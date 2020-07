Angela Merkel e l’Europa, un semestre di innovazione sistemica

L’avvio del semestre di presidenza tedesca ha risvegliato in diversi interlocutori di vari schieramenti grandi attese in termini avanzamento del progetto europeo. Un orientamento inconsueto in questa fase di crisi pandemica dell’Europa e del mondo che si spiega soltanto con un nome: Angela Merkel.

La sua assunzione diretta della responsabilità della guida dell’Ue può suscitare attese, tanto insperate quanto legittime, perché da non poco tempo, il futuro dell’Europa si identifica soprattutto con il suo nome e le sue scelte. Da sola o tramite l’asse franco-tedesca con Macron, è stata la protagonista di tutte le scelte strategiche più significative, al punto che gli avversari sovranisti dell’Ue le attribuiscono, non a caso, le maggiori responsabilità dei mali che l’Ue starebbe determinando sul futuro degli Stati.

L’egemonia tedesca sull’Europa che viene strumentalmente agitata come lo spauracchio che può ridare fiato ai fantasmi del passato, è in realtà la naturale conseguenza di un suo ruolo fondato, non sulla propaganda, ma sulla concreta primazia economica e politica della Germania. Il ruolo politico nel Continente di Angela Merkel si è affermato, a mio avviso, sulla base di due qualità proprie di una statista: la lungimiranza e il coraggio. Lungimiranza che le permette di essere portatrice di una visione del progetto europeo tanto profetica quanto realistica, e che le consente spesso di intervenire al momento opportuno con proposte e scelte giuste e necessarie.

Da allieva e discendente di Kohl, ha partecipato al grande progetto della riunificazione tedesca che ha costituito la scelta più rilevante per dare consistenza ed efficacia al progetto dell’Ue. Coraggio di andare spesso controcorrente rendendo praticabili scelte che in precedenza apparivano irrealizzabili. L’esempio più recente è stata la proposta con Macron di rispondere agli effetti devastanti del Coronavirus con la scelta rivoluzionaria della istituzione di quattro Fondi europei, qualitativamente e quantitativamente senza precedenti, a sostegno del rilancio economico e sociale degli Stati più colpiti. Una scelta impensabile che, pur con non poche opposizioni, tramite la ridefinizione della Commissione Ue, è ormai divenuta concreta realtà, nonostante stia passando dalle forche caudine della decisione all’unanimità dei 27 Stati membri.

Con queste premesse appare legittimo alzare il livello delle aspettative circa gli effetti della presidenza tedesca appena iniziata, ed in particolare attendersi concreti passi avanti sul problema cruciale del futuro dell’Europa, quello di un diverso rapporto tra la sovranità dell’Ue e quella degli Stati membri. Credo che anche in questa occasione Merkel non ci deluderà.

scritto da Luigi Viviani