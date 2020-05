Le grandi differenze tra le Regioni: c’è molto che non funziona

Più scende la curva dei contagi e dei morti, più scende la paura. E più si capisce cosa è successo e cosa imparare dagli errori. A tempo debito si faranno analisi e consuntivi, ma sin d’ora (poiché in autunno ci potrebbe essere – anche se è difficile- una seconda “ondata”) è bene attrezzarsi per dare la risposta migliore su come salvaguardare sia salute che economia su cui ci sono state (e ci sono ancora) molte divisioni tra i cittadini.

Il Governo ha scelto una risposta uniforme a quella differenziata per Regioni (o province) che si sarebbe potuta prendere in base al livello molto diverso dei contagi, dei morti. Fatto uguale a 100 l’indice dei morti della Lombardia (la regione più colpita per morti) ci sono valori modestissimi nelle Regioni del Sud (3 in Basilicata, Calabria, Sicilia; 4 in Campania e Molise; 5 in Sardegna e Umbria; 7 in Lazio,…). Valori 30 volte inferiori. Differenze che sono confermate anche dall’esito dei positivi (contagiati) in base ai tamponi fatti dal 22 aprile al 20 maggio. Se in Lombardia e Piemonte i positivi ogni 100 tamponi sono quasi il 10% (9,6 e 7,9), in molte regioni del Sud sono solo 0,3 (Calabria, Basilicata, Umbria) o 0,5 (Sardegna) e tra 1 e 2 ci sono almeno 10 regioni.

Di fronte a enormi differenze di questo tipo è azzardato sostenere misure uniformi in tutto il Paese. Minori restrizioni alle attività produttive e alle scuole, avrebbero non solo agevolato il rilancio delle Aree deboli del Sud, ma fornito utili indicazioni sugli effetti del lockdown e sulle misure più appropriate (in un’ottica di sperimentazione e di confronto dei risultati monitorati) per la Fase 2. Ma ciò non appartiene alla cultura della sperimentazione e del monitoraggio che è stata abbandonata da 30 anni in questo Paese. Leggi e norme sono sempre nazionali in quanto più che all’efficacia si pensa al consenso elettorale che si vuole raggiungere.

Misure così drastiche e uniformi hanno inoltre ad avviso di molti studiosi (De Rita, Cacciari,…) accentuato le divisioni tra coloro che le ritenevano necessarie (prima la salute comunque, con il massimo dei consensi durante il lockdown e che diminuiscono più emergono i danni economici) e coloro che le ritenevano eccessive per gli ingenti futuri danni economici. Ciò che è stato, a mio avviso, pernicioso è stata la mancanza di una educazione ai comportamenti che sarebbero serviti (dal lockdown alla Fase 2). Se l’interesse è tutelare la salute ma anche educare, poiché prima o poi si sarebbe posto il problema di “convivere col virus” e di equilibrio tra salute ed economia (e le scuole), occorreva “formare” anche i cittadini facendo capire quanto importante fosse non solo il distanziamento fisico ma anche la salvaguardia del proprio sistema immunitario col movimento, stare al sole, mangiar bene, avere un minimo di relazioni sociali e con linee guida che potevano essere differenziate per regioni e provincie in base all’andamento dei contagi e che, quindi, responsabilizzassero le singole popolazioni. Favorendo le comunità virtuose e penalizzando quelle “negligenti”. Si è invece preferita l’uniformità e una narrazione allarmistica in quanto “tarata” sulla Lombardia e sui Comuni più colpiti. Non è questo il modo di unire e responsabilizzare. Se ancora oggi troviamo cittadini che guidano soli in auto con la mascherina, che la impongono ai propri figli sotto i 5 anni o che passeggiano al sole soli e in luoghi isolati soli con la mascherina e all’opposto ci si assembra in apericena per ben oltre 15 minuti, oppure se i lati dei marciapiedi cominciano ad essere “sporcati” da mascherine e guanti usati, gettati dai finestrini o lasciati a terra, non è solo dovuto al “carattere” degli italiani, ma alla mancanza di una buona educazione su ciò che è utile e inutile e ad una narrazione allarmistica che ha prodotto una polarizzazione tra chi è intimorito fino all’ossessione e chi non solo non è d’accordo con restrizioni giudicate eccessive, ma non osserva regole minime di tutela.

C’è qualcosa da rivedere nella strategia o nei compiti istituzionali di uno Stato che da un lato uniforma e dall’altro non interviene a isolare zone rosse in Lombardia, ma anche nella finta autonomia di Regioni che non sono in grado di prendersi delle vere responsabilità. O si ridimensiona l’Istituto Regionale o (meglio) si procede decisamente in senso federale dando a tutte le Regioni un’ampia autonomia come quella delle Regioni a statuto speciale. La via di mezzo non serve ai cittadini ma solo a complicare e duplicare incarichi.

scritto da Andrea Gandini