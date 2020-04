Tre settimane per cambiare il mondo, che sia la volta buona?

Chiusi in casa fino al 13 aprile (ma probabilmente fino al 20-27) abbiamo la possibilità di mettere a punto le migliori idee su come ripartire prima possibile ma diversi e usare l’enorme shock per costruire un mondo migliore. Se la clamorosa reclusione di 2 miliardi di persone non facesse cambiare il nostro modello di sviluppo, i rischi a cui ci esponiamo sono davvero enormi con il mondo che “viene letteralmente giù” e non solo i ghiacciai.

Al di là di chi ha causato il virus (su cui sarà bene fare chiarezza), è chiaro che compromettere gli habitat, deforestare e poi, in quegli spazi, allevare 70 miliardi di animali (che diventeranno 100) in modo intensivo e distruttivo, urbanizzare, globalizzare, inquinare e correre a più non posso ci “porta a sbattere contro i nostri limiti”.

Alzare la febbre del pianeta anche solo di 2 gradi è come se a noi la febbre andasse dai 36.5 ai 38.5…chi vuol vivere con la febbre permanente? Si conferma che l’essere umano non è affatto “sapiens” ma, più modestamente, che siamo “in progress” e che una saggezza non è stata affatto raggiunta. Libri, storia, saggi sono pieni di conoscenza ma, gli esseri umani (con l’iniziale maiuscola Esseri Umani), sono di là da venire.

Facciamo sempre gli stessi errori, forse perché il 90% degli uomini impara solo da quello che percepisce nella sua vita e la storia non ammaestra. Questa volta la “guerra da seduti” potrebbe aiutarci a cambiare e fare diventare la nostra “Terra” quel “Sole” che sarebbe il nostro compito. Non è un caso che l’oro sia così importante, non è solo un metallo di valore, è il riflesso di quel “Sole” che dobbiamo diventare. La Terra è oggi satura del sangue versato tra umani per combattersi e dagli animali che mangiamo.

In questi giorni molti si dedicano all’orto (chi può) o guardano fuori quella natura che sta fiorendo con nostalgia per ritornare a connetterci con la nostra Terra. E il Cristo stesso appare dopo la resurrezione come un giardiniere a Maddalena con il messaggio di diventare noi stessi giardinieri di questa Terra. E ciascuno di noi è responsabile di questo e non è un caso che appaia per primo ad una donna. Non era questo un tema ricorrente nel pensiero di Beppe Stoppiglia, che assegnava alle donne quel ruolo dell’anima così importante per guidare non solo la famiglia ma anche la società?

Dobbiamo prendere sul serio queste immagini, così come non è un caso che il virus colpisca meno le donne che sono (in gran parte e non sempre ovviamente) meno aggressive e guerrafondaie dei maschi (non parliamo poi tra gli animali). Ma non è tanto una questione di maschi-femmine, ma una indicazione di come l’elemento “femminile” (che è in tutti noi), cioè dialogo, fratellanza, cura, arte, tatto, circolare (più che retta)… rappresenti il futuro. Inutile fare qui il lungo elenco delle tossine con cui stiamo avvelenando la Terra. In cuor nostro lo sappiamo ma facciamo finta di non vedere, così come diciamo bugie.

Ogni tanto persone intelligenti (filosofi e scrittori), molto vicini ad una dimensione spirituale, si dichiarano “atei” perché, se ci fosse un “Dio“, non permetterebbe certe ingiustizie. Ma a noi umani (autodefinitici “sapiens”) è stata data la libertà (e i talenti) perché facessimo in libertà un giardino di questa Terra. Se ci fosse “Dio” a fare tutto per noi, saremmo dei bambini, non adulti liberi. Per questo dopo il Golgota Cristo e le stelle sono in silenzio, siamo noi ad avere la parola e che dobbiamo prendere l’iniziativa, se no dove starebbe l’amore e la libertà che ci è stata data?

Il virus e lo “stop” ci danno la possibilità finalmente di “sognare ad occhi aperti”, di realizzare quello che mai abbiamo fatto. Pensiamo al quadro di Leonardo dell’ultima cena, il più famoso dipinto al mondo. Cos’è questa tavola imbandita in modo sobrio ma in cui davanti a tutti c’è il pane, se non l’indicazione della giustizia e del lavoro per tutti. Ci sono 13 persone (12 discepoli e il Cristo) e manca il 14° che siamo “noi” (o se volete “Io”, ciascuno di noi). Non è un caso che il numero sette sia in tutta la saggezza antica greco-romana e rinascimentale (ma anche orientale) il segno della materia (della Terra) e 7+7=14 significa che questa Terra deve diventare un “Sole vivo” con le nostre azioni materiali concrete (non solo con le preghiere).

Oggi possiamo farlo. Non manca il denaro accumulato (solo noi italiani abbiamo immobili, case, proprietà per 6.000 miliardi) e 4.400 miliardi abbiamo di contanti cash (tra depositi bancari -1.200 miliardi- e 3.200 miliardi di azioni e obbligazioni), siamo uno “Stato povero…abitato da gente ricca” (mentre ci sono in Europa Stati più ricchi abitati da gente più povera). Compriamoci noi il debito futuro che serve per aiutare chi è in difficoltà e per rilanciare (su basi nuove) economia e società.

I Giapponesi lo fanno e hanno così un debito pubblico sul Pil del 250% senza timore dello spread e con tassi bassissimi (quasi zero) per il loro Stato, che è detenuto per l’88% nelle mani pubbliche (banche, assicurazioni, fondi pensione) e dalle famiglie Giapponesi che non lo vendono sul mercato; solo un 10% è all’estero (30% in Italia). La spesa per interessi è così in Giappone solo il 12,6% delle entrate fiscali (in Italia è il 13,8% ma con molto meno debito). Questa via potrebbe essere percorsa se ci fosse una proposta coraggiosa di finanziamento “patriottico” che gli Italiani sono ben in grado di sottoscrivere nel proprio interesse. Prima di criticare l’Europa e i Tedeschi guardiamoci negli occhi tra di noi e mettiamo mano al portafoglio nostro (non degli altri).

scritto da Andrea Gandini