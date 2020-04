Perché leggere Giorgio Agamben

L'articolo "Giorgio Agamben, una domanda" sta sollevando un polverone di commenti, da illustri giornalisti che sanno di filosofia e da meno illustri persone del web. Noi abbiamo pubblicato l'articolo di Agamben nel nostro blog qualche giorno fa e giusto oggi Linkiesta ha pubblicato un commento interessante, non astioso, ma indagatore, che mi è piaciuto e che invito a leggere (apri questo link).

Al contempo questa congerie di commenti mi ha portato ad una riflessione affatto filosofica, ma da semplice lettore. Un atteggiamento che ho imparato dalla letteratura scientifica: ascoltare chi fa cose diverse dalle mie, cercare di capire il proposito di ricerca, non essere giudicante a meno che non esistano errori gravi di metodo e non di interpretazione. Infatti, l'interpretazione rimane personale non va confusa con la conoscenza essendo quest'ultima la somma distillata delle interpretazioni.

Per me, che filosofo non sono, mi trovo a leggere Agamben con la curiosità del neofita che cerca squarci nel mio sapere cristallizzato dalla visione monoculare del mio conoscere. E trovo che questo mi faccia bene indipendentemente dal fatto che io personalmente approvi totalmente quel che dice (almeno ci devo pensare prima di fare egocentriche levate di scudi o narcisistiche eccezioni di distinguo).

Trovo che i filosofi, specie se di alta levatura internazionale e con una certa età, sono da leggere sempre con attenzione. Il cumulo di conoscenza in loro si somma alla capacità di prendere distanza tipico di chi ha studiato e ha imparato a valutare il pensiero corrente. Se non fosse così il loro dire sarebbe tutto sommato banale. Entrambe queste qualità sul piano neurobiologico dipendono dal loro vissuto.

La conoscenza in loro ha subito un lento processo di distillazione ed hanno solitamente abbandonato le modalità giovanili del sapere oppositivo, battagliero, propositivo per una società futura, per aderire ad un sapere che scandaglia il passato cogliendo schegge di discrepanza con il presente. Una scrematura che non è affatto banale, ma sublimante. Raramente in essi si trova con facilità la loro collocazione politica o come aderenti al pensiero di altri filosofi. Infatti si finisce col definirli post-qualcosa o post-qualcuno che è modo artificioso quanto applicare un logo Apple su un orologio a pendolo.

Questi filosofi, infatti, interpretano gli avvenimenti con una unità di misura che corrisponde a quella usata da un orologiaio di pendole. Conoscono lo scandire del meccanismo universale, gli ingranaggi dell'orologio, i piccoli e delicati meccanismi di scappamento che ne permettono il funzionamento, ma al contempo “sentono” lo scandire del tempo in quel "toc" ripetuto dall'andirivieni del pendolo (e nella storia del pensiero).

Sono questi filosofi gli artefici della carica del pendolo arrotolando le funi che permettono la risalita dei pesi. Poi determinata questa azione di intervento, con il rumore che fa un articolo di "carica", lasciano che sia il pendolo a scandire il tempo almeno sino a che non sentano la necessità di una nuova carica.

L'altro aspetto saliente è che l'aver vissuto intensamente il loro tempo e trovarsi in una età avanzata (e tutt'altro che rimbambiti) permette loro di prendere la distanza dalle cose correnti, dal dire accodandosi all'interpretazione di tutti. E qui ancora una metafora.

Il filosofo, che guarda il mondo con gli occhi di chi ha vissuto lungamente, ha il compito non solo di guardare al sapere e all'esistenza in termini attuali, ma di colui che tenta di spostare l'asse di rotazione della terra per dire: fate attenzione che le cose si possono vedere anche in altro modo!

Agamben compie regolarmente questa operazione da tempo ed è sciocco giudicarlo dal vestito che usa quando si prende cura della pendola. È anche pretestuoso volerne scandire gli scritti dividendo ciò che si approva da quel che non piace. Il suo non è un articolo di giornale, ma un "unicum" che deve essere preso intero sapendo che la pillola ha effetti benefici ed effetti collaterali che dipendono solo da chi l'assume.

Purtroppo, l'uso della critica esasperata e sempre di parte, tipica di un certo sentire italico, difficilmente si applica ai filosofi che devono essere valutati nel contesto e nel contenuto da altri filosofi, almeno di pari livello.

Ricordo nel campo medico quante furono le critiche e la meraviglia al primo trapianto di cuore. Alle meraviglie dei cardiochirurghi di tutto il mondo per le tecniche impiegate, si affiancavano le critiche etiche e morali da parte di pensatori e gente comune nel timore che con questa operazione si spostassero i sentimenti del defunto donatore nel trapiantato. Due visioni opposte, due visioni che, comunque si pensasse, dovevano essere considerate nel rispetto del differente livello di cultura (non perché uno vale uno, ma perché il diritto di essere ascoltati è universale).

Concludendo, le posizioni di Agamben vanno meditate interiormente da ciascuno di noi e ciascuno di noi potrà trarne benefico sia in quel che approva che per quel che non approva, perché entrambi questi estremi sono necessari per comprendere la realtà. Agamben non suggerisce, ma stimola a guardare con occhi diversi non per essere parte del gregge, ma per permetterci di raggiungere una immunità di gregge nell'ipertrofia del banale che oggi ci opprime.

scritto da Alessandro Bruni