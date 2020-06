Imparare dagli errori per Covid-19, i protocolli sanitari

Lo “stress test” a cui il Coronavirus ha sottoposto il sistema sanitario (e non solo) è anche una straordinaria occasione per imparare dagli errori. L’Italia ha applicato i “protocolli” indicati dall’OMS (come quasi tutti i Paesi), salvo poi scoprire che molte indicazioni erano errate (non applicare cure antinfiammatorie, che era una polmonite interstiziale, asintomatici che non contagiavano,…). Taiwan si è salvata (430 contagiati e 7 decessi con 24 milioni di abitanti) proprio perché non li ha seguiti.

I protocolli sanitari vengono seguiti volentieri perché sono una sorta di “polizza assicurativa” in un settore (sanità) dove sono cresciute a dismisura le cause contro i sanitari; i quali si difendono sia assicurandosi sia seguendo scrupolosamente i protocolli. Del resto c’è una “regola informale” nel settore pubblico: “fa carriera non chi è bravo, ma chi non sbaglia”. Seguire regole codificate è dunque un’assicurazione per medici, infermieri, paramedici, contro eventuali accuse di negligenza.

Ma nel caso del Covid-19, essendo un virus sconosciuto i “protocolli” tradizionali erano, per definizione, inesistenti o perlomeno claudicanti. Il protocollo è un traguardo, dopo un periodo più o meno lungo di prove, sperimentazioni, tentativi, soluzioni accantonate a favore di altri esiti di maggior successo, sinergia fra scoperte in campi diversi, cioè sintesi virtuosa del lavoro di più persone. Questo è progresso scientifico.

Dinanzi al “nuovo”, allo sconosciuto, al sorprendente, può valere un protocollo già in atto? Oggi che i malati in terapia intensiva sono scesi da 4.063 a 200 possiamo dire che quelle terapie erano errate. Nè si poteva considerare “protocollo” il mero confinamento (“stare a casa”) usato nei secoli passati o il solo lavarsi spesso le mani o disinfettare le superfici.

Il Covid-19, virus sconosciuto, ha spinto la Politica a chiedere agli scienziati di “dettare” il da farsi. Ma gli esperti hanno dettato direttive ispirate al “caso peggiore”, sedendosi comodamente su protocolli consolidati e adbicando alla ricerca di nuove, inedite terapie che potevano rivelarsi migliori, come in effetti è poi avvenuto (e che ha portato in altri Paesi, non tutti, a migliori risposte). Dal 30 gennaio al fine aprile ha dominato la piramide del potere, con l’Oms al vertice, a seguire i ministeri nazionali, l’accademia (di chi non opera a contatto con la realtà, ma vive della rendita di pubblicazioni e titoli), i comitati dei cosiddetti esperti. Come si possa essere “esperti” di qualcosa che non si conosce, è ancora da spiegare. Bene hanno fatto quindi quei politici che hanno seguito “altri protocolli” che si sono poi mostrati di successo (dal Veneto all’Emilia). E ciò fa emergere quanto ancora sia importante la “Politica” se diventa capacità di ascolto degli esperti (che spingono per la “propria via”, per deformazione professionale) ma poi sa fare sintesi e dare indicazioni più ampie e organiche, non semplicemente “affidandosi”.

In condizioni di emergenza un atteggiamento difensivo nel seguire protocolli dall’”alto”, come tali rassicuranti, all’inizio si poteva comprendere. Ma poi qualche medico clinico sul campo, vista l’incapacità di curare con la terapia intensiva (dove morivano 9 su 10), ha cercato di capire l’origine della malattia, ha fatto autopsie (che erano sconsigliate pur sapendo che se la persona muore anche il virus muore), ha capito meglio come si sviluppava la malattia, non si è arreso, si è interrogato, si è confrontato con colleghi. Ha capito che sarebbe stato utile testare di più, isolare meglio, capire perché la ventilazione forzata in molti casi provocava danni anziché aiutare, andare oltre i raggi X per interpretare le anomalie sui polmoni, vedere che altri organi venivano colpiti. E così sono state scoperte terapie più efficaci già a fine febbraio: antinfiammatori, anticoagulanti, idrossiclorochina (su indicazione di Didier Raoult), azitromicina e altri vecchi farmaci come remdesevir, eparina, ozono, che sono tutte cure efficaci specie se fatte nei primi giorni e a casa (costano poco ed evitano contagi) o il plasma iperimmune per i casi gravi.

Il virologo chiamato in Veneto ha varato la regola delle 3T, autorizzando tamponi non solo ai sintomatici, i cardiologi e chirurghi toracici di Pavia hanno fatto autopsie, scoprendo che la malattia colpiva inizialmente i bronchi, alcuni servizi sanitari regionali hanno autorizzato gli antiinfiammatori (contro il parere OMS) attestando buoni risultati in grado di evitare aggravamenti e congestione negli ospedali.

Invece di incoraggiare questi tentativi, questi progressi oggettivi come passi avanti nella conoscenza, tali comportamenti “eterodossi” sono stati bollati negativamente come mere violazioni del protocollo, al punto da inviare i Nas proprio in quei reparti che hanno prodotto le maggiori innovazioni. Chi incominciava a capirci qualcosa è stato all’inizio deriso (spesso umiliato) da chi non solo non aveva nemmeno provato a capirci qualcosa, ma, seduto sullo scranno dell’ufficialità, continuava a pontificare dietro lo scudo del panico e dell’ignoranza. Si è arrivati al paradosso che la maggior rivista scientifica Lancet ha pubblicato uno studio che sconfessava il ruolo della idrossiclorochina, salvo poi scoprire che 3 autori su 4 dichiaravano che i test non erano attendibili per cui lo studio è stato ritirato. Come non vedere in tutto ciò non tanto la possibile e comprensibile differenza di ipotesi tra “scienziati” su una materia in larga parte sconosciuta, ma la pressione di interessi (miliardari) che sono perseguiti da chi può trarre, in modo “opportunistico” un enorme beneficio se si segue una o l’altra via.

Altri aspetti non riguardano gli “scienziati”, come il focolaio non isolato di Alzano e Nembro o il lockdown per tutta la nazione, la mancanza di indicazioni di quanto aiuti avere un buon sistema immunitario e quindi camminare, stare all’aperto e al sole, bambini che non si ammalano ma asili e scuole chiuse. Insomma molte questioni da analizzare per capire dove stanno i limiti della buona amministrazione.

La sensazione è che contro il Covid 19 serviva sì un protocollo, ma inteso, più umilmente come foglio protocollo bianco da riempire di nuova conoscenza. Quello sventolato dai cosiddetti esperti in questi mesi, aveva un contenuto in gran parte fuori tema, teso più che a curare a non mettere in difficoltà le proprie idee e per alcuni “seggiole e interessi”.

scritto da Andrea Gandini