Cosa è accaduto nei Paesi che hanno riaperto le scuole?

In Italia le scuole apriranno solo il 14 settembre e anche per i campi estivi ci sono state serie difficoltà perché in molti Comuni non sono state concordate coi sindacati le linee guida per la sicurezza e gli educatori avrebbero dovuto essere formati. Infine molti genitori, viste le condizioni di distanziamento e l’atmosfera creata dalle mascherine degli educatori, hanno rinunciato a mandarli.

In Trentino, dove le scuole d’infanzia sono state aperte in giugno e luglio la frequenza è stata di circa un terzo. Un problema che potrebbe presentarsi a settembre se le misure fossero molto restrittive perché scoraggerebbero alcuni genitori. I bambini (indifesi) hanno subito forse la maggior vessazione, nonostante fosse acclarata la bassissima contagiosità del virus tra bambini e adolescenti. Cosa che è stata confermata dagli ultimi studi nei Paesi che hanno riaperto le scuole in estate.

Le ricerche hanno infatti evidenziato che:

la carica virale dei bambini è nettamente inferiore a quella di adulti e anziani; gli studi svolti a Vò Euganeo, in Alta Savoia (Francia) e Svizzera hanno dimostrato che i bambini non contagiano né gli adulti né gli altri bambini e, nonostante siano vissuti per molte settimane in casa con adulti e anziani (che sono poi risultati infetti), non si sono mai ammalati. E’ invece emerso che sono contagiosi per l’influenza e la rinolaringite, ma non per Covid-19.

Se si considerano i morti per classe di età 0-19 anni in Italia per Covid-19 sono decessi solo 4 su 35mila. Un dato, peraltro, che andrebbe esplorato per verificare se questi 4 bambini non siano in realtà morti per altre gravi patologie pregresse. Un analogo studio svolto in Usa, dove la pandemia è stata fatta correre di più, i decessi sotto i 14 anni sono stati 28 e nello stesso periodo i morti per le altre cause sono stati 9.622 (per altre malattie, incidenti stradali o domestici, suicidi, omicidi), quindi in una percentuale del 1,4%.

La conferma di questa bassissima (o quasi nulla) mortalità viene dalle altre Nazioni. L’Inghilterra, che ha avuto le scuole aperte per accogliere i figli dei lavoratori dei servizi essenziali, non ha morti in questa fascia giovanile, così come la Germania che ha avuto anche lei le scuole parzialmente in funzione per alcune tipologie di studenti e che ha avuto un morto nella fascia 0-9 anni, due morti nella fascia 10-19 e nove morti nella fascia degli universitari 20-29 anni su un totale di 9mila morti per Covid-19, dei quali l’86% avevano un’età superiore ai 70 anni (età media di morte: 82 anni). Dati inferiori agli stessi decessi stagionali dovuti all’influenza o alle polmoniti.

Anche la Svezia ha una mortalità quasi nulla tra i giovanissimi: nella fascia di età 0-64 anni i morti in Svezia sono solo il 12,5% del totale, il restante dei morti sono tutti over 65 anni. La Francia non dà dati per questa fascia di età ma compara i decessi avvenuti dal 1° marzo a fine aprile del 2020 (i due mesi più gravi della pandemia) con l’analogo periodo del 2019 ed evidenzia una mortalità totale maggiore nel 2020 (+27%), ma nella fascia di età 0-24 anni c’è un calo della mortalità sul 2019 (-16%), mentre nella fascia 25-50 anni la mortalità è uguale (-0,5%). In sostanza la mortalità è cresciuta solo per gli over 75.

Questi dati dicono come i bambini sono di gran lunga la fascia meno a rischio della popolazione, un problema che riguarda quasi 10 milioni di studenti e 7 milioni di famiglie in Italia nelle quali una grandissima parte dei genitori lavorano entrambi.

1500 pediatri inglesi hanno fatto una specifica petizione affinché le scuole rimangano aperte per la salute dei bambini e sostengono che tenere i bambini lontano da scuola è un rischio per la loro salute maggiore del Covid-19: fanno meno attività fisica, dormono male, hanno problemi nutrizionali, depressione, ansietà, senso di isolamento sociale. E questo si diffonde su milioni di studenti e poiché disoccupazione e stress in famiglia (con i figli a casa da seguire) aumentano i casi di violenza domestica, i bambini finiscono per stare peggio a casa che a scuola.

Ci sono, peraltro, Paesi che non hanno mai chiuso le scuole (Svezia, Taiwan, Nicaragua,…), altri che le hanno tenute aperte per i figli dei lavoratori essenziali (Germania, Svizzera, UK,…), mentre in quasi tutta Europa si sono riaperte in estate. I Paesi più autoritari hanno liquidato la questione chiudendole (Filippine, Bangladesh,…) con la scusa (sempre buona) che così insegnanti e studenti non rischiano di ammalarsi (e si sa dalle indagini che anche in Europa almeno metà degli insegnanti preferisce stare a casa pagata). La questione della “sicurezza” è sempre un ottimo argomento per chiudere e vietare, senza considerare l’importanza delle libertà, dei diritti, il danno psicologico ed educativo.

Le riviste Nature e Science hanno fatto vari studi. In tre Paesi (Sud Africa, Israele, Finlandia) dove le scuole sono state aperte in estate, emerge per esempio che i bambini piccoli raramente contraggono l’infezione e si contagiano l’un l’altro e ancor più raro che portino il virus a casa infettando i famigliari e c’è consenso tra gli esperti che tutti i Paesi che hanno riaperto in estate hanno potuto constatare che i benefici sono molto maggiori dei rischi.

E’ vero che anche adolescenti e soprattutto docenti si possono ammalare ma, nei rari casi in cui è avvenuto, in 98 casi su 100 l’infezione è sempre in forma lieve e la rivista Science conclude che fino a 12 anni non c’è bisogno di distanziamento fisico. E dovrebbero stare all’aperto più spesso così i rischi si riducono. In Olanda, anche se i pediatri lo hanno raccomandato dopo i 12 anni, il Governo non ha introdotto il distanziamento a scuola per gli adolescenti fino a 17 anni. Altrove non è stato così.

Anche sulle mascherine c’è incertezza perché è vero che potrebbero servire ma solo se usate bene, quindi poiché gli studenti non le sopportano, le tolgono per soffiarsi il naso (ovviamente), le toccano, le mettono…alla fine è meglio non averle e semmai ciò che serve è non stare sempre assembrati per molto tempo (ma vietare di giocare è impossibile da imporre) oppure farle tenere solo ai più grandi ma solo quando stanno fuori della classe (e sono molto vicini) responsabilizzandoli come avviene in Germania. Anche l’Austria non fa mettere la mascherina, mentre in Danimarca, Norvegia, Svezia e UK la mette chi vuole (sia studenti che insegnanti). Nei Paesi asiatici invece è una norma ed emerge la differenza culturale tra Europa e Asia.

Infine cosa è successo quando è stato trovato positivo al tampone uno studente? C’è chi chiude la scuola ma nei Paesi meglio organizzati si fanno i tamponi ai famigliari e a chi è entrato in contatto con quello studente e chi risulta positivo finisce in quarantena ma la classe non viene chiusa. Insomma le scuole si dovevano aprire già a giugno con attenzione e prudenza, con poche, chiare regole e tanto buon senso.

Emerge infine una questione di grande spessore: come la logica di “gruppo” che è molto forte nei Paesi Asiatici venga usata (con la scusa della “sicurezza” e della “salute pubblica”) per rafforzare chi governa, le misure costrittive sui cittadini, la riduzione dei diritti dei singoli. Economist ha calcolato che in 85 Paesi sono state assunte misure contro le libertà di stampa e non solo (tra cui Ungheria in Europa), un tema che segnerà il dibattito anche da noi nei prossimi decenni.

scritto da Andrea Gandini