Virus, migranti e lavoro, la stupidità non serve

Il caso del Centro di Accoglienza straordinario di Verona dove, su 140 persone accolte in un hotel adibito per la protezione internazionale, 100 sono risultate positive asintomatiche, ha assunto una dimensione nazionale.

Su iniziativa del Prefetto si è provveduto a sistemare tutti gli interessati in quarantena e a traferire in altra struttura i non contagiati.

Mentre sul dramma delle case di riposo si è osservato un perfetto silenzio (si veda: Case di riposo, lungo elenco di accuse. Il sole 24 ore) , su questo caso, si sono invece levate subito grida preoccupate per la sicurezza da garantire, nonché dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali dei partiti sovranisti e di analoghi esponenti nazionali, che non hanno trovato di meglio che attaccare la politica del governo che continua ad accogliere nuovi immigrati.

Di fronte alla gravità della situazione in cui si trova il Paese, sentir riproporre queste stupidità ideologiche, al fine di mantenere un consenso divenuto sempre più traballante, crea soltanto amarezza nel constatare il grado di ottusa distorsione della realtà a cui è giunta questa politica.

La questione dei migranti, agitata come spauracchio e alibi per sfuggire la responsabilità di attuare una politica di regolazione del fenomeno, è diventata un handicap per il Paese che non possiamo più permetterci. Abbandonare oggi oltre mezzo milione di migranti irregolari allo sbando nel Paese, significa lasciare un significativo segmento di popolazione più esposta a contagiarsi e contagiare con evidente pericolo per tutti.

Sappiamo inoltre che In tal modo li esponiamo a situazioni spesso di sfruttamento inumano e a essere preda della criminalità organizzata per commettere reati.

Nello stesso tempo, mancano nei campi oltre 200 mila lavoratori (ndr. su circa un milione di lavoratori agricoli dipendenti, il 28% sono immigrati. Nello specifico si veda: Il paradosso della mancanza di immigrati in agricoltura), per cui in questi giorni i prezzi dell’ortofrutta stanno schizzando a livelli impensabili, Anche da noi in Valpolicella e nell’edilizia non si trovano lavoratori con gravi conseguenze economiche. Ciononostante, proporre una regolarizzazione dei migranti in modo da tutelare meglio la loro salute e consentire di andare a lavorare a condizioni dignitose, viene giudicato dai sovranisti un oltraggio alla sicurezza nazionale.

Per questo la questione dei migranti è diventata intollerabile speculazione politica sulla pelle di migliaia di poveri cristi che hanno il diritto di vivere in una condizione umana. Nessuno nega la complessità di alcuni aspetti della questione, che chiamano in causa l’Ue e la sua politica. Ma nel caso specifico il rispetto dei diritti umani coincide perfettamente con l’interesse del Paese per cui ogni remora va superata.

L’obiettivo della regolazione dei migranti irregolari deve diventare un tema di aperto conflitto politico sul quale passa il discrimine tra una politica democratica e una inaccettabile strumentalizzazione a fini elettorali. L’esplodere del coronavirus ha reso più evidente e drammatica tale contraddizione e aumenta l’urgenza e la responsabilità di realizzare una soluzione possibile e doverosa.

scritto da Luigi Viviani