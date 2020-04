Covid-19 e i medici in prima linea: il caso eparina

Come abbiamo scritto in un post precedente nelle organizzazioni sono quasi sempre coloro che lavorano in “prima linea” che sono in grado di fare scoperte e innovazioni, soprattutto in contesti di emergenza, come quelli creatisi in Italia col Covid-19.

Da un lato è ragionevole che ci siano protocolli di cura standard, frutto di anni di studi e esperimenti su una patologia che da sconosciuta diviene sempre più nota. Dall'altro, proprio di fronte alla necessità di individuare terapie più efficaci o perché la malattia è del tutto nuova, o perché, come in questo caso, le informazioni che provenivano dalla Cina erano a dir poco “incomplete”, è l'osservazione e la necessità empirica a far tentare strade nuove partendo da conoscenze vecchie e reinventando applicazioni di farmaci di diverso uso. Una pratica clinica che non è affatto per tentativi privi di base scientifica, ma applicazione delle conoscenze in forma nuova, quella appunto dettata dall'esperienza di chi è in prima linea nella lotta contro una patologia sconosciuta come quella determinata dal Covid-19.

Una notizia circola da alcuni giorni, anche se nessun quotidiano nazionale ne ha dato risalto, né la tv (se non in programmi minori, Rai News 24).

Un cardiologo di Pavia ha constatato una più efficace terapia contro Covid-19 usando Eparina che è un vecchissimo farmaco anticoagulante (prodotto in Italia ma che si vende quasi tutto all’estero).

“Una scemenza di proporzioni immense” l’aveva subito bollata il virologo Burioni (che va per la maggiore in queste settimane). Ma in poche ore, medici di diversi ospedali, da Bari a Firenze, all’Emilia, alla Lombardia hanno iniziato ad usarlo e hanno scoperto che “funziona” per risolvere il tragico e quasi ineluttabile aggravamento polmonare, fino alla morte, cui medici e infermieri dovevano assistere impotenti dopo aver intubato il malato in terapia intensiva. Vedere un paziente morire lentamente e sentirsi incapaci ad intervenire è un'esperienza drammatica per ogni medico. Dice il cardiologo di Pavia:

“I malati andavano in rianimazione per tromboembolia venosa generalizzata polmonare (scrive il medico di Pavia su un tweet). Se così fosse non servono a niente le rianimazioni e le intubazioni perché innanzitutto devi sciogliere, anzi prevenire queste tromboembolie, se invece ventili un polmone dove il sangue non arriva non serve a niente, infatti muoiono 9 su 10. Sono le micro trombosi venose non la polmonite a determinare la fatalità. E perché si formano i trombi? Perché l’infiammazione induce trombosi attraverso un meccanismo fisiopatologico ben noto”.

Se le cose stanno davvero così va cambiata completamente la terapia e perde di rilievo l’importanza di avere molti posti in terapia intensiva (come tutto il mondo sta facendo da settimane). Una conferma verrebbe anche dalle autopsie fatte, da cui si desume che non è il virus a fare danni, ma la reazione immunitaria che distrugge le cellule dove il virus entra. Ciò significa anche che cambia la strategia del luogo di cura, non più solo l’ospedale, ma la possibilità di usare la loro casa dove sono anche più sicuri di non essere contagiati.

Anche a Medicina (Bologna) è stata avviata una strategia sperimentale diversa usando la idroclorochina (anche questo un vecchissimo farmaco) sperimentato sempre da medici di prima linea (senza seguire i protocolli standard). Anche loro avevano verificato che si curava bene anche a casa e non dava aggravamenti. Chi finiva invece all’ospedale e veniva intubato, spesso moriva.

E se si cura in questo modo la malattia sin dai primi sintomi si può mantenere il paziente a casa evitando o limitando l’ospedalizzazione. Attualmente si è fatto così in Emilia e Veneto, mentre Lombardia e Piemonte hanno usato protocolli standard: è forse per questo che queste regioni non hanno visto una regressione degli ospedalizzati? Questo potrebbe spiegare anche perché nel giro di pochi giorni i malati in terapia intensiva sono scesi da più di 4.000 a 3.200.

Nelle prossime settimane sapremo se l'eparina o la idroclorochina portano o meno ad un nuovo approccio terapeutico, oppure sono solo terapie coadiuvanti, oppure sono inefficaci. Ma per giungere a questo risultato è necessario collaborazione e non espressioni negative pregiudiziali.

Non c’è dubbio tuttavia che sono “quadri e tecnici” (ovvero i medici) che operano sugli “impianti pilota” (ospedali di prima linea) che spesso innovano. Anche se poi trovano spesso “autorità” che che esprimono prudenza o negazione, opponendo ai dati clinici solo conoscenze teoriche. Le prese di posizione contrarie vanno inquadrate in un certo prudente conservatorismo di attesa per non illudere i tanti malati (specie quelli dell'Aifa, la quale ha però oggi autorizzato il via alla sperimentazione). Tuttavia, i tentativi dei medici in prima linea non vanno sminuiti, ma attentamente valutati soprattutto quando partono da evidenze cliniche. Se l’efficacia della terapia farmacologica con eparina e idroclorochina fosse confermata si dovrebbe dedurre che:

i Cinesi non hanno dato corrette informazioni (che forse avevano);

le linea guida terapeutiche (non le anticontagio che si applicano per prevenire la malattia) sono da correggere;

le innovazioni possono anche nascere da chi lavora sul campo in prima linea che di fronte all'emergenza cerca di usare quel che ha, invece di arrendersi alla procedura standard;

le idee possono anche venire da chi affronta scientificamente e culturalmente il problema in modo non protocollare e cerca soluzioni nuove;

i virologi (quando sono i microbiologi non clinici), dovrebbero ascoltare e lavorare in stretto contatto con i clinici, perché è da loro che arrivano scoperte e innovazioni (una vecchia battuta che ha un po' di verità, distingueva i farmacologi dai farmacologi clinici e si diceva che i primi erano i farmacologi delle cavie e i secondi dell'uomo. Una battuta per dire che i pregiudizi esistono anche nella scienza e che la collaborazione tra ricercatori di approccio differente è assolutamente fondamentale).

Per quanto riguarda la politica sanitaria e i funzionari esecutivi sarebbe importante che accelerassero in ogni Regione il campionamento su una popolazione rappresentativa di test sierologici per capire la reale diffusione del virus e le conseguenti strategie di contenimento. Ovvero il passo per avere dati certi non opinabili e non inficiati da un campionamento disomogeneo.

A margine viene da dire che il pubblico comincia ad essere stanco degli infettivologi che si esprimono come ultras di calcio, il pubblico vorrebbe vedere un bel gioco corale di squadra bene organizzata in tutti i suoi indispensabili ruoli sanitari.

scritto da Andrea Gandini