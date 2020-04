Verso la Pasqua, venerdì

Giovanni, 19,18

“… dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo”.

Gesù dunque fu crocifisso sul Golgota in mezzo a due. Le esperienze di Cristo sono esperienze che ciascuno di noi (in piccolo per fortuna) è destinato a fare nella propria vita. Quindi stiamo parlando non solo di un fenomeno storico, ma di un fenomeno “umano” che ci riguarda. Nella misura in cui un essere umano porta la sua “croce”, si sente cioè come uno spirito (come Cristo). E’ quindi una persona che pensa, che crea, che ama (perché lo spirito cos’è se non amore e conoscenza e creatività), in questi momenti si trova a dover fare i conti però con qualcuno che è a “destra” e un altro che è a “sinistra” e noi ci troviamo in mezzo.

Ovviamente non stiamo parlando di politica o della DC (che però quasi, quasi era meglio di tutto quello che abbiamo oggi), ma del fatto che quando siamo in “mezzo” siamo vivi, cioè in una fase attiva (di amore, di pensiero, di creatività) e siamo minacciati dagli altri due che rappresentano le unilateralità.

Una di queste è la tentazione di fermarsi, di star comodi e identificarsi in qualcosa. Per esempio da un lato c’è lo scienziato, il competente che è tornato così di moda (e per fortuna) oggi. E cosa fa il competente? Propone la sua “scienza” ma anche la sua unilateralità, è fissato sulle sue conoscenze e propone il suo punto di vista. Dall’altro lato ci può essere il suo opposto l’incompetente (l’uno vale uno). Cosa fa invece chi sta al centro? E’ un continuo “morire e risorgere” ed è in questo che facciamo l’esperienza del Cristo.

Se io ho la fede, per esempio, una volta per tutte divento unilaterale. Se trovo le ragioni giorno per giorno (così come con chi si ama ed è con-sorte) allora sono davvero cristico (anche se per un solo giorno non ci credo).

Così oggi decidere quando riaprire le fabbriche tra la “borsa” e la “vita” non è facile, non è uno stare solo in mezzo come “mediare”, ma trovare i modi con creatività, ascoltando, pensando, creando, inventando tra le ragioni della “scienza” (che dice di voler difendere la vita) e quelle della “borsa” (che difendono il lavoro che è anche quello un modo di vivere).

Trovare la via giusta è più complesso di quanto pensavamo perché ci costringe ad uscire dalle procedure “fatte” e trovare nuove procedure “da farsi” e “pensare, essere vivi, morire, risorgere”. E, direbbe Adam Smith, passare da un’economia “fatta” ad un’economia “da farsi”, circolare, che ama la Natura e non la distrugge, che ama gli uomini ed è inclusiva e non divisiva.

***





Giovanni 18,1.

"Gesù uscì con i suoi discepoli al di là dal torrente Cèdron, dove c’era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli".

Gesù viene arrestato in un giardino. In un giardino comincia la storia dell’uomo Adamo. In un giardino viene sepolto il Cristo accanto al luogo (il Golgota) dove è stato appeso alla croce. La mano dell’invisibile traccia i percorsi. Accanto alla croce ci sono soltanto le donne e sua madre ed il discepolo amico di Gesù. Tutti gli altri sono fuggiti.

Il processo di Gesù percorre tutti i processi farsa della nostra storia. C’è una decisione preliminare: è bene che uno muoia per tutti noi, altrimenti … . Si passa all’arresto. In nome della legge, ma di notte. Poi l’interrogatorio, senza diritto di difesa. Il passaggio da una autorità all’altra come uno scarica barile. E Pilato che è autorità ed ha paura delle voci, lo consegna ai suoi aguzzini, dopo averlo bastonato credendo di impietosire gli accusatori; se ne lava le mani. Gesù dirà a Pilato: io sono venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità.

Ma che cosa è la verità per il potere, se non il mantenimento del potere? Perché muore Ilaria Alpi, perché viene massacrato Giulio Reggeni e non se ne viene a capo? Per difendere la verità del potere. La sorte di Gesù è la sorte di chi scampa dalle guerre; di chi fugge dalle carestie; delinquenti perché saltano il muro, varcano il confine, muoiono in mare. Sovversivi perché cercano vita, giustizia, verità, privilegi che appartengono solo ai potenti ed ai loro gregari. E così chi infrange la tradizione, la scienza ufficiale, la teologia del dogma, chi usa una lingua che lo stato non riconosce incorre nelle sanzioni; così chi mette al figlio/alla figlia un nome che fa ombra al potere.

Noi oggi volgiamo lo sguardo a colui che hanno appeso, sepolto nel giardino dell’Eden, nella tomba vuota. Glorificato sulla croce. Pietra di contraddizione. E non è solo un rito.

Gaetano Farinelli e Andrea Gandini