Pochissimi i morti per Covid-19 tra i bambini d’Europa

In Italia le scuole apriranno solo in settembre (unici in Europa) e anche per i campi estivi ci sono difficoltà perché in molti Comuni non sarebbero state concordate coi sindacati le linee guida per la sicurezza e gli educatori dovrebbero essere formati. Sulla base delle ricerche sui bambini e adolescenti (fino a 19 anni) è emerso che:

a) la carica virale dei bambini è nettamente inferiore a quella di adulti e anziani;

b) le ricerche di Vò Euganeo, Alta Savoia e Svizzera hanno mostrato che i bambini non contagiano né gli adulti né gli altri bambini e, nonostante siano vissuti per molte settimane in casa con adulti e anziani (che sono poi risultati infetti), non si sono mai ammalati. E’ invece emerso che sono contagiosi per l’influenza e la rinolaringite ma non per Covid-19.

Se si considerano i morti per classe di età 0-19 anni in Italia i morti per Covid-19 sono 4 su oltre 33mila. Un dato che andrebbe esplorato per verificare se questi 4 bambini non siano in realtà morti per altre patologie pregresse.

Una conferma di questa bassissima (o quasi nulla) mortalità viene dalle altre Nazioni. L’Inghilterra, che ha avuto le scuole aperte parzialmente per accogliere i figli dei lavoratori dei servizi essenziali, non ha morti in questa fascia giovanile, così come la Germania che ha avuto anche lei le scuole parzialmente in funzione per alcune tipologie di studenti: ha un morto nella fascia 0-9 anni, due morti nella fascia 10-19 e nove morti nella fascia giovanile (universitari) 20-29 anni su un totale di 8.576 morti, dei quali l’86% avevano un’età superiore ai 70 anni (l’età media della morte è di 82 anni in Germania). Anche la Svezia ha una mortalità quasi nulla tra i giovanissimi, si consideri che nell’intera fascia di età 0-64 anni i morti in Svezia sono solo il 10% del totale se maschi e 15% se femmine, il restante dei morti sono tutti con più di 65 anni. I morti nei primi 5 mesi dell’anno nella fascia di età 0-64 anni sono in Svezia 4.029, ed erano 3.767 nel 2019 (+6,9%). La Francia non dà dati per questa fascia di età ma compara i decessi avvenuti dal 1° marzo a fine aprile (i due mesi più gravi della pandemia) del 2020 con l’analogo periodo del 2019 e evidenzia una mortalità totale maggiore nel 2020 (+27%), ma nella fascia di età 0-24 anni c’è un calo della mortalità sul 2019 (-16%), mentre nella fascia 25-50 anni la mortalità è uguale (-0,5%). In sostanza la mortalità è cresciuta per gli over 50 ma soprattutto over 85 e over 75.

Per chi si occupa di scuola questi dati suggeriscono come i bambini siano di gran lunga la fascia meno a rischio della popolazione, un problema che riguarda quasi 10 milioni di studenti e 7 milioni di famiglie nelle quali una grandissima parte dei genitori lavorano entrambi.

scritto da Andrea Gandini

Fonti