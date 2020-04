Come stava e sta cambiando il nostro capitalismo…speranze

Nell’introduzione dell’Annuario socio-economico CDS 2020 scritto a gennaio (poi rinviato all’autunno -ne sono testimoni i soci che hanno ricevuto in anteprima il testo-) scrivevamo: “La minaccia climatica, se non affrontata con misure incisive e immediate, produrrà giganteschi drammi e danni (c’è chi dice superiori alle due guerre mondiali del ‘900).

Ogni epoca infatti vede crescere “sfide e opportunità” e sempre dipende da noi esseri umani come affrontarle nella nostra libertà/responsabilità. Il cambiamento si profila di gran lunga maggiore di quanto ci aspettiamo sia nel campo sociale (stili di vita, di consumo, forme di protezione sociale, di istruzione) che economico (modi di produzione, lavoro e ricerca). L’epoca (e il mito) della crescita continua (e inquinante) degli ultimi 150 anni è finito. Una nuova accumulazione sarà possibile (e si delinea) solo nel rispetto della natura e con merci sempre più immateriali.

Aumenta anche nei cittadini la consapevolezza che il vecchio modello di crescita ci porta in un mondo peggiore. Non è tanto la coscienza ecologica che “smuove”, ma la scoperta, per molti versi inaspettata e traumatica, che siamo in presenza da ormai 30 anni di una crescita della disuguaglianza (tra le nazioni e all’interno di ogni nazione) che produce una stagnazione (quando va bene) per pochi ed un impoverimento per tutti gli altri, per cui solo il 10% dei cittadini ne beneficia. E ciò avviene indipendentemente dalla globalizzazione (che pure contribuisce)…ci sono però anche speranze che indicavamo…

Una ricchezza enorme (e già generata) può essere distribuita, un’economia circolare può riconciliarci con la natura, le ore di lavoro per il mercato possono essere ridotte, nuovi diritti e protezioni possono essere immaginate ed estese a tutti (utility di base, istruzione, sanità, transizione ad un primo lavoro). Il tempo liberato può diventare volontariato che affianca servizi pubblici locali. Non è un nuovo mondo perché come scrisse Keynes nel 1933 “il capitalismo non è intelligente, né bello, né giusto, né virtuoso, né si comporta come dovrebbe. In breve non ci piace e stiamo cominciando a disprezzarlo.

Ma quando ci chiediamo cosa mettere al suo posto, restiamo estremamente perplessi”… Ma temperarlo si può non solo tornando alla tassazione dei super ricchi, delle multinazionali con sedi legali nei paradisi fiscali (molti anche in Europa), ma promuovendo nuove forme tra cui il controllo del capitale da parte dei produttori e il rafforzamento delle associazioni dei consumatori per indirizzare le produzioni verso i nuovi, futuri “beni comuni”. Dal libero mercato dunque si può passare ad un capitalismo più “fraterno” e ad una disuguaglianza (dal volto umano) il cui gap non può essere maggiore di quello dell’appartenenza comunitaria.

Si riportava poi il manifesto delle 130 multinazionali e dei 200 miliardari americani che chiedono di essere tassati seriamente, tra i quali Abigail Disney (pro nipote di Walt) che diceva: “senza gli investimenti pubblici di Eisenhover la mia famiglia oggi non sarebbe così ricca”. Ai tempi di Eisenhover l’imposta sul reddito personale era del 91% oltre i 400mila dollari (oggi in Usa è del 34%). Sono quindi molte delle stesse aziende “capitalistiche” che reclamano una riforma radicale in cui il profitto non sia più l’unico obiettivo (ma la sua distribuzione anche ai lavoratori e alla comunità, come diceva Chiara Lubich -e molti altri-) e in cui deve tornare una giusta tassazione (progressiva) su redditi e patrimoni (con serie imposte sulle eredità milionarie).

Ovviamente molto altro si dovrebbe fare, come stroncare la speculazione finanziaria delle banche ripristinando lo Steagall Act (che separa le banche commerciali dalle speculative), una tassa sulle transazioni a breve, l’aumento dei salari minimi, l’universalizzazione delle protezioni sociali, tornare ad investire nell’istruzione e salute pubblica. Un programma di tale portata può essere svolto, peraltro, in presenza di una seria minaccia climatica, solo con Governi stabili e solidi e, per l’Italia, solo dentro una “Comunità Europea” davvero nuova e rinnovata in senso federale, in quanto fuori da essa c’è un futuro peggiore per un piccolo e indebitato Paese come l’Italia”.

Di seguito portiamo una rassegna di come stanno cambiando (troppo lentamente) alcune nostre imprese a dimostrazione che una nuova alleanza tra “produttori e territorio” è possibile e che il futuro si basa non solo sulla capacità di generare nuovo e buon lavoro (e non su prolungate forme di assistenzialismo) ma anche su un legame con la propria comunità e l’attenzione ai più deboli. Le attività possono concretizzarsi in buone pratiche di organizzazione del lavoro, nel riconoscimento di benefit a favore dei dipendenti, nella realizzazione di progetti di solidarietà sociale a fasce deboli per l’assistenza o il reinserimento lavorativo.

La famiglia Della Valle di Firenze, il cui azionista principale è Diego Della Valle, della multinazionale Tod’s, da diversi anni destina l’1% degli utili aziendali per solidarietà sociale nel proprio territorio (le Marche); il marchio più famoso di Tod’s è Hogan (produzione e commercializzazione di scarpe di alta gamma per il tempo libero), che destina sempre l’1% dell’utile netto annuo alla solidarietà sociale: nel 2020 a strutture sanitarie contro il Covid 19 e non distribuirà dividendi agli azionisti.

Zurich Italia (Milano), con la sua Fondazione finanzia dal 2017 “Squadra Neet”, il reinserimento al lavoro di giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) con percorsi di formazione in aula, allenamento sportivo, motivazionale e di self-empowerment e, infine, tirocini.

Accenture, la più grande al mondo di consulenza di direzione strategica, servizi tecnologici e outsourcing applica a livello internazionale un programma di responsabilità sociale (Corporate Citizenship “Skills to Succeed”), che ha come obiettivo quello di formare 3 milioni di persone entro il 2020, fornendo loro le competenze per trovare un lavoro o avviare un’attività imprenditoriale. A Milano, dove l’azienda ha sede in Italia, è nato Job Lab, un progetto di Alternanza Scuola-Lavoro che dal 2018 al 2019 ha formato oltre mille studenti in 7 città, coinvolgendo anche due Atenei. Job Lab, attraverso una formazione breve (da 40 a 80 ore) “sul campo” dà competenze soft (comunicazione, problem solving, lavoro in team) e tecnico-specialistiche (es. sviluppo di business plan). Uno dei fattori di successo è l’attività sia in aula che in azienda affinché gli studenti sperimentino le responsabilità del lavoro e l’applicazione delle competenze acquisite in aula.

FAAC (Zola Predosa, Bo) è un’azienda leader internazionale nell’automazione e controllo degli accessi pedonali e veicolari residenziale e commerciale, opera in 24 Paesi con 34 società commerciali, 32 filiali, oltre 80 distributori e 17 siti produttivi, ha oltre 2.500 occupati. Proprietario è l’Arcidiocesi di Bologna (a cui l’azienda è stata donata dall’imprenditore defunto). Essa destina il 2-3% degli utili netti per progetti di solidarietà sociale. Negli ultimi anni ha destinato 5 milioni di euro di ex dividendi alle famiglie indigenti, all’istruzione, per percorsi di reinserimento lavorativo per persone disoccupate o a rischio di esclusione dal lavoro in collaborazione con Comuni del Bolognese e Associazioni d’impresa.

Il gruppo assicurativo Unipol (Bologna, oggi anche banca con 15 mila addetti e ricavi a 630 milioni), ha donato tramite Unipol Sai 20 milioni alla protezione Civile 20 milioni e un milione alla Omg Cesvi di Milano per l’acquisto di una tac portatile per l’ospedale di Bergamo. I dipendenti hanno avuto lo stipendio pieno, evitando la CIG e agli agenti assicurata liquidità illimitata per affrontare il momento difficile. La collegata Unisalute ha fornito ai clienti "visite specialistiche" in video consulto con uno specialista.

Come ha scritto Andrea Guerra (ex manager della Luxottica) “le aziende italiane nel 2008 subirono una crisi generata dai mercati finanziari, questa è una crisi finanziaria delle aziende…di conto economico muori in 10 anni, di stato patrimoniale muori in una notte…”. Per questo le misure del Governo (insufficienti) “…devono essere accompagnate dai risparmi personali degli imprenditori che investono sulle loro aziende, da una rivoluzione organizzativa dei processi interni di lavoro che sono molto obsoleti (leadership orizzontali e non verticali –nostra nota-) e, infine, un’aggregazione tra imprese che innalzi le capacità di stare sul mercato.”

scritto da Riccardo Galletti e Andrea Gandini