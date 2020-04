La scienza senza coscienza? La deriva dello scientismo

In situazioni difficili e impreviste chiunque può commettere errori, ma si può rimediare e imparare, se no abitudini e interessi possono aggravare le situazioni e portarci al disastro.

Questa epidemia ha comportato all’inizio inevitabili errori (impreparazione, interessi, pressioni delle lobbies –anche “scientifiche” ed economiche), ma ora che alcune cose vanno chiarendosi, se il Governo non cambia si rischia un tracollo sociale. Tralascio il problema legale che vieta regole così restrittive possibili solo in caso di “guerra”, se no violano i diritti costituzionali (art. 2-10-13-16-76-77-78) se non sono approvate del Parlamento.

Come medico indico quelli che sono a mio avviso gli errori:

1. Non sono stati assistiti a domicilio i pazienti, e quindi in assenza di protezioni adeguate i medici di famiglia e altre figure equivalenti, non hanno potuto diagnosticare correttamente de visu i prodromi della malattia, né iniziare una terapia adeguata. Questo avrebbe evitato gli aggravamenti della patologia, l’affollamento e la crisi degli ospedali invasi da pazienti ormai gravi e incurabili (solo noi abbiamo il 10% di contagi tra il personale sanitario). La dimostrazione è che quando si sono curati i pazienti a casa, come si è fatto a Piacenza e in Veneto (e poi in altre regioni), i casi gravi, i malati in terapia intensiva e i morti sono calati drasticamente.

2. Il sistema adottato dei tamponi diagnostici (lungo, lento, complesso e costoso) è stato insufficiente e fallace, sia per i falsi positivi e negativi (questioni tecniche), che per la valutazione statistica della diffusione virale e delle percentuali di letalità e mortalità, da cui si potevano trarre ben altre conclusioni di gravità dell’epidemia.

Si dovevano al più presto utilizzare screening di massa con test sierologici veloci (più semplici e meno complessi, alla portata di ogni medico o infermiere), ormai affidabili quasi a livello dei tamponi, ma capaci di individuare non solo i malati (IGM positivi), ma anche gli indenni (IG inesistenti e quindi ammalabili) e i guariti (IGG positive). Avremmo avuto un’idea più precisa dell’andamento della epidemia, potevamo curare meglio e prima gli infetti, tutelare gli indenni (profilassi con Vitamina D, C, A, basificazione del sangue con dieta ed altro), e soprattutto liberare i guariti affinché potessero aiutare gli altri, sia lavorando, sia donando il loro plasma come terapia.

Avremmo potuto proteggere validamente molti sanitari, medici, infermieri, oss, e tutto il personale a contatto frequente con il pubblico per motivo di servizio.

3. Non ci sono state vere ricerche cliniche e scambio di idee terapeutiche fin dall’inizio. E’ stato invece imposto un parere unilaterale dei virologi, che non sono clinici che lavorano sul campo, e spesso in lite o in contrasto fra loro. Questo ha creato confusione al Governo e agli amministratori locali inducendo ritardi, paure ed errori specie nelle terapie (vedi le molte scoperte dei clinici fatte di recente in tutto il Paese).

In situazioni di tale emergenza è fondamentale la collaborazione e lo scambio scientifico il più allargato possibile. Sono stati ignorati molti esperti noti e più esperti clinicamente, solo per motivi ideologici. Questa non è scienza, ma scientismo dogmatico (vedi Relazione del prof. Ivan Cavicchi all’Ordine Nazionale dei Medici nel 2019).

Avremmo avuto più ricchezza di idee e spunti clinici che sono in realtà arrivati ora con grande importanza e rilevanza, ma lentamente, contrastati in tutti i modi per personalismi, salvo poi appropriarsene dopo averli denigrati (ultimi l’Eparina e l’Ozono, forse troppo economici?).

Credo che non si stiano rispettando le vere esigenze di salute in questa epidemia. Infatti non si sono aiutati e curati gli anziani con pluri-patologie, gli immunodepressi (tumori, trapianti, immuno-deficienze, etc.) che sono notoriamente le persone più fragili in caso di influenze virali, come dimostra l’età media dei deceduti, o le loro condizioni compromesse pregresse (farmaci, vaccinazioni, inquinamento ambientale ed elettromagnetico, malnutrizione).

Al contrario si sono isolati in casa tutti, con la paura e l’intimidazione (che generano notoriamente stress e depressione immunitaria), impedendo le normali attività all’aperto in tutto il territorio nazionale (attività notoriamente di aiuto per la resilienza e la salute) anche dei bambini, giovani e vecchi sani.

Si prescrive però l’uso delle mascherine che sono spesso inadeguate, perché non aiutano ad evitare il contagio (solo le FP2 ed FP3 lo possono fare in certi casi sanitari di pericolo). Molte delle mascherine in uso non sono in grado di bloccare il virus che è mille volte più piccolo dei fori.

Per non parlare dei guanti che si riempiono di agenti infettivi, mentre la pelle presenta invece un suo microbioma di difesa. E quindi sarebbe sufficiente lavarsi le mani e disinfettare le superfici esposte al pubblico.

E poi vietare di girare in automobile o a piedi tra famigliari che già convivono, per recarsi in luoghi aperti senza quindi poter infettare nessuno: perché? Con quale logica? Quella del divieto formale?

Infine far credere di aspettare un vaccino per un virus che muta velocemente (diversi tipi in Cina, Germania ed Italia per esempio), sapendo che dopo più di 10 anni non si è riusciti a fabbricare un vaccino sicuro per la SARS, né per l’HIV (che colpiscono solo gli immunodepressi).

Come per i virus dell’influenza, si sa che i virus del tipo “corona” come questo, mutano continuamente e rapidamente e che è praticamente impossibile sapere prima se funzionerà, oltre ai problemi connessi alla controllabilità e sicurezza dei componenti, e la non punibilità per legge dei produttori. E’ quindi possibile che ci siano scelte dettate da interessi economici farmaceutici.

Si profila un gigantesco danno economico e sociale, per le misure prolungate e restrittive, a partire dai cittadini più fragili.

Il rischio è un tracollo sociale a mio avviso sproporzionato all’allarme sanitario, specie ora che si sono trovate cure efficaci. Dopo una fase iniziale di sbandamento, occorre un risveglio e il coraggio di cambiare ed innovare, rispettando finalmente la vita che ci sostiene.

scritto da Alessandro Calzolari