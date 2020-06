Covid-19. Scienza: dall’universale al particolare, non viceversa

Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva al San Raffaele di Milano ha detto che, citando anche uno studio della Emory University: “il nuovo coronavirus clinicamente non esiste più e ha perso la sua potenza iniziale, i posti sia di rianimazione di terapia intensiva che di terapia semi intensiva si sono svuotati grazie alla mancanza di pazienti gravi,… eppure un mese fa la maggior parte degli epidemiologi paventava un ritorno a inizio giugno di una nuova ondata”.

Una conferma viene anche dal direttore del San Martino di Genova l’infettivologo Matteo Bassetti che dice: “i malati oggi sono diversi da quelli visti a marzo e aprile, molti meno e con infezioni lievi”. Sconcertati sono Franco Locatelli e Giuseppe Spallanzani che fanno parte del Comitato tecnico scientifico nominato dal Governo e altri con loro che sostengono che ciò “è dovuto alle forti restrizioni dovute al lockdown e che l’attenuazione del virus impiega anni”. Chi ha ragione? Probabilmente entrambi ma questo pone in evidenza quali sono i limiti oggi della “scienza” che è bene sia tornata di “moda” insieme alla competenza dopo un periodo in cui “uno valeva uno”.

La scienza si basa su test ripetuti, errori e prove che per essere tali devono avere campioni ampi. Oggi i singoli ricercatori e “scienziati” si occupano di “particolari”, di “dettagli” sempre più piccoli proprio per potenziare la ricerca, ma il rischio è che l’avanzamento di conoscenza di un “dettaglio” non sia inquadrato in un contesto più ampio (“universale”) per cui si perde la conoscenza organica dell’insieme.

I virologi, analizzando le sequenze genetiche del virus in laboratorio, dicono che non c’è evidenza che sia mutato e, probabilmente, hanno ragione. I medici clinici sul campo notano che oggi arrivano in ospedale un decimo dei malati di marzo-aprile e che hanno una carica virale molto minore e quindi guariscono facilmente, al punto che qualcuno si è spinto a dire che il “virus è di fatto sparito”, ed anche questa affermazione è probabilmente vera.

Come dunque si conciliano? Le severe misure di lockdown hanno inciso, ma è anche vero che il lockdown si è concluso il 18 maggio e i 14 giorni di incubazione del virus sono finiti e quindi il lockdown non spiega tutto. E’ quindi probabile che, come qualcuno diceva sin dall’inizio, il virus stia “perdendo forza”, com’è successo in altre occasioni (con la stessa Sars e come succede sempre con l’influenza, un virus dello stesso ceppo).

Il problema è che in presenza di fenomeni nuovi, la “scienza” ha poche frecce al suo “arco”. Per questo in situazioni “di emergenza” è importante dare spazio agli innovatori, a quei “quadri e tecnici sul campo”, che sono nei reparti di “frontiera” e che osano nuove vie (terapie), anche se non sono consolidate dai protocolli tradizionali (e come potrebbero se sono sconosciute?).

Crisanti a Vò Euganeo ha dichiarato che “ha fatto tamponi sugli asintomatici quando non si poteva perché mi sembrava chiaro che erano veicolo di contagio…se mi adattavo al gregge il Veneto sarebbe andato in rotta di collisione come Lombardia e Piemonte”. Il protocollo del Ministero della Sanità vietava i tamponi per farli solo a chi aveva la febbre oltre 38 con tosse e sospetta polmonite, per questo lo riprenderà il direttore della sanità del Veneto Domenico Mantoan al quale Crisanti risponde “ci siamo limitati a fare diagnosi in persone sintomatiche…”. Non è vero, ma è un modo per mandare avanti la ricerca. Mantoan si “vendica” dando i meriti alla dirigente Russo (presidente dell’Aifa), cioè di quella Agenzia Italiana del Farmaco che aveva proprio ostacolato De Donno nella via sperimentale del plasma iperimmune, rivelatosi poi la principale terapia (nuova) per casi gravi. Esempi di come in situazioni di emergenza si aprono vie inedite per gli innovatori che possono “forzare” le regole e che sono quasi sempre ostacolati da ligi funzionari perché attenersi alle regole (vecchie) evita di rischiare nella carriera.

Lo aveva già scoperto Nicolò Macchiavelli quando nel Principe (1504, cap. VI) scrisse: “E debbasi considerare come non è cosa più difficile a trattare, né più dubbia a riuscire, né più pericolosa a maneggiare, che farsi capo ad introdurre nuovi ordini. Perché lo introduttore ha per nemici tutti quelli che delli ordini vecchi fanno bene, et ha tepidi defensori tutti quelli delli ordini nuovi che farebbono bene. La quale tepidezza nasce, parte per paura delli avversarii, che hanno le leggi dal canto loro, parte dalla incredulità delli uomini; li quali non credano in verità le cose nuove, se non ne veggono nata una ferma esperienza. Donde nasce che qualunque volta quelli che sono nimici hanno occasione di assaltare, lo fanno partigianamente, e quelli altri defendano tepidamente; in modo che insieme con loro si periclita.”

Ne sa qualcosa anche il capo della missione Apollo 13 che ha salvato gli astronauti tentando l’impossibile e cambiando le procedure contro i suoi collaboratori che non volevano rischiare e anche i molti innovatori. Del resto se non ci fossero questi coraggiosi tentativi non ci sarebbero le scoperte e le innovazioni (che vengono dalla competenza). Uno Stato democratico dovrebbe sollecitare e proteggere questi innovatori (dagli stessi suoi ligi funzionari) onde evitare delle “Caporetto”.

scritto da Andrea Gandini