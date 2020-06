Ora sono i consumatori che dettano le regole

Finalmente una buona notizia su come cambiare il nostro modello di sviluppo. In Francia e Spagna i consumatori si sono associati e acquistano finalmente in modo responsabile cibo garantendo però a chi coltiva la terra una giusta remunerazione. Si possono acquistare 35 prodotti, forniti da 9mila imprese, acquistati da oltre 14 milioni di francesi in 12mila negozi. “C'est qui le patron ?!” è diventato un caso di successo e si è trasformata in un movimento internazionale (in otto nazioni).

Anche in Italia è nato e la differenza coi Gas (gruppo di acquisto solidale) è che questa volta è chiaro anche il prezzo pagato al contadino. Per esempio si è partiti dalla pasta e 3.500 consumatori hanno deciso (rispondendo a un questionario online) che volevano una pasta di grano duro 100% italiano ottenuto da agricoltura sostenibile, molito nel mulino annesso al pastificio, dove la pasta è stata essiccata in modo lento a bassa temperatura e poi trafilata in bronzo e soprattutto in cui veniva garantito un prezzo equo sia al distributore (Carrefour) di 1,07 euro per 500 grammi, di cui 0,65 euro vanno per i costi di trasformazione, confezionamento, trasporto e distribuzione, e 0,32 euro ai produttori di grano (poi ci sono 0,05 euro versati alla coop che controlla il progetto coordinata da Enzo De Rosa e 0,04 di iva). Per chi produce sono 400 euro a tonnellata di grano, il 35% in più della quotazione media di mercato.

Il progetto italiano si chiama “Chi è il padrone?! - La marca del consumatore”.

In Francia in 3 anni e senza spendere in pubblicità i consumatori hanno acquistato 90 milioni di prodotti. Si tratta di un’idea rivoluzionaria perché rovescia le regole del mercato e consente ai consumatori di “dettare le regole del mercato” premiando le aziende agricole che lavorano con serietà pagando un prezzo più alto che consente di avere prodotti di qualità e buoni stipendi per chi fatica sui campi, oltre alla certezza della vendita e quindi una garanzia e tranquillità nel lavoro. Il consumatore è così più responsabile perché si impegna ad acquistare a quel prezzo.

E’ meno libero? No perché non c’è vera libertà se non c’è anche responsabilità. L’idea di un “consumatore libero” che compra ciò che vuole ci porta in realtà sempre più in un mondo dell’on line, del distanziamento fisico, del digitale, del marketing dove crediamo di essere liberi, ma in realtà siamo sempre più dipendenti da grandi multinazionali che determinano spesso il crescente inquinamento nel mondo.

scritto da Andrea Gandini