La globalizzazione da ripensare

Il nostro Paese e l’intero mondo stanno subendo gli effetti devastanti del coronavirus, reagendo in vario modo. La dura lotta di difesa della salute e della vita dei cittadini sta mettendo a dura prova le diverse strutture dei sistemi sanitari, con risultati che rendono evidenti i tempi lunghi con i quali la curva dei contagi scende con qualche risalita.

L’attenzione dei governi è puntata anche alle misure per far fronte alle conseguenze economiche e sociali del blocco dell’attività produttiva e dell’impoverimento di ampi strati della popolazione. Più in generale, stanno crescendo i comportamenti e le reazioni collettive improntate alla paura e alle conseguenti chiusure: dai confini ai migranti, dall’Europa alla collaborazione internazionale.

Si sta estendendo un certo nazionalismo territoriale che preesisteva, sostenuto dall’onda sovranista, e che nell’emergenza del virus trova una ulteriore giustificazione. In questo senso l’analisi di alcuni commentatori politici si spinge fino all’affermazione della fine definitiva del processo di globalizzazione e del rilancio degli Stati nazionali come soggetti protagonisti di un nuovo ordine mondiale. Si tratta di alcuni giudizi superficiali dettati dalla ricerca di convalidare propri desideri, sulla base di fatti esistenti che rappresentano tentativi comprensibili, ma sbagliati, di rispondere all’espansione accelerata del virus.

Le stesse modalità con cui si sta lottando mettono in evidenza anche rapporti di tutt’altra natura, di aiuto reciproco e di diffusa solidarietà, mentre si sta affermando la consapevolezza di un destino comune. I legami indistruttibili dell’integrazione economica, tecnologica e comunicativa fanno il resto nel mantenere il processo di globalizzazione come tratto distintivo anche della nostra vita di domani.

Certo la globalizzazione he abbiamo conosciuto fino a ieri dovrà essere profondamente ripensata. Nei rapporti economici e sociali, nella qualità e partecipazione nel lavoro, nel riconoscimento dei limiti di uno sviluppo selvaggio, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti umani. Dalla storia sappiamo che, dopo uno sconvolgimento globale come questo, è sempre seguita una fase contrassegnata da innovazioni più o meno profonde. Nella situazione attuale il cambiamento era già avviato da innovazioni scientifiche e tecnologiche di rilievo epocale con una carente regolazione politica.

L’avvento del coronavirus ha reso drammaticamente più evidente tale contraddizione e il dovere e la responsabilità comune sono di intervenire per orientare tale processo verso obiettivi di crescita umana e di solidarietà. Una grande occasione per rivalutare il ruolo e la qualità della politica.

scritto da Luigi Viviani