Come si pensava al futuro prima del coronavirus

Ripubblichiamo qui l'articolo di apertura di Ferruccio Capelli in Corpi, menti, macchine per pensare, pubblicato nel N.4 di viaBorgogna3 Magazine del febbraio 2017 per sollecitare la domanda: quanto diversa è la prospettiva di futuro ora dopo che la pandemia ha sconvolto il mondo?

Scriveva Ferruccio Capelli:

Dinanzi ai nostri occhi si stanno accumulando mille piccoli segni di un prossimo salto di paradigma tecnologico. Ce lo segnala quotidianamente il sensore più sensibile dei nostri tempi, il sistema pubblicitario. Da qualche mese negli spot pubblicitari appaiono robot gentili, servizievoli e dialoganti con gli umani. Non era mai accaduto: ora, per la prima volta, i protagonisti della saga cinematografica "Guerre stellari" si concretizzano anche sul piccolo schermo.

La pubblicità non fa altro che rielaborare qualcosa che sta accadendo di fatto: piccoli robot cominciano a entrare davvero nelle nostre case per assolvere ad alcuni elementari servizi. Un anticipo, si dice, di un prossimo diluvio destinato a cambiare profondamente il nostro modo di vivere. Nel contempo le cronache dell'industria innovativa infittiscono e particolareggiano le notizie relative all'automobile senza guidatore: la nuova, letteralmente sconvolgente e ormai in fase sperimentale frontiera dell'Automotive.

[...]

In realtà scienza e tecnologia da tanto tempo hanno iniziato una corsa che sembra non fermarsi più, che anzi si accelera progressivamente, verso sempre nuove frontiere. Tecnologie digitali, nanotecnologie, biotecnologie, robotica, neuroscienze continuano ad accumulare conoscenze. Il salto di paradigma sta solo un passo oltre: nelle potenzialità dirompenti che la loro ibridazione lascia intravedere. Ormai stiamo arrivando proprio lì.

A quel punto l'essere umano avrà a disposizione mille e mille protesi qualitativamente nuove. Si parla, ad esempio, di cuore, rene e polmone artificiale e vi è anche chi accenna all'utero artificiale. Qua e là si comincia a parlare di un possibile radicale allungamento della vita, fino a 120 anni. Di certo - forse questa à l'unica cosa che oggi possiamo dire con certezza - la nostra vita cambierà. Anche per questo si intensificano le discussioni sul post - umano e sul trans - umano.

L'impatto si preannuncia - o meglio, già è - dirompente non solo sulla vita dei singoli uomini ma anche sul modo in cui gli esseri umani convivono tra di loro, sull'organizzazione della società e sulle relazione tra i popoli.

In questi anni abbiamo ragionato molto sulla globalizzazione: di certo un fattore che ha ridisegnato l'economia e la politica a livello globale. Non sempre, però, abbiamo percepito con chiarezza che la globalizzazione stessa era intimamente collegata agli sviluppi della scienza e della tecnica.

La nuova finanza, il vero motore degli ultimi trent'anni di globalizzazione, è letteralmente incomprensibile senza la tecnologia digitale: il libero e vorticoso movimento dei capitali nel globo è stato reso possibile proprio dall'innovazione digitale.

Così pure è impossibile ragionare seriamente sulle nuove economie emergenti o sulla crescita demografica dell'Africa e del sub continente asiatico senza avere ben presente la diffusione delle conoscenze scientifiche e della tecnologia.

Per altro verso l'accumulo di tecnologia e di scienza oggi si è accelerato anche a seguito della diffusione in tutto il mondo - non più solo in quello occidentale! - di centri di ricerca: una rete immensa di scienziati e di tecnologi è al lavoro sparsa su tutto il globo.

In realtà le nuove frontiere della scienza e della tecnologia e la globalizzazione sono due aspetti della stessa medaglia, di quel vorticoso cambiamento dei nostri tempi che, ormai ci è sempre più chiaro, ha il suo epicentro, il suo motore trainante, nell'accumulo sempre più accelerato e nelle applicazioni dirompenti della conoscenza scientifica e tecnologica.

Il futuro è qui, tra di noi. E noi oggi siamo costretti a fare i conti con esso. Si tratta di una constatazione densa di implicazioni, soprattutto per chi - ed era capitato a molti di noi - aveva smarrito la percezione del futuro.

[...]

Mille interrogativi si addensano. La prima domanda è molto semplice, perfino ovvia: se le innovazioni che si prefigurano sono così radicali siamo in grado di delineare lo scenario futuro? A questa semplicissima questione è assai problematico dare una risposta ragionevole: gli scienziati ci dicono che non è possibile predefinire configurazione, spazio, modalità delle tecnologie future.

Ma allora sgorgano a getto continuo mille altre domande incalzanti e inquietanti. Quali saranno le finalità che verranno perseguite? Chi orienterà le innovazioni e i cambiamenti? Con quali modalità gli esseri umani potranno esercitare una funzione di controllo? Ognuna di queste domande evoca e tocca le grandi questioni connesse al senso e alle finalità dell'attività umana.

La discussione si preannuncia accesa e appassionata. Umberto Eco, confrontandosi con un'innovazione tecnologica decisiva per gli anni Sessanta, la televisione, aveva focalizzato l'inesorabile contrasto tra "apocalittici" e "integrati". È probabile che anche stavolta si delineerà un conflitto tra difensori integralisti di una intoccabile natura umana e apologeti dell'innovazione comunque e a ogni costo.

Oggi dopo la pandemia pensiamo ancora nello stesso modo? Per certi aspetti generali certamente sì con una grande incognita sull'effetto della pandemia sui popoli del mondo sul piano della salute, dell'economia, dello stile di vita. Ferruccio Capelli alla conclusione del suo articolo ci viene in aiuto, ora come allora sono ancora validi alcuni presupposti:

In realtà sarebbe buona cosa non limitarsi a tifare per gli uni o per gli altri. La vera priorità è conoscere e capire: i cittadini hanno diritto di percepire la portata immensa di quanto sta accadendo. Così pure, gli interrogativi radicali che si stanno delineando non possono essere delegati solo alla riflessione di scienziati e di tecnologi: il pensiero umanistico e le scienze sociali non possono sottrarsi a questa riflessione. Filosofi, storici, antropologi, sociologi, giuristi e psicanalisti devono intrecciare le loro voci con chi opera sulle frontiere più avanzate della ricerca scientifica e tecnologica. Urge una vivace, appassionata e partecipata conversazione pubblica sui mille segni di futuro che si stanno addensando. Per arrivare, possibilmente, a ricostruire, assieme, qualche nuova narrazione di futuro.

proposto da Alessandro Bruni