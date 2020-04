Domenica delle Palme, Covid-19 e Gesù sull’asinello

Il Covid-19 ci farà passare una Pasqua a casa. Proprio nella domenica delle palme pare sia iniziata la “svolta” verso il basso dei contagi che tutti aspettavamo. E’ lenta ma è iniziata, speriamo prosegua.

“Il giorno dopo, la grande folla venuta alla festa, avendo (essi) udito che Gesù veniva a Gerusalemme, presero i rami delle palme e uscirono incontro a lui e gridavano: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore e il re d’Israele! Ora Gesù, trovato un asinello, si sedette su di esso…”, così recita il Vangelo di Giovanni.

Cosa c’entra col Covid-19? Beh nulla, però forse qualcosa. Se notate non era un’asina ma un asinello o, come dicono gli altri tre Vangeli un “puledro”. E che differenza c’è? L’asina rappresenta il passato, il vecchio e il puledro (l’asinello) rappresenta il futuro, i giovani.

In passato il simbolo zodiacale del Cancro era rappresentato da un’asina e da un asinello e aveva il significato di “svolta”, appunto come il segno del Cancro. Il sole inverte la marcia due volte all’anno: d’estate in Cancro e d’inverno in Capricorno. E Gesù vuole rappresentare sull’asinello una grande inversione di marcia, una “svolta” nel passaggio dalla tradizione, in cui gli uomini seguivano come un gregge Mosè e i suoi 10 comandamenti, ad un’epoca in cui non c’è più da seguire come gregge nessuno, ma siamo noi ora a condurre il gioco, si spera con amore con la nostra piena libertà e responsabilità. Una volta gli antichi raffiguravano lo zodiaco con simboli tratti dal mondo vegetale o animale in quanto erano connessi profondamente col Cosmo/Cielo e con la Terra (e le altre specie).

Noi siamo ormai disconnessi da tutto e viviamo nelle astrazioni e nel digitale. Il virus è lì a ricordarci, nella domenica delle palme, la nostra responsabilità e libertà nel fare la “svolta” verso un mondo più umano e una maggiore connessione con la Terra (piante, animali, altri uomini) e il Cosmo (stelle, sole, luna e tutto quanto di buono ci viene dal Cielo, idee comprese).

scritto da Andrea Gandini