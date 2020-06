Rassegna stampa europea 24, 2020

Rassegna stampa estera della settimana: un modo per allargare gli orizzonti sulla società europea direttamente dalla stampa estera nella lingua originale e in italiano.

Da Pùblico Il santuario di Fatima potrebbe mettere delle recinzioni se il numero di pellegrini in arrivo non consentirà la distanza fisica. Il Santuario di Fatima non prevede una significativa affluenza per il pellegrinaggio dell'anniversario internazionale questo venerdì e domani, ma il rettore avverte che se il numero di pellegrini non consente la distanza sociale, chiuderà il recinto. "Non mi aspetto un grande diluvio", ha detto il rettore del Santuario di Fátima Carlos Cabecinhas, in una conferenza stampa. La sala di preghiera è uno spazio “ampio” e per questo motivo non è definita una capacità massima , né l'uso di strumenti per il conteggio delle persone è pianificato, analogamente a quanto accade sulle spiagge. ...

Da El Paìs Come i bambini di Barcellona stanno "riconquistano" i quartieri della città grazie al minor afflusso di turisti. La crisi del coronavirus ha causato scene insolite in 20 anni nei quartieri di Barcellona più spinti dal turismo : bambini in sella a biciclette e scooter di fronte alla cattedrale, nel quartiere gotico; giocando a calcio nel Parco Güell o trascorrendo il pomeriggio prima della Sagrada Familia. In una città di 1,6 milioni di abitanti che riceve 30 milioni di visitatori ogni anno, la sua improvvisa scomparsa dai luoghi più visitati ha portato i residenti a riconquistare lo spazio pubblico, ma ha un lato: la crisi socioeconomica. Gli esperti che si impegnano a ridurre il turismo concordano sul fatto che la situazione attuale non è lo scenario che difendono e che, a loro dire, consiste nel porre limiti al settore. Con il 15% del PIL della città legato al turismo, ciò che è ora, ammettono, è una catastrofe che mostra nettamente la dipendenza del settore in alcune aree, dicono. Le loro proposte per cercare di mantenere la riconquista di questo cittadino passano attraverso norme più restrittive per le imprese turistiche o la gestione della mobilità. ...

Da Sport La storia di Joaquín Carmona: il miglior commentatore dell'atletica leggera è un senzatetto. I suoi follower lo hanno scoperto perché non twittava più dal 15 marzo, quando in Spagna sono state chiuse le biblioteche per il lockdown. Carmona non aveva un posto dove poter accendere il laptop. Il mistero è risolto nel modo più insospettato. Il grande Joaquín Carmona vive per strada ed è stato via Twitter per 3 mesi perché, con le biblioteche chiuse, non ha nessun posto dove accendere il suo laptop. Una storia molto dura. Spero che qualcuno possa venire in tuo soccorso. Bene, preparati. Non so nemmeno da dove cominciare, ma qui ho Joaquín Carmona al mio fianco in un parco di Madrid dove sono il suo cartone, il suo materasso, il suo zaino, i tre libri che ha preso in prestito dalla biblioteca. E, naturalmente, il tuo laptop. Senza quel computer (che è stato acquistato molti anni fa) questa storia sarebbe impossibile. Joaquín Carmona non sarebbe mai venuto da noi. Il suo modo di radiografizzare l'atletica attraverso il suo account Twitter non sarebbe mancato così tanto dopo questi tre mesi in cui, scomparso dalla rete, ci siamo chiesti: - È morto? Il coronavirus l'ha portato via? ...

Da Le Monde Perché il coronavirus in Africa sta mettendo in pericolo le élite al potere. A Londra, Abba Kyari aveva le sue abitudini in ospedale dove è stato curato da rinomati medici. A volte, questo settuagenario con una fragile salute lasciava discretamente Abuja, la capitale federale nigeriana, in un'emergenza. Negli ultimi anni, il suo amico, il presidente Muhammadu Buhari, 77 anni, di cui è il capo dello staff, è stato anche lontano dal paese per diversi mesi per affrontare i suoi problemi di salute sulle rive del Tamigi. Di ritorno da Londra, una delle nove figlie del Capo di Stato fu diagnosticata con Covid-19 e messa in quarantena. Abba Kyari, probabilmente ha contratto il coronavirus durante una recente missione in Germania. Il più influente consigliere di Buhari, risultato negativo a Covid-19, si ritrova costretto a prendersi cura di se stesso nel suo paese, il principale potere economico dell'Africa, che spende poco più del 4% del suo budget per la salute. "Ho preso le mie disposizioni per la cura per evitare di sovraccaricare il sistema sanitario pubblico, che è soggetto a tanta pressione", ha detto in una dichiarazione il signor Kyari, probabilmente non disposto infliggere il calvario di ospedali pubblici trascurati dalla sua amministrazione. ...

Da Le Figaro Anche le chiese cattoliche in Francia stanno avendo problemi finanziari a causa della pandemia. " Non puoi servire Dio e il denaro", avverte Gesù nei Vangeli. Parole sagge per un parroco ... Ma oh, molto più difficile per un economo, questo laico incaricato di amministrare le finanze di una diocesi nella Chiesa cattolica. In Francia, la Chiesa non vive di beni immobili o finanziari, ma principalmente di donazioni da parte dei fedeli. Tuttavia, il confinamento e la cessazione delle masse hanno privato le parrocchie delle loro risorse principali. Tanto che la Conferenza episcopale di Francia (CEF) si prepara a lanciare una campagna senza precedenti di inviti a presentare donazioni, dal 13 al 28 giugno, attraverso una piattaforma dedicata . “ Non è stato possibile raccogliere il 55% delle risorse per un mese e mezzo. Ciò crea un buco dal 10 al 15% del budget annuale, che ammonta a 530 milioni di euro ” , precisa Figaro Ambroise Laurent, tesoriere del CEF. Questa richiesta di donazioni, spiega, dovrebbe consentire di recuperare le consuete ricevute che non potevano essere raccolte durante il parto: ricerche, offerte di massa, casual (spese di battesimo, matrimonio, funerali). A livello nazionale, Ambroise Laurent non dice di essere preoccupato. Ma a livello locale, il confinamento ha aumentato la tensione su alcune diocesi che hanno già affrontato, per diversi anni, una fragile situazione strutturale. "Trenta diocesi saranno in difficoltà se non agiranno ora, inclusa una dozzina già tesa che finirà in rosso se non coglieremo la situazione ", ha allarmato. ...

Da Die Welt Perché i genitori non dovrebbero dire ai loro bambini che "Tutte le persone sono uguali". Razzismo: è un problema per i più piccoli? Sì, dicono i due fondatori di un negozio online di vari giocattoli. Qui le donne, che sono loro stesse madri, spiegano come sensibilizzare anche i bambini piccoli in modo giocoso. Ragazzini bianchi con gli occhiali ridono a vicenda. Accanto ad esso c'è il testo: "Sono come te perché ..." Nella pagina successiva puoi vedere che entrambi hanno un fulmine rasato tra i capelli, il loro comune denominatore è "acconciature fantastiche". Nel libro illustrato di Constanze von Kitzing "Sono diverso da te - sono come te" i bambini possono scoprire ciò che collega le persone e ciò che le differenzia. E che non sono quelle cose che pensi spesso di poter riconoscere immediatamente con uno sguardo da adulto. Per la storia dei due ragazzi, ad esempio, non importa che uno sia bianco e l'altro sia nero. Rendere i bambini comprensibili in modo giocoso come appare il mondo, chi vi abita, cos'è il razzismo e come si presenta - ecco cosa Tebogo Niminde-Dundadengar e Olaolu Fajembola, che nel 2018 hanno lanciato Tebalou, un negozio online di vari giocattoli e diversi libri per bambini e ragazzi hanno fondato e hanno il libro di Kitzing nella loro gamma. L'idea per il negozio è nata, tra l'altro, dal suo curriculum vitae, entrambi cresciuti negli anni '80 - "quando in Germania non c'erano libri o giocattoli per bambini che ci rappresentavano", come spiega Fajembola nell'intervista telefonica. "Oggi siamo madri e vogliamo dare ai nostri figli giocattoli e libri mirati in cui si riconoscono". ...