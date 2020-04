La lezione del coronavirus

Nel momento in cui scrivo queste righe, è la mattina del 18 marzo, in Italia 31.506 persone sono risultate positive al test per il coronavirus SARS-CoV-2, quasi 15.000 sono ricoverate e oltre 2500 sono morte. E la situazione, all’inizio sottovalutata da quasi tutti i governi occidentali, si va aggravando un po’ dappertutto. L’11 marzo l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha ufficialmente dichiarato la pandemia.

Così da settimane ripenso a quanto scrissi sul numero di marzo 2018, quando pubblicammo un articolo di Alessandro Vespignani intitolato Prevedere la prossima pandemia. Dicevo, tra l’altro, riferendomi alla Spagnola, esplosa esattamente un secolo prima: «È naturale chiedersi che cosa succederebbe oggi, con i voli low cost e milioni di persone che si spostano ogni giorno da un capo all’altro del pianeta, se si ripresentasse un virus altrettanto aggressivo. Anche perché già in un paio di episodi, negli ultimi anni, le autorità sanitarie di tutto il mondo hanno lanciato l’allarme per potenziali pandemie».

E concludevo che oggi abbiamo a disposizione strumenti straordinari – dalla ricerca rapida di vaccini e farmaci antivirali ai modelli previsionali della diffusione di un’epidemia – che potrebbero permetterci di salvare milioni di vite umane.

Ecco, il virus che stiamo affrontando oggi non sembra altrettanto aggressivo, fortunatamente. Tuttavia sta mettendo a dura prova i sistemi sanitari del mondo intero. Perché un conto è avere gli strumenti, un altro essere preparati, sul piano politico, economico, sociale. E non lo eravamo. Basterebbe ricordare le reazioni internazionali all’annuncio del lockdown italiano, era proprio l’11 marzo (incidentalmente, per gli appassionati della cabala, sembra che fosse l’11 marzo 1918 quando Albert Gitchell, il paziente zero della Spagnola, si presentò in infermeria con emicrania, mal di gola e febbre alta…).

Quel giorno quasi tutti i leader, da Emmanuel Macron a Donald Trump, a Boris Johnson, hanno minimizzato, rassicurando che nei loro paesi tutto continuava come prima. Cinque giorni dopo, e sottolineo cinque giorni, sono tornati sui loro passi, comunicando restrizioni e raccomandazioni ai cittadini.

Ma perché siamo così impreparati? Forse, da una parte, ci eravamo illusi di aver sconfitto le malattie infettive. Grazie agli antibiotici, per le infezioni batteriche, e ai vaccini. A questo proposito vale la pena leggere lo splendido racconto di Arnaldo D’Amico sulla scoperta del sistema immunitario, che trovate a pagina 38, tra la peste manzoniana, il vaccino di Jenner e la scienza di Pasteur, fino agli esperimenti di Mechnikov.

Volendo scegliere una data simbolica per questa illusione, potremmo tornare a quarant’anni fa, e precisamente al 1979, quando l’OMS dichiarava eradicato il vaiolo. Né sono servite a togliercela le recenti drammatiche esperienze della SARS (nel 2003) e dell’influenza H1N1 (2009). Dall’altra parte paghiamo il prezzo di una classe dirigente globale spesso digiuna di alfabetizzazione scientifica, e sempre priva di una visione a lungo termine. Che si riempie la bocca con i successi della scienza per poi togliere ossigeno alla ricerca.

Ecco, speriamo che alla fine di questo incubo avremo almeno imparato una lezione: che la ricerca scientifica è la più preziosa risorsa del nostro tempo, anche per prevenire eventi catastrofici, non solo per chiudere la stalla quando sono scappati i buoi. Nel frattempo, in bocca al lupo a tutti noi.

scritto da Marco Cattaneo. L'editoriale del n. 620 di Le Scienze

