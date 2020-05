Viviamo nella dissonanza cognitiva e ne siamo condizionati

La dissonanza cognitiva è un processo molto complesso, divenuto oggetto di studio della psicologia e della psicologia sociale che indaga come il nostro cervello acquisisce la facoltà di poter accettare o meno una nuova idea. Un processo quindi fondamentale per la politica, la pubblicità e in generale le azioni che propongono idee innovative di massa.

Quando una nuova idea si avvicina al nostro modo di pensare e alle nostre convinzioni, se accarezza i nostri sogni e le nostre speranze per il futuro, allora la accoglieremo e integreremo generalmente senza problemi. Si trasforma così in una componente aggiuntiva, che ci permette di differenziare il nostro processo cognitivo sia individualmente che collettivamente. Ci offre una novità e una speranza, senza tuttavia farci dubitare delle nostre principali certezze individuali e collettive.

A causa della loro struttura i nostri cervelli non sono né in grado né adatti a fare grandi salti nel vuoto cognitivamente parlando. Preferiamo ponderare attentamente ogni singolo passo per guadare un fiume, piuttosto che fare un unico grande balzo, con cui arriveremmo subito sull’altra sponda.

Viceversa, se un’idea è molto distante dalle nostre convinzioni e dai nostri pensieri, allora non saremo in grado di capirla o accettarla. Probabilmente la rifiuteremo anche. In alcuni casi la rifiutiamo con forza o addirittura con violenza. Accoglierla sarebbe sconcertante per noi. Tuttavia, ciò non significa che essa sia sbagliata o che non abbia un fondamento serio e oggettivo. Potrebbe essere infatti vera e giusta, ma è così lontana da noi e dalla nostra percezione che finiamo per rifiutarla.

Nell’opera “Mito della caverna”, Platone descrive in maniera eccellente questo processo, spiegando cosa ci sia possibile accettare attraverso la nostra consapevolezza, le nostre conoscenze e il senso della vita. Si preferisce sostanzialmente rimanere all’ombra di una caverna, piuttosto che ascoltare dei pionieri che vorrebbero illustrare con grande entusiasmo le loro nuove idee. Le nostre limitazioni cognitive ci impediscono di integrare delle idee più grandi, liberatorie e di ampio respiro.

Quelli che viviamo al momento sono dei tempi turbolenti e senza precedenti. Sono tumultuosi a livello emotivo e, per forza di cose, finiranno per esserlo anche da un punto di vista economico e sociale. Lo stesso dicasi anche a livello intellettuale. Quelli che erano i nostri abituali punti di riferimento stanno venendo meno. A causa delle restrizioni applicate e delle misure sia sanitarie che di sicurezza che continuano a moltiplicarsi, le nostre strutture psicologiche possono svilupparsi in una direzione (per esempio un nuovo rapporto con la vita o il piacere di prendersi del tempo per se stessi) o in un’altra (paura e preoccupazione a causa dell’insicurezza e delle mancanze).

Le stesse strutture societarie cominciano a vacillare. Emergono nuove trame nei rapporti di forza. Per spiegare tutto ciò ci si può naturalmente servire delle classiche analisi politiche e sociologiche, strumenti a noi familiari. Allo stesso tempo però si assiste alla nascita di nuove idee e di nuove espressioni, che finora erano state discusse confidenzialmente soltanto in piccoli gruppi.

Si sente parlare anche di un nuovo ordine mondiale, di vaccini e di chip che, se iniettati nel nostro corpo, permettono di seguire i nostri spostamenti e soprattutto di controllarci. Si sente discutere anche di una propaganda dilagante e di un velo di nebbia, alzatosi a causa del virus, il cui unico obiettivo è occultare un collasso sia economico che finanziario intenzionale, così da poter meglio controllare tutto il mondo. Si sente parlare inoltre di poteri oscuri, che agiscono in nome di un progetto messianico o a volte anche di eugenetica.

Queste nuove correnti, a cui finora avevano prestato attenzione soltanto pochi giornalisti complottisti appassionati o pochi ricercatori della verità, non sono valide, oppure sono effettivamente uno specchio della realtà? E se la seconda ipotesi fosse vera?

Siamo tenuti a fare un passo indietro per analizzare in maniera diversa quella realtà immensa in cui ci muoviamo tutti insieme. Non possiamo più accontentarci di rifiutare un’idea solo perché ci sembra troppo distante.

Quindi, quali sono le nuove idee, siano esse di natura politica, scientifica o antropologica, che siamo pronti ad accogliere?

Ascoltiamo prima di prendere una decisione. Prima di tutto, informiamoci su ognuno dei nuovi temi del momento. Ognuno di noi ha il compito di farsi un’idea e di decidere se vorremmo avanzare, facendo un passo avanti. Più che mai le parole chiave che possono guidarci sono: informazione, capacità di giudizio e sopratutto un certo distacco dalla violenza dell'informazione sia mediatica che politica.

scritto da Laurence Baranski, pubblicato in Pressenza del 22 maggio 2020

sintesi di Alessandro Bruni

per leggere l'articolo originale aprire questo link