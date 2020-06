La rivolta della Natura: un libro tra ambiente e pandemie

E' uscito ieri il libro di Eliana Liotta e Massimo Clementi "La rivolta della Natura" (ed. La Nave di Teseo) sulle minacce che corriamo come specie umana nel trascurare i danni che ci stiamo infliggendo se non cambiamo modello di sviluppo.

Il libro analizza quelli che sono i principali rischi che stiamo correndo: lo scioglimento dei poli e il rianimarsi di germi ibernati; il riscaldamento globale che porta a malattie tropicali anche in Europa, così come alla crescita delle zanzare e a condizioni climatiche avverse; la deforestazione che si porta via ogni anno un territorio grande come il Belgio e che spinge animali selvatici ad avvicinarsi alle città e quindi a creare le tipiche condizioni di “salto di specie” dei virus dagli animali all’uomo; un sistema agricolo di produzione intensiva che produce il 30% dei gas serra; una vita in città sempre più inquinate (Pm10,…) che aggravano i malati colpiti da malattie respiratorie, come il Covid-19.

Non a caso la gran parte delle aree colpite in tutto il mondo dal Coronavirus sono le città (Whuan, Bergamo, Brescia, Milano, Parigi, Londra, New York, San Paolo,…) dove le polveri sottili e l’inquinamento sono elevati.

Eliana Liotta è una giornalista scientifica, mentre Massimo Clementi è direttore del laboratorio di virologia del San Raffaele di Milano che ha isolato il virus della Sars e anche il Covid-19.

Clementi ha svolto anche uno studio su un campione di nuovi contagiati e aveva rilevato già a fine maggio la forte caduta della carica virale che si desumeva dal fatto che non solo erano drasticamente diminuiti i contagiati, ma che i casi gravi erano nettamente meno di quelli di un mese prima. Aveva, pertanto, fatto la previsione che a fine giugno anche in Lombardia i nuovi contagi si sarebbero avvicinati allo zero. Il 23 giugno erano 143, il 24 giugno 88, in effetti stanno calando e la previsione potrebbe avverarsi.

scritto e segnalato da Andrea Gandini