Un altro record del coronavirus. Le Scienze n. 622, giugno 2020

Sono passati cinque mesi da quando il mondo è stato travolto dalla pandemia di Covid-19. Cinque mesi da quella sera del 30 dicembre in cui Shi Zhengli ha ricevuto una telefonata dal direttore del Centro di Wuhan per il controllo e la prevenzione delle malattie, che le chiedeva di rientrare da Shanghai, dove si trovava per un congresso. Era stata individuata una polmonite atipica sospetta in alcuni pazienti ospedalieri.

Nel giro di pochi giorni, il laboratorio di Shi – la Bat Woman che studia i coronavirus dei pipistrelli dal 2004, poco dopo la fine della pandemia da SARS – aveva escluso che si potesse trattare di decine di patogeni noti. E in una settimana venivano annunciati l’isolamento e il sequenziamento di un nuovo coronavirus, di cui veniva immediatamente depositata nelle banche dati on line la sequenza genomica.

Dal momento di quell’improvviso, ma affatto inaspettato, inizio dell’epidemia, è cominciata una corsa scientifica senza precedenti nella storia dell’umanità. Processi che in tempi normali richiedono mesi o anni di lavoro si svolgono oggi in poche settimane o addirittura in pochi giorni, con migliaia di ricercatori all’opera nei campi più disparati della scienza medica.

In questi mesi, il numero di pubblicazioni a proposito del virus SARS-CoV-2 è raddoppiato ogni 15 giorni, raggiungendo quota 23.000 a metà maggio, di cui 4000 nella sola seconda settimana del mese. Tanto che «Science» intitolava un commento di Jeffrey Brainard con un preoccupante "Gli scienziati stanno affogando negli articoli su Covid-19". Semplicemente, per un gruppo di ricerca non c’è il tempo di leggerne nemmeno una minima parte.

Ma i problemi non si limitano al volume. Una parte di questa letteratura scientifica è di scarso rilievo, tra setting sperimentali non ortodossi, statistiche poco significative, pubblicazioni scritte di corsa. E una parte è controversa, perché i risultati appaiono in contrasto, e dunque occorrono approfondimenti. In più, per la prima volta nella storia buona parte di questo processo si svolge sotto gli occhi di tutti, con molti esperti che illustrano le nuove scoperte con lunghi thread su Twitter, davanti a un pubblico che spesso non ha gli strumenti per distinguere tra un percorso scientifico in divenire e un risultato acquisito.

Così, insieme alla pandemia, ci siamo ritrovati in quella che l’Organizzazione mondiale della Sanità ha chiamato infodemia, un carico di notizie e informazioni – e di disinformazione, in certi casi – che ha travolto tutti. A guardare il lato positivo, in una manciata di mesi la ricerca globale ha iniziato a testare e a progettare centinaia di farmaci vecchi e nuovi per trattare i pazienti colpiti da Covid-19, come racconta Michael Wald-holz a p. 34. Mentre Charles Schmidt, a p. 48, delinea lo stato delle decine di vaccini più o meno promettenti in fase di sviluppo o addirittura già di trial clinico.

Certo, ci sono ancora molti aspetti poco chiari sull’infezione da SARS-CoV-2. A cominciare dall’entità e dalla durata dell’immunità di chi ha sviluppato gli anticorpi, per esempio, fino alle conseguenze polmonari a lungo termine e agli effetti del virus su altre parti dell’organismo. Ma le forze messe in campo sono formidabili. Nel voluminoso dossier di questo numero facciamo il punto sullo stato delle conoscenze, con l’auspicio che presto l’emergenza globale da coronavirus possa trovare una soluzione.

Editoriale di Marco Cattaneo

