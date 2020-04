La borsa o la vita?

Più passa il tempo più si evidenzia che prima o poi saremo costretti a discutere come esseri umani su questioni a cui non eravamo abituati perché pensavamo che tutte le principali variabili su cui poggia il nostro “benessere” fossero massimizzabili: salute, reddito, proprietà, consumi, libertà, relazioni, Natura.

E questo è un bene. Nessuno sa se ne usciremo migliori o peggiori, tuttavia uno shock senza precedenti e, a livello planetario, induce a pensare che i cittadini non accetteranno più almeno le pratiche peggiori del capitalismo: lo smantellamento della sanità pubblica (e territoriale), della scuola, le deforestazioni forsennate, produzioni inquinanti, la rapacità della finanza, le crescenti disuguaglianze. “Benvenuti in un mondo limitato” ha scritto in un saggio magistrale Gaël Giraud, economista e sacerdote sulla Civiltà Cattolica (chef économiste dell’Agenzia Francese di sviluppo).

Negli ultimi anni i premi Nobel dell’Economia sono stati vinti quasi tutti da economisti eterodossi che avevano fatto le loro scoperte attraverso esperienze sul campo e non per nuove “teorie”. In sostanza si è capito che l’economia non è una “scienza” esatta. E vale per molte altre cosiddette “scienze” che hanno a che fare con gli esseri umani. Ciò non significa che “uno valga uno”, anzi, l’expertise e la conoscenza hanno finalmente ripreso ad avere importanza ma è molto anche importante avere più punti di vista in modo da consentire al “decisore” (politico) di scegliere la giusta via (o quella che appare meno peggio).

Nella recente drammatica esperienza di Covid-19 abbiamo visto quanto sia stato importante per il Governatore Zaia azzeccare scegliere Crisanti, un parassitologo dell’Università di Padova che lavorava all’Imperial College di Londra (uno dei pochi che aveva studiato questo tipo di problemi) e che ha capito come si doveva agire. Ma si dovrebbe anche riconoscere che in Veneto (come in Emilia-Romagna) c’era una sanità pubblica e presidi territoriali che non c’erano in Lombardia così diffusi dove si sono creati disastri. Sanità pubblica e “competenza” saranno intoccabili nei prossimi anni.

Proprio oggi che è venerdì santo, il giorno della crocifissione possiamo chiederci perché Cristo muore in croce tra due “ladroni”. Qual’è il significato di “stare in mezzo” e degli altri due? I due esprimono la unilateralità dei pur competenti punti di vista. Chi si ritaglia nella propria competenza (e ha ragioni da vendere dal suo punto di vista) spesso non ha la visione (organica) dell’insieme. Non è lo scienziato, per definizione, sempre più specialistico?

Molto diverso era l’approccio rinascimentale o di chi parte dall’universale per arrivare al dettaglio. Così è rischioso per il “principe” (politico) dare credito al solo competente di turno (economisti, epidemiologi,…). Il rischio attuale sarebbe allora dare ragione ai vari epidemiologi (che, peraltro, hanno punti di vista diversi). C’è anche un altro macro punto di vista: quanto costa (e quanti morti e feriti fa) bloccare l’economia in attesa di arrivare ad un bassissimo rischio.

Ora il conflitto è tra lottare “chiusi in casa” contro il Covid-19 o “conviverci” aprendo prima possibile seppure in sicurezza (molto difficile da farsi). Domani sarà come far convivere “lo stile di vita occidentale super consumistico” con la tutela della Natura, per evitare tracolli sociali molto peggiori del Covid-19…tipo Covid-22 che ammazza non una frazione dei vecchi con polipatologie croniche ma tutti (anche i giovani e i sani) come fu con l’influenza spagnola che fece dai 50 ai 100 milioni di morti proprio cento anni fa. Al di là dei complottismi (prima gli Usa, ora la Cina perché non si è diffuso né in Cina né in Africa-dove lei opera-) sappiamo bene che si dovrà cambiare un modello di sviluppo che “non sta in piedi”.

Dopo un mese agli “arresti domiciliari” (iniziati il 9 marzo), gli epidemiologi e virologi dicono che la chiusura dovrà proseguire fino a metà maggio (circa 2 mesi), ma dicono anche (ora) che dovremo convivere col Covid-19 perché comunque non saremo in grado di eliminarlo del tutto per almeno 12-18 mesi quando (si spera) arriverà un vaccino. E, ammesso e non concesso, che si trovi un vaccino, perché con l’influenza mai se ne è trovato uno sicuro (e infatti ogni anno muoiono di influenza circa 8mila italiani), vuol dire che sul piatto della “vita” e della “borsa” devono finire i costi socio-economici dello stop di 2 mesi.

Non è azzardato pensare che gli epidemiologi pensino che fermarsi 2 mesi sia l’equivalente di perdere in un anno 2 mesi di stipendio, ma noi sappiamo che magari fosse così! Il rischio è che molte imprese (il 20%) non ripartano più perché la contemporanea crisi di domanda (dei consumatori) e di offerta (fornitori che falliscono) può avere un effetto “domino” o sistemico che produce un danno molto maggiore della perdita del 17%.

Se le cose stanno così, dobbiamo farci almeno due domande. La prima cosa è cosa avrebbero fatto i nostri nonni e antenati, la seconda cosa dobbiamo fare noi oggi. La prima risposta è facile: i nostri nonni o antenati non avrebbero fermato alcuna attività economica (o quasi) perché le epidemie che arrivavano un tempo (peste, colera, tifo, vaiolo, le stesse influenze –di cui non esiste una vaccino sicuro-) erano molto più letali del Covid-19 che, a confronto, è un virus poco virulento anche se molto contagioso.

Riporto qui quanto dicono molti medici che lavorano in prima linea. Il Covid-19 è come un “dito d’acqua che arriva in una botte; se si è giovani e sani la botte è vuota e quindi questo dito d’acqua non fa quasi nulla, se si è anziani e sani la botte è mezza piena e ancora una volta non fa quasi nulla, se si è anziani con polipatologie pregresse e croniche il rischio di morire è molto alto”.

A Bologna dove arrivò nel 1855 il colera (sempre da un asiatico ma via mare) uccise 4mila persone su 90mila abitanti. La reazione non fu molto diversa da oggi: sottovalutazione, paura, panico. Moltissimi migrarono in campagna e dopo 10 mesi finì. Il tasso di mortalità fu del 4,4%, l’equivalente per l’Italia di oggi di 2,6 milioni di morti. Non è quindi vero che siamo di fronte ad una “moderna peste” che produce come l’influenza spagnola una mortalità di massa.

Nel 2019 sono morti in Italia 641mila persone, delle quali 53mila per sole patologie respiratorie e quest’anno ne moriranno tra Covid-19 e le altre malattie respiratorie una cifra analoga. E’ vero che se si fosse lasciato correre il virus, i morti sarebbero saliti, ma è anche vero che se avessimo avuto una sanità pubblica e territoriale alla tedesca oggi avremmo 3.076 morti (anziché 18.279), cifre modeste che fanno a pugni con l’atmosfera da “fine del mondo che stiamo vivendo”.

Soprattutto se pensiamo (con tutto il rispetto per i vecchi) che la gran parte di chi è a rischio sono anziani con polipatologie che possono essere messi (almeno ora che abbiamo capito i tremendi errori della sanità lombarda) nelle condizioni di protezione; e comunque anche se non esposti alla malattia sarebbero vissuti non moltissimo ancora: la mortalità media per Covid-19 è 79,9 anni per i maschi e l’età media dei maschi è 80,5. Poiché si può pensare che sia un giudizio politico quello sulla sanità lombarda e non la conferma di come siano essenziali oggi anche per il capitalismo servizi pubblici essenziali, vorrei stendere un “velo pietoso” sull’attuale ministra dell’Istruzione che risulta del tutto inadeguata a gestire una situazione fuori scala.

Se il Covid-19 fosse arrivato anche solo 50 anni fa (e avessimo una sanità pubblica alla tedesca) nessuno se ne sarebbe accorto, anche perché la maggioranza di quelli che muoiono sono anziani con in media 79,9 anni e 2,7 patologie pregresse. Il fatto è che per noi oggi (abitanti di un’area tra le più ricche al mondo) la variabile “salute” è molto importante, così come c’è una mancanza di abitudine alla morte rispetto al passato e ciò fa una enorme paura che condiziona anche le leadership politiche (i “decisori”).

I leader politici seguono oggi più di ieri (molto di più di quello che si vuol far credere) gli umori degli elettori ed oggi possono sapere quasi giorno per giorno come va il loro consenso. Supponiamo quindi che tra la “borsa e la vita” si voglia dare la precedenza alla “vita” (come oggi dicono quasi tutti) e, quindi, avviare le aziende (e le scuole) solo quando tutto sarà in sicurezza, che non è tanto avere le mascherine (che finalmente stanno arrivando…sono passati due mesi…), ma avere tutte le condizioni di sicurezza in azienda: spazi ampi, igienizzare locali e spogliatoi ad ogni turno, medici presenti (?),…). Condizioni realizzabili solo (se va bene) a giugno.

A quel punto si può stimare a quanto ammonti sul piatto della bilancia il danno socio-economico inflitto da uno stop di 3 mesi. A fine 2020 la situazione dell’Italia dovrebbe essere la seguente: un quinto delle piccole imprese e dei negozi sono falliti, i disoccupati sono saliti da 2 a 5 milioni, l’occupazione è scesa da 23 a 20 milioni, il Pil del 30% in meno, i debiti aggiuntivi sono di 300 miliardi, il rapporto Debito/Pil è salito al 180%, gli oneri per pagare tale debito salgono da 65 a 90 miliardi all’anno (sempre se rimaniamo in Europa). Ciò comporterà avviare un taglio delle pensioni e degli stipendi pubblici del 10%, introdurre una patrimoniale, sussidiare per alcuni anni 5-6 milioni di disoccupati e quindi scontare una forte crescita della mortalità (suicidi, depressioni, altre malattie). Anche queste cose uccidono. Ovviamente è un calcolo grossolano del tracollo sociale ma di cui occorre tenere conto.

La verità è che nelle politiche pubbliche non ci sono valori assoluti, nemmeno la conservazione della “vita”, ci sono pro e contro. Non sono forse le automobili armi letali che producono inquinamento e 8mila morti all’anno? E i danni per inquinamento, lo scongelamento dei poli e dei ghiacciai, l’innalzamento della temperatura (ormai certo di 2 gradi), la totale devastazione della Natura,… che abbiamo prodotto… quanto incidono sulle morti e sul benessere? Un blocco totale per Covid-19 potrebbe essere ragionevole, a mio avviso, solo se fosse di un altro paio di settimane e se fosse risolutivo.

Nel momento in cui ci viene detto che dobbiamo convivere col virus almeno per 12-18 mesi allora le cose cambiano. Se è vero che l’emergenza sanitaria sta passando (in terapia intensiva siamo passati da 4mila malati a 3.605 e i posti letto sono ora 9mila), se possiamo contare sull’apprendimento dagli errori (e ora c’é capacità di garantire a tutti un posto letto in terapia intensiva ed essere ben curato), la “cura” di stare ancora chiusi fino a metà maggio rischia di essere peggio della “malattia”, perché minaccia tutta la nostra società e le libertà acquisite.

A questo punto la “palla” torna al “decisore” che dovrà valutare tutte le variabili e potrebbe essere che la scelta migliore sia riaprire subito gradualmente tutto ciò che è possibile se avviene in condizioni di sicurezza (differenziando per province, settori e aziende), anche accettando il rischio di avere altri 4-5mila morti nel 2020 per Covid-19, i quali però saranno trattati facendo tesoro degli errori fatti e quindi individuando percorsi alternativi agli ospedali e strutture protette anzitutto per i sanitari.

Chi è anziano con patologie pregresse e croniche (a rischio) e non se la sente di circolare si metterà in quarantena. La malattia se ne andrà com’è avvenuto con altre, così come quando il 60-70% sarà stato contagiato e sarà guarito, come avvenne nel colera del 1855. Non sono uno scienziato ma tutti noi possiamo leggere la letteratura scientifica e farci un’idea.

La competenza ha ripreso ruolo ed è importante, ma ora i “decisori” devono dirci come stanno le cose sui due “piatti” della “borsa” e della “vita” e prendere con trasparenza una decisione. Max Weber diceva che una qualità importante dei politici è “il senso delle proporzioni”. Non perdiamolo.

scritto da Andrea Gandini