieri 13 marzo, alla stampa l’Istituto Superiore di Sanità che continua ad analizzare le cartelle cliniche dei pazienti colpiti dalla patologia e poi, purtroppo, deceduti. Al momento, risultano esaminate il 26,4 % delle cartelle cliniche (268 su 1016 deceduti) pervenute all’Istituto sanitario italiano massimamente competente. Il campione è comunque già abbastanza statisticamente significativo per convincere l’Istituto a darne diffusione.

Mediamente, coloro che sono deceduti « con » Covid-19 presentavano altre 2,7 patologie in particolare:

Ipertensione arteriosa (il 76,5%),

Cardiopatia ischemica (il 37,3%),

Diabete mellito (altro 37,3%),

Fibrillazione atriale (26,5%),

il Cancro (19,4%).

Tabella originale ISS

Dei deceduti esaminati – è stato aggiunto – che la loro età media era di 79,4 anni e che solo il 28,4% erano donne. La letalità, comunque, tende ad aumentare in maniera marcata dopo i 70 anni. L’età mediana dei soggetti “influenzati” da Sars-Cov-2 è invece di 64 anni e, inoltre, il 75% dei deceduti era lombardo, il 14,4% resiedeva in Emilia-Romagna, il 4,4% in Veneto e l’1,8% in Piemonte.

Solo due deceduti avevano meno di quarant’anni. Tali soggetti, tuttavia, già soffrivano di altre patologie. In particolare, una donna di 39 anni era affetta da “patologia neoplastica” mentre un uomo di 39 anni era obeso ed affetto da diabete oltre che da “patologie psichiatriche”.

scritto da Natale Salvo, pubblicato in Pressenza del 16 marzo 2020

sintesi di Alessandro Bruni

per leggere l'articolo originale aprire questo link