Il futuro cerca idee nuove…che non arrivano

Ci interroghiamo con preoccupazione se di fronte allo tsunami del Covid-19 e al fatto che stiamo entrando in una depressione socio-economica senza precedenti nella storia del dopoguerra, non sia il caso di tirare fuori qualche idea (dal Governo o dall’opposizione) che cambi il nostro malconcio “modello di sviluppo”. Anche al Governo (Graziano Delrio) comincia a serpeggiare l’idea “… che bisognerà attrezzarsi per organizzare il futuro...in questo periodo è stata lanciata un’idea che sottendesse una visione? Un'idea che facesse anche solo discutere, nel bene e nel male, ma che aprisse un dibattito, una polemica, un confronto?”.

Mai come ora, nella storia, abbiamo avuto tanti soldi (anche come italiani), ma anche creato tanti rischi tra cui (ora) quello di finire in una società dove stiamo tutti (a parte i ricchi) peggio: più poveri di relazioni umane, di comunità locali, distanziati l’uno dall’altro e dalla stessa natura. La minaccia è che libertà e diritti conquistati in duemila anni di lotte e sviluppo della conoscenza (un rapporto armonioso con la Natura, relazioni umane, salute, istruzione, lavoro, uguaglianza) siano minate da una vita all’insegna del digitale, dell’on line, del distanziamento sociale, della crescente disuguaglianza, dell’obbligatorietà alla bio-sicurezza che porta con sé comportamenti obbligatori per tutti (mascherine, distanziamento sociale, vaccini,…) con la scusa di evitare di essere noi stessi una minaccia per altri esseri umani, in modo che anziché “amare il prossimo tuo come te stesso” si debba aderire ad una nuova religione (la tecno-scienza) il cui slogan è: “diffida del prossimo tuo per proteggere te stesso”. Un capovolgimento delle radici culturali su cui si fondano i popoli dell’Europa.

Idee in giro per un grande cambiamento se ne sentono –come dicevamo- poche per cui avanzano quelle vecchie. Weber, capo del Ppe in Germania propone un grande investimento europeo per un comune 5G. L’idea è usare questa nuova tecnologia per accrescere il lavoro on line e caso mai dire che così si possono connettere le periferie abbandonate europee alle città. Ma noi sappiamo che è stata proprio questa tecnologia a favorire negli ultimi 20 anni lo sviluppo disuguale (da quando la globalizzazione ha messo il “turbo” nel 2001 con l’ingresso della Cina nel WTO).

Il 5G ha due problemi. Il primo è il principio di precauzione (per la salute) nell’introduzione di nuove tecnologie che hanno un grande impatto sulla salute come sono quelle dell’elettromagnetismo, in quanto contrasta col bios (vita). Non sappiamo quanto incide: molti studi dicono che incide poco o nulla, altri dicono il contrario. Di certo è che all’inizio le nuove tecnologie sono tutte “grossolane”, cioè hanno dosi elevate sugli esseri umani che poi nel corso degli anni vengono ridotte. Si introducono subito per poter ammortizzare i costi di ricerca e fare più profitti. Uno dei tanti esempi è la pillola anti concezionale (introdotta nel 1961) con un dosaggio decine di volte superiore all’attuale. Non è un caso, quindi, che Paesi come Svizzera e Slovenia (e 300 Comuni in Italia) non vogliano attivare il 5G prima che ci siano elementi oggettivi e indipendenti di valutazione che diano garanzie sulla salute, oltre ad un chiaro accordo con le multinazionali del web per poter poi incassare le entrate fiscali derivanti da questo business, evitando l’evasione nei soliti paradisi fiscali.

Il secondo problema del 5G lo ha sollevato il columnist del Financial Times Megan Green: “la sua introduzione aumenterà la globalizzazione digitale e cambierà il mondo del lavoro. In futuro un’azienda si servirà sempre più di personale fuori dalla nazione in cui opera”, come già avviene per gli annunci negli aeroporti tedeschi che di notte sono fatti da lavoratori che lavorano di giorno in altri Paesi poveri e con un costo del lavoro che è 10 volte inferiore a quello tedesco. “Forse assisteremo ad un nuovo boom – dice Green-, ma di sicuro si accentueranno le disuguaglianze. E quello che era un problema prima della crisi, lo sarà ancor di più quando la crisi sarà finita”.

scritto da Andrea Gandini