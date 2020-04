“Non abbiamo saputo proteggere i nostri anziani” così titolano Elisabetta Andreis e Gianni Santucci un articolo sulle morti nelle Rsa per anziani apparso sul Corriere della sera del 15 aprile 2020. Un articolo che riproponiamo perché fondamentale se si vuole davvero percorrere la strada di una ricostruzione degli errori compiuti.

Non una denuncia, ma la constatazione di una drammatica sequenza di errori che a posteriori sono imputabili, con differente peso di responsabilità, alla impreparazione di tutti (familiari, operatori, dirigenti) ad affrontare il contagio e la strage di anziani. Una impreparazione che coinvolge il comportamento di singole persone e di collettivi più abituati a comportamenti e disposizioni che ben poco avevano a che fare con le logiche di contenimento del contagio.

Nelle Rsa, ma vale anche per altri luoghi collettivi come enti, aziende, scuole, erano magari preparati ad applicare le norme antiterremoto (con esercitazioni comprese) o antincendio (sempre con esercitazioni), ma del tutto impreparati ad affrontare una pandemia. Eppure non c'è alto dirigente in una azienda privata che non sia chiamato a rispondere delle previsioni del mercato, ovvero di prevedere l'apparente imponderabile.

Certo bisognerà provvedere alla prevenzione futura dato che in questo mondo globalizzato le pandemie saranno eventi sempre più frequenti. Una prevenzione che deve partire da una narrazione dettagliata di quanto è accaduto e dal come sia stato possibile che accadesse la diffusione del contagio nelle Rsa.

In questo esercizio di porre a memoria, certo ci aiuta l'articolo sopra citato del Corriere della sera che proponiamo in una istruttiva lettura integrale aprendo questo link. Dal quale in modo emblematico, ma significativo riportiamo a seguire l'ultimo paragrafo conclusivo:

Chi ci ha protetto?

Qualche giorno fa, sempre al Don Gnocchi, una dottoressa sta facendo il tampone per il coronavirus a un'anziana. La professionista è “bardata” con tutte le protezioni,l'infermiera che l'assiste ha solo la mascherina. La Cisl milanese ingaggia fin da inizio marzo una battaglia con la Regione e le dirigenze delle Rsa per chiedere tamponi agli operatori sanitari, la delegata Rossella Del Curatolo invia mail e diffide. “Oggi sono stati fatti molti tamponi e molti di noi sono risultati positivi – racconta un infermiere – ma andavano fatti prima, quando il personale asintomatico, o che aveva contratto il virus, ma ancora non aveva febbre, ha continuato per giorni a infettare colleghi e ospiti”. Molti operatori si sono ammalati. Fino alla chiamata arrivata sabato scorso dalla Rsa “Villa Paradiso” di Brugherio: “Sono un medico e sono rimasto solo. Alcuni anziani stanno morendo”. Quella sera è iniziata l'evacuazione della struttura.

Quanto raccontato è sì frutto della impreparazione che coinvolge gli operatori (oggi chiamati eroi per ipocrisia nel tentativo di santificarli quando andavano protetti ed istruiti, e non lanciati all'attacco del nemico mentre i generali rimanevano in trincea), ma soprattutto le alte dirigenze che hanno reagito secondo protocolli inadeguati per ignoranza tematica e insipienza organizzativa (quante le norme inascoltate?).

Questi general manager ora si appellano alla imponderabilità, ma dovrebbero riflettere perché l'assenza di un protocollo pandemia da seguire non è vero che li trasforma in poveri “travet” burocratici, ma solo in imprevidenti e incapaci “governatori del caos” con pilatesche comparsate sui media (mai ammantate di sensi di colpa. Abbiamo foto di operatori in pianto e nessuna di manager con le mani nei capelli...).

Eppure per loro nessuna riprovazione, nessuna rimozione e loro pronti a gettarsi nella ricostruzione della fase 2 e magari della fase 3 in autunno. Eppure hanno fallito, eppure nel calcio quando un allenatore perde le partite viene sostituito … Aspettando gli esiti della magistratura, c'è ora da temere più da costoro che dal Covid-19.

scritto da Alessandro Bruni