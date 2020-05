Medicina oggi tra contagiati, guariti e morti

Nessuno può minimizzare il grande progresso della medicina moderna e tanto meno della generale competenza delle strutture sanitarie che operano sul territorio. Oltre ad assolvere i problemi di salute dell'individuo singolo deve anche provvedere alla salute della comunità, dell'insieme delle persone. Due obiettivi che sembrano unificarsi sul piano teorico, ma che all'atto pratico possiedono derive disumanizzanti confermate dalle frange dei medici di base che assolvono il loro compito con negletta indifferenza e scarso senso di responsabilità umana e le frange di operatori sanitari che lavorano in strutture pubbliche più tesi a intervenire su categorie di malati disumanizzando il paziente a contenitore di malattia piuttosto che a individuo malato.

I giorni del covid-19 l'hanno pienamente dimostrato. A fronte di opere meritorie di molti singoli operatori sanitari, abbiamo anche assistito a tanti errori interpretativi del sistema di cura, dagli ospedali non attrezzati, dai reparti di terapia intensiva inesistenti, dalla proposte farmacologiche tentate in assenza di validi supporti scientifici, alla mortalità selettiva per settore di età, agli interventi improvvisati di diversi distretti e regioni con ricorsi a protocolli terapeutici spesso prima sbandierati nei media, occhieggiando i politici di turno, alla ricerca di una visibilità, prima ancora che di esiti di guarigione.

Quanto vado scrivendo non vuole essere l'ennesima denuncia o l'ennesimo “al lupo” di una società in forte trasformazione, ma l'ennesima constatazione, tra ormai tante, che vedono i pericoli di una globalizzazione cieca, di una coercizione umana sacrificata verso nuovi “dei” che vengono assunti in modo massimalistico a creare dubbie verità indiscutibili quali espressione di primati dalla scienza alla politica, dalla tecnologia alla guerra, dalla alimentazione e dalla salute alla differenza tra ricchi e poveri del mondo.

Valutando tutto questo in termini complessivi non si può non notare un distacco tra operatività sanitaria basata su protocolli imposti e valutazione di cura sulla base oggettiva del singolo paziente non come “malato”, ma come essere umano con bisogni specifici a cui il sistema di cura deve rispondere. Ovvero una umanità non distinta tra sani e malati, ma tra singoli individui portatori di bisogni sanitari specifici. E non è un gioco di parole, ma un dilemma antico della medicina che diviene drammatico in tempo di pandemia o di malattie ad alta rilevanza collettiva che impongono serie limitazioni nell'esistenza quotidiana quali quelle metaboliche, oncologiche, neurodegenerative, psichiche.

Il mondo non è più diviso in sani e malati dato che negli Stati più avanzati si parla sempre più di malattie cronicizzanti dalle quali non si si guarisce più e con le quali bisogna convivere anche per lunghi anni. Ne è un esempio una persona colpita da un carcinoma che dopo interventi chirurgici e trattamenti radio e chemioterapici non manifesta più i sintomi più evidenti del tumore. Dire che è guarito è una convenzione, dato che si può parlare di vera guarigione solo dopo molti anni anche 10 e più, solo quando le sue possibilità di nuove metastasi sono statisticamente uguali a quelle di un individuo che non ha avuto un carcinoma. Nel frattempo anche di 10 anni, questa persona era guarita o malata? Né l'una né l'altra perché vivrà un tempo sospeso tra controlli e ansia; un tempo che può essere di pesante attesa, o di spensierata insensatezza, o di equilibrata pienezza del tempo che gli rimane da vivere, una situazione che dovrebbe essere presente anche in ogni persona non malata.

A questa problematica tanto complessa che abbraccia la medicina di emergenza, come quella della cronicità e della disabilità, periodicamente si cerca di rispondere proponendo approcci mentali meno meccanicistici e più umani. Una lotta in cui sempre vince (purtroppo) l'esito della globalizzazione che esprime la cura per categorie: i cardiopatici, gli oncologici, i disabili, gli psicopatici, i dementi, gli anziani, gli infetti, ecc. Tuttavia, i propositi di umanizzazione della medicina nel gioco lungo riescono a scalfire il sistema operando sulle proposizioni mentali di operatori sanitari e cittadini pensanti. La prova è il mutato approccio sociale del personale sanitario degli ospedali verso il paziente che oggi è divenuto rispetto al passato di maggiore rapporto relazionale umano.

Questa visione socio-filosofica della cura come “arte umana” del pastore che conosce ogni singola pecora, che si contrappone a quella ancora corrente anonima del pastore che cura il “gregge” senza conoscere umanamente ogni singola pecora è sovente espressa da medici che propongono una professione più umanizzata.

Ovvero non dobbiamo considerare come verità assoluta l'approccio medico corrente, ma nemmeno pensare che nuove propositi di visione della cura non contengano a loro volta derive di non verità. In altre parole per andare in un luogo ci possiamo affidare al navigatore indispensabile (la medicina scientifica orientata ai greggi di malati per categorie) pur sapendo che non sempre sa trovare la strada giusta (la medicina personalizzata sul paziente nel suo contesto di vita). Indiscutibilmente questi due approcci mentali alla malattia contengono derive massimalistiche o semplicistiche che vanno evitate.

In medicina usare il rasoio Occam come base interpretativa è di fatto uccidere ogni umanizzazione, ma usare l'umanizzazione escludendo la medicina di gruppo è di nuovo usare il rasoio di Occam in modo improprio portando a conclusioni che divengono esoteriche e quindi scientificamente non dimostrabili. Un esempio per chiarire. In passato la cura dei tumori aveva sponda esclusiva nella medicina chirurgica e radio-chemioterapica. Si è visto che il tasso di sopravvivenza aumentava considerevolmente se si associava a una cura psicologica individuale e di gruppo: un segno chiaro dell'azione psichica sulla malattia o quanto meno sulla possibilità di vivere senza essere in attesa compulsiva di riprese biochimiche metastasiche.

A sottolineare quanto detto, riporto alcuni stralci di una intervista a Raffaele Fiore, un medico che ha ritrovato l’amore per la medicina attraverso la sua esperienza col dolore (pubblicata in Pressenza del 26 maggio 2020 con il titolo “Trasformando l’uomo, trasformiamo il mondo. La medicina come arte della rivoluzione). Una intervista significativa, non perché si debba considerare quanto Fiore afferma in assoluto, ma perché offre una visione che può scalfire assunti dogmatici di una certa deriva medica corrente.

Spesso si ritiene che la salute sia assenza di malattia, ma è davvero così? Che cosa sono salute e malattia?

La salute è la possibilità di realizzare il proprio progetto di vita (quello che nella mistica è chiamato talento) autonomamente nella competenza delle proprie condizioni. Il corpo fisico come ci insegnano le tradizioni è uno strumento altamente sofisticato: è un laboratorio alchemico in cui circola una tendenza creativa all’azione (la libido junghiana). Se viene tradito nella sua possibilità di azione nel mondo, si ammala: il corpo fisico non mente mai. Grazie alla psicanalisi, abbiamo visto che la malattia esprime un disagio dell’individuo nei confronti della società in cui vive: un impedimento all’anima di esprimersi nella sua forza creativa. Il corpo umano esprime, attraverso la simbologia individuale, il disagio dell’animo.

La medicina ufficiale mira a portare il malato in una condizione di normalità il più presto possibile affinché possa tornare ai suoi ruoli sociali. Questa è davvero la guarigione? Cosa significa prendersi cura ?

La cura è un atteggiamento materno, accogliente, di ascolto passivo e non giudicante, di interpretazione dell’altro attraverso il romanzo storico che ha vissuto. La malattia non va mai letta al di fuori dell’individualità di chi la sta vivendo. Per curare, occorre il rispetto dell’individualità e l’apertura. La medicina ufficiale fa quasi sempre il contrario, ma abbiamo una bella speranza perché negli ultimi anni si stanno ammalando i medici, esprimendo nelle loro malattie, il tradimento nell’ideale e nell’etica del giuramento che hanno fatto per diventare medici. Si sta creando un conflitto interno nel medico stesso che pratica una medicina che non è quello per cui ha studiato; si accorge che non sta facendo ricorso alla propria anima. Molti medici, quindi, si stanno aprendo a una cultura diversa e si chiedono dove trovare gli strumenti per rendere il loro lavoro più umano e stanno così tornando alla filosofia, all’alchimia, alla psicologia. La medicina è un’arte non basata solo sulla osservazione sperimentale scientifica ma su tutto quello che è “la fenomenologia dello spirito”.

Siamo abituati a pensare che l’intelligenza sia una caratteristica della mente ma è davvero così o possiamo fidarci di più di un’intelligenza del corpo? Quale rapporto hanno queste due intelligenze tra loro? Che ruolo hanno in tutto questo le emozioni?

La mente cognitiva è lo strumento privilegiato dell’ego, quella struttura della personalità che ha fretta e desidera potere, denaro. L’ego ha fretta perché sa che deve morire (citando Marco Guzzi) e agisce spesso con poca intelligenza. L’intelligenza è saper creare legame. Il nostro corpo ha una saggezza intuitiva che per qualità di conoscenza è superiore alla mente: il corpo sa cosa fare. La mente è divorante, ha delle caratteristiche licantropiche, si impossessa del corpo fisico e ne modifica la chimica attraverso un funzionamento automatico. Quando un pensiero lavora in maniera automatica, genera emozioni incontrollate che cambiano radicalmente la chimica del corpo attraverso rilasci ormonali e il corpo viene inquinato. Ci sono tre parti in noi che lavorano molto spesso autonomamente: corpo fisico, mente ed emozioni. Per poter porre pace in questo sistema, bisogna costruire un occhio che osserva e crea un matrimonio costante tra le parti. Occorre trovare degli strumenti, per tenere a bada la mente, altrimenti essa continuerà nella sua iper-produzione di pensieri e si produrrà la cascata di emozioni tossiche che finiranno per avere come area di rappresentazione il corpo attraverso la malattia. Non sono serotonina e dopamina i regolatori delle esperienze, ma sono le esperienze i generatori di dopamina e serotonina.

La professione medica è tra quelle ove maggiormente si esprimono le pulsioni di onnipotenza dell'uomo e tra quelle che maggiormente subiscono un processo mediatico di “angelizzazione”. Il medico è una persona che si prende cura di altre nel bene e nel male della sua umanità. Come per tutte le persone di responsabilità ha il dovere di approfondire sia la materia professionale che la sua materia umana. Con la pandemia da covid-19 non sono stati pochi i medici morti per banale superficialità da onnipotenza (gli invincibili di “a me non capita”) e non pochi quelli che, caduti nello stress da iperlavoro, hanno abbassato le proprie difese immunitarie cadendo a loro volta preda del virus (quelli che hanno lavorato in trincea). Ma non sono stati nemmeno pochi quelli che non si sono ammalati rifiutando qualsiasi intervento su possibili contagiati scaricando loro responsabilità professionali su altri (gli imboscati che non sono andati in guerra). Una umanità medica affatto uniforme che si salva per individualità e non per categorie sbandierate più sui media che in clinica.

Concludo con una citazione che mi pare illuminante di Enzo Soresi tratta dal suo libro “come ringiovanire invecchiando (UTET, 2019, pag.324-5): Vi lascio con una proposta di ascoltare la canzone Gildo di Gaber. Ascoltate ad occhi chiusi, poi leggete le parole che qui riporto per voi, credetemi vale quanto il giuramento di Ippocrate.

Testo Gildo - 1981/1982

Fu proprio là nella corsia di un ospedale

che aprii gli occhi e vidi un letto accanto al mio

il primo giorno si ha una sensazione spiacevole e volgare

e i piccoli disagi non fanno bene al cuore.

Ma la notte la notte

aumenta lo spessore del dolore con le sue presenze

la notte il cuore è gonfio la notte

e i lamenti dei malati riempiono le stanze.

Ma stranamente il giorno dopo

prima che arrivino i parenti

si fa un poco di ironia persino sui lamenti

e il letto accanto al mio

con dentro un uomo grosso e un po’ volgare

diventa una presenza singolare.

Gildo come faccio mi vergogno dovrei andare

e Gildo il grosso Gildo mi insegna da sdraiato come devo fare

e intanto a pochi metri di distanza

si fatica a respirare.

Sono le innocenti stonature di un salotto

sono i piccoli fastidi i gesti un po’ meschini

che fanno l’uomo veramente brutto.

Ma in ospedale dove la perdita è totale

dove lo schifo che devi superare

è quello di aiutare un uomo a vomitare

dove non c’è più nessuna inibizione

dal vomito al sudore alla defecazione

allora salti il piano se lo sai saltare

e entri in un altro reparto dell’amore.

Gildo io vorrei che all’insaputa delle suore

e Gildo il grosso Gildo mi passa di nascosto

qualche cosa da mangiare

e intanto a pochi metri di distanza

un uomo muore.

Si parla poco e piano per diverse ore

e a notte alta quell’ospite agghiacciante vien portato via

e riprende indisturbato e noncurante il ritmo della corsia.

I piccoli disagi l’ho giù detto non fanno bene al cuore

ma il senso della morte è sempre stato troppo forte

Gildo non l’ho mai saputo immaginare

chissà perché improvvisamente diventa elementare.

Potrà sembrare irriverente ma qualche ora dopo

ridevamo tutti per niente.

Ma a scanso di fraintesi

non è il cinismo

mestierante e fastidioso dei dottori

ma il senso della vita

che ti spinge fuori.

Gildo mi dispiace son guarito devo andare

e Gildo che naturalmente mai più nella mia vita

ci avrò il gusto di incontrare

nasconde questa volta con vergogna

il suo dolore.

Il cielo era azzurro e teso

e le mie gambe strane senza peso

attraversavo il giardino tremante

come in un sogno riposante.

Gli occhi delle nuove madri luccicavano

e i grossi seni sotto le vestaglie biancheggiavano

solitario avvertivo quel candore quell’aria di purezza

e il cielo era azzurrino e c’era un po’ di brezza

e stranamente un senso d’amore

che non so dire.

scritto da Alessandro Bruni