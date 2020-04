Covid-19, homeless e città povere, una piccola rivincita

Il Covid-19 fa scoprire i senza casa (homeless) perché non possono “stare in casa” e diventa quindi difficile stabilire i “200 metri da casa per passeggiare”… così si corre ai ripari perché possono da un lato contagiarsi tra loro ma soprattutto poi contagiare i “normali” cittadini. In Europa ci sono 700mila senza tetto ed altri 560mila in Usa e c’è tutto un “fiorire” di iniziative a “loro” favore.

In Italia, dove in questo momento la creatività è a zero (anche per gli “arresti domiciliari” che non la favorisce), vengono multati, come se fosse poi possibile incassare le multe (a parte i condoni che periodicamente vengono fatti per tutti noi che facciamo finta di “essere sani in un mondo malato”…come ha detto il Papa). In Belgio e Francia chi se ne occupa denuncia di non avere avuto mascherine da dare. A Trento gli misurano la febbre e se non ce l’hanno gli dicono che “stanno bene”, ma qualcuno risponde “mica tanto, io ho una gran fame”. Nella Repubblica Ceca invece sono obbligati a cucirsi le mascherine da soli (lì c’è più manualità). Ma è nella pragmatica America che le iniziative sono più originali in quanto c’è sempre l’idea di intrapresa che viene dal vecchio West, così a Las Vegas, dove ora i parcheggi sono vuoti e dove sono ben disegnati i posti auto, si è pensato di farli uscire dai dormitori (troppo rischiosi per via dell’assembramento) e di utilizzare le piazzole auto come “domicilio provvisorio” (all’esterno…sono homeless), ovviamente ben distanziati ...

Fortunate anche le città più povere italiane: Rovigo, Ferrara, Gorizia, Livorno che hanno i minori tassi di contagio nel Centro-Nord. Ogni tanto essere periferici aiuta. C’è chi dice (ed è probabile) che l’uso prolungato in passato della clorochina in alcune di queste zone malariche abbia contribuito come prevenzione al Covid-19, poi conta anche l’elevata umidità (il Covid-19 predilige il secco), ma senz’altro stare in periferia ha giovato. Intanto pare che il paziente 0 in Europa sia stata una cinese di Shangai venuta per un incontro in Germania al quale ha partecipato anche il nostro paziente 1 di Codogno e da lì è nato tutto. In realtà tutto è nato per la deforestazione enorme in atto in Cina (e altrove), ma di questo si parla poco.

Contagiati (in % della popolazione) e morti al 28 marzo secondo Imperial College

Imperial college di Londra (il centro di statistica medica più accreditato al mondo) ha stimato (partendo dai morti, unico dato certo) la percentuale dei veri contagiati in ogni Paese. Come si vede per l’Italia stimano che siano stati contagiati 5,9 milioni di persone. Che i contagiati siano molti di più di quelli trovati coi tamponi (fonte Protezione civile) è certo (anziché 100mila, almeno un milione) ma, a mio modesto avviso l’Imperial College ha preso un “granchio” (solo per l’Italia) perché i morti per Covid-19 non sono quelli dichiarati dalla Protezione civile, ma molto meno. Lo conferma l’Istituto Superiore di Sanità Italiano che, analizzando le prime 750 cartelle cliniche dei morti Covid-19, ha scoperto che sono solo 15 i pazienti che non avevano precedenti patologie croniche e che quindi possono essere morti con Covid-19 e non per.

Gli ospedali hanno l’indicazione di trattare tutti quelli che hanno la febbre come se avessero il Covid-19…i veri dati li scopriremo più avanti, così come altre domande ora senza risposta: come mai ci sono Paesi con chiusura totale (Italia, Spagna, Francia) con tassi elevatissimi di contagiati e di morti e altri (Svezia, Svizzera, Danimarca, Germania) che non hanno ancora chiuso tutto, ma con tassi bassi di contagiati e ancor più bassi di mortalità? Stanno forse usando strategie diverse e più efficaci della nostra?

La Corea del Sud ha avuto un enorme successo attraverso il tracciamento degli asintomatici positivi (con tamponi) e dei contagiati (posti in quarantena via smartphone (e non puoi spegnerlo perché arriva dopo 15 minuti la polizia) e sono riusciti a bloccare il virus senza la chiusura totale e senza un danno gigantesco alla loro economia. Anche in Islanda e in Paesi poveri come Colombia stanno pensando di fare così.

Per malattie così intrecciate con la società occorre far ricorso alla teoria della complessità (non solo seguendo ciecamente ciò che dicono gli epidemiologici, che non sono in prima linea) ma usando medici che operano “al fronte”, statistici, matematici, economisti, esperti di migrazione e urbanesimo. Finita questa catastrofe sono convinto che si metteranno a punto strategie diverse dalla chiusura totale e si scoprirà che l’isolamento e la quarantena sono mezzi arcaici di società digitalmente analfabete, incapaci di isolare i casi prima che si diffonda il contagio. Il problema vero è cambiare modello di sviluppo, ma questo è un altro paio di maniche.

scritto da Andrea Gandini

