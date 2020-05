Covid-19: il caso di successo del Giappone

Il Giappone con 6 morti ogni milione di abitanti (per memoria Italia 541) è uno dei casi di maggior successo nella lotta contro il Cov Sars 2 (com’è ora chiamato). Eppure il primo contagiato è stato scoperto il 16 gennaio e da quel momento per un mese e mezzo anche il Giappone (come l’Italia) ha sottovalutato il pericolo, anche perché le indicazioni dell’OMS erano di tutt’altra natura, e poi c’erano le ragioni dell’economia, che qui erano fortissime perché si temeva fossero rinviate le Olimpiadi.

Nonostante i “ritardi” iniziali e l’elevato tasso di over 65 (che in Giappone è maggiore dell’Italia), il successo del Giappone è stato rilevante. A tempo debito si faranno confronti ma già ora emergono alcuni fatti stilizzati. Il primo riguarda il senso civico dei Giapponesi che è stato nutrito da consigli e indicazioni del Governo in quanto in Giappone la Costituzione, se da un lato consente di dichiarare lo “stato di emergenza”, dall’altro non consente divieti o multe ma solo “consigli”, così com’è in altri Paesi (UK,…), dove solide democrazie vietano di emanare leggi troppo restrittive delle libertà e di multare i cittadini se non in caso di “guerra”. E non è un caso se solo Angela Merkel non ha mai fatto uso di questa espressione (“guerra”) che è del tutto inappropriata oggi e si è rivolta più alla capacità “pensante” dei suoi cittadini (che vuole più responsabili), che non ai “sentimenti” di sudditi da spaventare o consolare (come ha scritto Mauro Bonazzi su Il Corriere della Sera).

Così come ha giovato differenziare le misure tra la capitale Tokyo (più colpita) e il resto del Paese e le periferie meno colpite.

Altre ipotesi sono che il Governo abbia aiutato i propri cittadini ad una “partecipazione attiva” a convivere col virus con precisi suggerimenti di distanziamento fisico, igienico, lavarsi le mani di frequente, di tutela della salute e del proprio sistema immunitario (tramite il movimento all’aperto, prendere il sole, buona alimentazione -come nel caso del “natto”, un composto di fagioli di soia fermentati che secondo molti studi potenzierebbe la risposta immunitaria-). Suggerire e consigliere (moral suasion) sembra sia stato più efficace che “proibire e punire” in modo che la transizione dal lockdown alla Fase 2 avvenga senza problemi.

Avete presente quando in autostrada ci sono quegli stop improvvisi dovuti ad un eccesso di auto? Prima si sta fermi in coda, poi si riparte lentamente e pian piano si ritorna a tutta velocità e così ci si ferma ancora. A nessuno di Autostrade è mai venuto in mente di scrivere sui tutor: “velocità consigliata per evitare code: 80 km. all’ora”. A noi piace proibire e poi trasgredire.

Poi però ci sono anche i vantaggi del consenso politico. Infatti tutti i Governi hanno avuto maggiori consensi (per ora), indipendentemente dalle strategie usate contro il virus, tranne il povero primo ministro giapponese Shinzo Abe che ha perso il 10% dei consensi pur avendo ridotto i morti di 90 volte rispetto all’Italia. Consigliare e suggerire (educare i cittadini) paga nel lungo periodo, ma i Governi puntano al consenso immediato e anche a saperla “raccontare”. Infatti dall’indagine Istat dal 5 al 21 aprile sui cittadini italiani solo il 6,4% dichiara che il “Paese non fosse ben attrezzato”.

scritto da Andrea Gandini