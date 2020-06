Linee guida e protocolli sanitari tra errori e certezze

Sono ormai molte le segnalazioni di “errori di linee guida e di protocolli sanitari” (si vedano per citare il nostro blog i post pubblicati recentemente da Andrea Gandini). Di fatto, a ben guardare i comunicati dell'OMS, come anche di altre istituzioni internazionali e nazionali, non sono presenti dichiarazioni in forte contrasto dato che le linee guida sono indicazioni che si sorreggono sul buon senso comune. Mentre i protocolli clinici hanno una applicazione che è strettamente ospedaliera nell'ambito delle normative che sorreggono le strutture nazionali di ogni paese (si fa notare che non sempre le terapie sono unificate nei vari paesi del mondo, come non sono unificate le Farmacopee e i farmaci, poiché costumi alimentari condizioni di vita e variazioni genetiche determinano la necessità di una medicina a risconto etnico).

Nota esemplificativa sulle linee guida di prevenzione. Consideriamo l'uso di mascherine e guanti da parte di persone non operanti in strutture sanitarie. La loro efficacia non è in dubbio, ma il loro uso deve seguire regole precise che non sempre sono osservate:

Mascherine sì : vanno usate per proteggere gli altri, devono coprire bocca e naso, vanno usate per un tempo breve e poi sostituite o opportunamente sanitarizzate (se il materiale di costruzione lo consente).

Mascherine no: non vanno usate se si è soli in locali chiusi.

Guanti si: vanno usati per proteggere se stessi e gli altri; vanno usati quando si entra in un luogo di possibile contagio e devono essere tolti e gettati appena si esce dal luogo potenzialmente infetto. Con i guanti usati non si devono toccare faccia e altre parti sensibili per proprio corpo. I guanti possono determinare una contaminazione se si passa da un luogo infetto ad un luogo non infetto. Se si esce di casa con i guanti e si usa la metropolitana una volta entrati nel supermercato si devono o cambiare o usare disinfettante sui propri guanti o sovrapporre ai propri guanti quelli in uso nel supermercato: se si usano i guanti portati da casa e usati in metropolitana si può contagiare la merce in vendita nel supermercato.

Guanti no: non sono necessari se si ha la possibilità e la costanza di lavarsi frequentemente le mani. Da notare che se ci si lavano le mani si protegge se stessi e gli altri, se si indossano guanti già usati si protegge solo se stessi.

In materia di linee guida e protocolli clinici si riscontra, troppo spesso, un difetto di comunicazione o di semplificazione impropria, per lo più giornalistica sulla quale è tempo di fare chiarezza. I comunicati scientifici raramente si esprimono con un titolo o una affermazione apodittica, ma declinano le ragioni facendo anche un lungo elenco di distinguo che hanno una logica di applicazione in relazione alla situazione in esame e in base al contesto di applicazione. Vale per le mascherine e i guanti come per affermazioni choc di ricercatori che dicono una verità scientifica o clinica ( es- "il covid-19 è clinicamente morto") che non viene letto ponendo l'affermazione nel suo contesto di lavoro, ma nella comunicazione al pubblico. Certo è che affermare una verità a persone che non sono in grado di valutarne il senso è sbagliato sociologicamente, ma non scientificamente. Quindi non solo i giornalisti creano notizie falsando la verità del contenuto, ma anche i ricercatori propinano la loro verità a un pubblico che non può capire falsando così un assunto pratico di rilevanza socio-sanitario (di gruppo).

Il problema della natura e dell'osservanza dei protocolli sanitari contiene molte verità e induce a molte riflessioni non solo per gli esiti raggiunti, ma per le interpretazioni arbitrarie che spesso ne hanno fatto i media nel tentativo di rendere semplice una situazione assai complessa. Innanzi tutto bisogna comprendere cosa si intende sul piano sanitario per linee guida e protocolli di intervento e come sul piano scientifico e pratico devono essere i comportamenti di pubblico ed operatori sanitari. Doveroso quindi partire da definizioni certe su questi differenti strumenti di standardizzazione sanitaria (si badi bene che la standardizzazione sanitaria non è una deriva burocratica, ma il fondamento basilare per fornire una sanità efficiente al più grande numero di persone).

Definizioni. L'operatore sanitario, sia esso medico o altro, è chiamato ad indirizzare la propria pratica verso l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza, mediante l'organizzazione dell'assistenza secondo modelli gestionali “per processi” multi-professionali. Valutazione, decisione e azione clinica devono essere fondate sulle conoscenze prodotte dalla ricerca e su adeguati indicatori e standard, articolati in: linee-guida e protocolli di intervento.

Le linee-guida sono un insieme di raccomandazioni, basate su prove scientifiche, per aiutare vari professionisti a scegliere la più appropriata assistenza sanitaria in specifiche circostanze cliniche. Sono concepite come una sintesi ragionata delle migliori informazioni scientifiche disponibili circa le modalità di diagnosi, cure ed assistenza; hanno lo scopo di facilitare il decision making di un professionista e del paziente stesso. Non è possibile individuare un formato unico per la loro redazione, poiché le linee guida possono variare in relazione all’argomento. Giusto per fare un esempio: sono linee guida quelle proposte da l'OMS e dal Ministero della sanità dei singoli Stati.

Il protocollo di intervento (clinical pathway) prestabilisce un determinato corso d’azione, un determinato iter diagnostico, terapeutico ed assistenziale da attivare a fronte di una situazione clinica tipica; riguarda il controllo sia della qualità che dell’appropriatezza di un insieme di attività legate alla diagnosi e alla cura della malattia. I protocolli di intervento sono di pertinenza strettamente medica clinica e riguardano l'approccio alla standardizzazione delle malattie negli ospedali e nei luoghi di cura.

La necessità di avere linee guida certe da cui far partire un intervento sanitario è fondamentale per quanto riguarda eventi pandemici. Lo è molto meno per quanto riguarda altre patologie non meno gravi quali ad esempio i carcinomi, che non hanno natura pandemica, ma una alta incidenza in talune popolazioni o i talune espressioni genetiche, o in talune esposizioni ambientali. In questi casi le linee guida sono quelle indicate nei fattori predisponenti (alimentazione, ambiente, fumo, ecc.).

Nel caso di malattie virali epidemiche o pandemiche la questione è del tutto diversa. La malattia virale per sua natura è breve, altamente contagiosa, altamente letale e soprattutto ha necessità di essere affrontata avendo conoscenza specifica dell'agente patogeno. Essa appare in un luogo e poi si diffonde in altri luoghi spegnendosi o attenuandosi nei focolai primari. Le linee guida si esprimono così principalmente in fatti preventivi (mascherina, distanza fisica, sanificazione di mani e ambienti). La conoscenza delle pandemie del passato può essere utile per comprenderne la possibile evoluzione, ma non l'intima relazione patogenica in quanto questa è specifica di quel virus o al massimo può assomigliare a qualche altro virus della stessa classe, ma di fatto rimane intimamente sconosciuta e da accertare man mano che la pandemia evolve.

Infatti, abbiamo esiti pandemici del tutto differenti tra Stato e Stato con variazioni dei parametri di contagio e di mortalità, con pazienti sintomatici e non sintomatici, tra autoimmunità individuale e di gregge, ecc. Una situazione assai complessa che si fatica a standardizzare e che è differente da altre malattie non virali.

Un chiarimento biologico. Si ricorda che le malattie infettive di origine batterica hanno una maggiore stabilità in quanto l'agente patogeno è un microrganismo strutturalmente preformato in forma procariote (una struttura cellulare primitiva aggredibile con antibiotici), mentre le malattie infettive di natura fungina sono determinate da microrganismi eucariotici (ovvero cellule strutturalmente simili a quelle umane e per questo più difficili da combattere). I virus sono invece strutture enormemente semplificate ridotte al solo materiale genetico in un contenitore che possono vivere e riprodursi solo in modo parassita entro un organismo vivente (animale o vegetale). I virus, quindi, per loro natura sono altamente specifici e hanno la capacità di mutare rapidamente per adattarsi all'organismo più numeroso in un determinato ambiente. I virus così compiono rapide stragi in allevamenti intensivi di animali o vegetali dove la risorsa sanitaria più efficace è, e rimane, la soppressione di animali e vegetali. I virus, quindi, normalmente trovano maggiore possibilità di contagiare (e riprodursi) in comunità umane omogenee con deboli difese immunitarie per età e per condizioni ambientali particolari quali l'urbanizzazione, la promiscuità e la concentrazione comunitaria. Ne consegue che le Rsa, gli ospedali, i luoghi di ricreazione pubblica sono i siti ideali per la diffusione virale.

Nella pratica clinica di ogni Rsa e ospedale nell'affrontare una malattia virale si parte da un protocollo standardizzato che è di indirizzo metodologico e non di certa risoluzione. Se non esistessero dei protocolli sanitari standardizzati ogni medico si sentirebbe autorizzato a inventarsi interventi personali non basati su un sistema di controllo scientifico. La deriva negativa in questo caso sarebbe una leicità a pratiche terapeutiche basate sulla soggettività empirica che lascerebbe campo ad interventi basati su un fai da te privo del confronto scientifico.

Nel caso in cui, invece, si applicassero rigidamente protocolli basati su esperienze differenti saremmo egualmente di fronte ad una rigidità di difesa. Ovvero a una deriva che nulla ha a che fare con la medicina, ma con il contesto sociale in cui medico e medicina si trovano ad operare. In sostanza il medico che si trova di fronte ad un caso non facilmente incasellabile per una risoluzione clinica ha il dilemma se sperimentare qualche nuova soluzione non protocollata con suo grave rischio di responsabilità, oppure se osservare protocolli stabiliti per altre infezioni virali anche se queste non danno esito terapeutico. Nella scelta purtroppo prevale Ponzio Pilato: “ho applicato il protocollo istituzionale e di fronte al suo fallimento non posso fare nulla”, così nasce la medicina di difesa (personale verso il sistema burocratico e giudiziario) da parte di alcuni medici (pochi per fortuna).

Tre sono le considerazioni negative da fare per quanto riguarda l'Italia: 1. I molti virologi che hanno espresso opinioni personali sui media creando una infodemia caotica per le eccessive divergenze (molto spesso dilatate dal sistema giornalistico); 2. Una discutibile espressione decisionale ondivaga tra politica e medicina, tanto da identificare virologi pro o contro il governo (!?) e tanto da determinare uno sconcerto ansiogeno o una indifferenza colpevole verso le poche e semplici norme precauzionali che si dovevano seguire; 3. uno scollamento grave tra esperti giornalisticamente narrativi e clinici inchiodati ai letti di terapia intensiva a doversi inventare soluzioni per impedire al paziente di morire e di doverlo fare secondo coscienza, competenza ed esperienza al di là di protocolli di carta stampata lontani dalla realtà vissuta della clinica dove la morte per arrivare non chiede quale protocollo deve usare.

Mi sia permessa una chiosa che apparentemente non ha nulla a che fare con le pandemie virali, ma ha attinenza con quanto la pandemia ha generato nel sistema sanitario di ogni Stato europeo. Abbiamo assistito ad una fragilità del rapporto sanitario tra pubblico e privato impostato solo sul presente senza proiezioni sul futuro. Se l'arrivo della pandemia da covid-19 era in un qualche modo imprevista (eppure qualcosa da tempo si stava muovendo …), non si può dire che non esistano situazioni gravi largamente prevedibili che il sistema sanitario non ha ancora adeguatamente affrontato.

Mi riferisco, come esempio, all'altissima incidenza nei paesi socialmente evoluti delle patologie del Sistema Nervoso Centrale di cui si è parlato in un post e in un instant book di questo blog. Sono patologie in rapida incidenza evolutiva (25% degli interventi sanitari), si sta parlando in particolare di demenze di vario tipo che colpiscono gli anziani. Sono patologie che non determinano una mortalità acuta, ma una lunga malattia invalidante ad alto costo economico per la società e per le famiglie. Un grande pericolo socio-sanitario che non viene affrontato nel modo dovuto: una vera e propria bomba sociale.

Oggi la frontiera sanitaria parla della necessità di domiciliazione di queste patologie nei casi più lievi, ovvero di famiglie che si devono fare carico di anziani con segni di demenza e non autosufficienti. Un carico sociale familiare in passato sconosciuto e che si continua a non voler conoscere. In una malattia infettiva o in una malattia oncologica si è di fronte a scelte radicali: o si vive o si muore. Nel caso di demenze si parla di farsi carico del proprio anziano o del parente disabile per un periodo che oscilla tra i 10 e i 20 anni. Quale famiglia e quale società può farsi carico economico e di cura per un tempo così lungo?

Si noti poi che contemporaneamente con lo slittamento demografico si hanno figli già pensionati (magari in condizioni fisiche critiche) che si devono fare carico di genitori super anziani fisicamente vitali ma dementi. Certo non si vuole fare la Cassandra, ma fa riflettere che l'incidenza di mortalità nelle RSA causata dal Covid-19 sembra quasi dare riequilibrio demografico. Certo è che in futuro in un mondo globalizzato le pandemie saranno a ripetizione (basta leggere le ultime affermazioni di Fauci), e che per debolezza immunitaria colpiranno soprattutto anziani o in famiglia o in Rsa con un costo socio-economico non indifferente.

Non ci sono molte soluzioni: bisogna cambiare stile di vita e bisogna proprio farlo per garantirci la sopravvivenza, se non lo faremo spontaneamente ora saremo costretti da un insieme di patologie collegate alla globalizzazione ad imporcelo con gravi perdite umane.

scritto da Alessandro Bruni