Faccia a faccia con la nostra fragilità

Sono uno che ama l’ironia, le battute fulminanti, la capacità di rendere paradossali anche i fatti più banali, all’apparenza. E Marco aveva la singolare dote, dono di pochi, di dipingere con le parole affreschi comici memorabili.

Sessant’anni, Marco era uno Stefano Benni della bassa emiliana, figlio delle campagne che danno sull’argine del Secchia, dove d’estate non si sa se ti diano meno tregua l’afa o le zanzare. Uno che amava nella stessa misura il basket e la cucina. Uno che con la sua disarmante semplicità e le sue frasi in perenne equilibrismo tra l’italiano e il dialetto attirava l’attenzione come una calamita. Se lo è portato via il coronavirus alle Idi di marzo, proprio quando stavamo per mandare in stampa questo numero.

Così, costretto a soffocare il dolore e il disagio per mettere mano a queste righe, mi trovo a pensare e ripensare alle fotografie di Stefano Schirato che trovate a pagina 74. Accompagnate dalle riflessioni di Vittorino Andreoli, raccontano la vita quotidiana nel cimitero di Kalpalli a Bangalore, in India. E ci parlano, testi e immagini, del nostro mutato rapporto con la morte. Dove per nostro intendo quello della società occidentale, evoluta e opulenta.

Ci sono angoli del mondo dove la morte, per una ragione o per l’altra, per la guerra o per la relativa assenza di sistemi sanitari moderni e accessibili a tutti, è una presenza costante. Al punto che un’intera comunità di persone vive tra i sepolcri di un cimitero. Lì i bambini fanno lezione poggiando i libri su una tomba, tra le tombe giocano a pallone. Gli adulti si fanno la doccia con mezzi improvvisati a due passi dai defunti. Da noi, invece, «la morte oggi terrorizza, e la nostra cultura cerca in ogni modo di dimenticarla, di nasconderla», scrive Andreoli.

Sono bastate poche generazioni perché il nostro rapporto con la morte cambiasse radicalmente. Proprio un secolo fa terminava la più drammatica epidemia della storia moderna: la Spagnola, insieme alla devastazione della prima guerra mondiale, si era portata via, secondo le stime, da 50 a 100 milioni di persone. Ma non solo. Ai tempi dei nostri bisnonni, ma anche dei nostri nonni, c’erano il vaiolo, la polio, la tubercolosi imperversava. Secondo l’Istat, nel 1920 la mortalità infantile e neonatale era di 200 decessi ogni 1000 nati vivi. Oggi sono 4 su 1000. E dal 1945 non abbiamo una guerra a casa nostra.

Il lungo periodo di pace, unito a progressi scientifici di incredibile efficacia come i vaccini e gli antibiotici, che ci hanno fatto erroneamente credere di aver vinto la guerra contro le malattie infettive, ha allontanato lo spettro della morte dalla nostra quotidianità. L’abbiamo rimossa, la morte. Una rimozione che, scrive ancora Andreoli, «non è facile, perché la morte, secondo gli antropologi dell’Ottocento, è all’origine del concetto stesso di civiltà, che nasce proprio con il primo funerale e dunque con il tema del lutto, della perdita di una persona cara per il singolo, dell’autorità che garantisce certezza per la vita della comunità».

Anche in questo senso, oltre che dal punto di vista sanitario, siamo arrivati impreparati all’appuntamento con la pandemia di SARS-CoV-2, tanto che l’idea di perdere i nostri cari ci riesce inaccettabile. Ci costringe a fare i conti con la nostra fragilità di comuni mortali.

E chissà che un giorno, quando saremo usciti da questo incubo, questa rinnovata consapevolezza non ci aiuti a ricostruire una società migliore.

scritto da Marco Cattaneo, L'editoriale del n.184 di Mind

segnalato da Alessandro Bruni