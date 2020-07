Covid-19: quanto è lontano uno standard of care

SIMONE LANINI È la sfida con cui la comunità medica si misura ogni qual volta si presenta la necessità di fronteggiare un nuovo patogeno emergente a potenziale pandemico. Il problema è come la comunità scientifica si dispone per dare una risposta ai cittadini. Questa volta, ma come anche con ebola, abbiamo iniziato a dare i farmaci troppo spesso e al di fuori di studi clinici controllati perché si sentiva l’urgenza di fare qualcosa per persone particolarmente gravi. Tutto ciò da un certo punto di vista può avere un suo razionale, ma toglie la possibilità di definire, in modo scientificamente solido, il profilo di efficacia e di sicurezza delle nuove terapie. Ovvero rischiamo di non capire quali farmaci sono veramente efficaci e quali invece potrebbero essere addirittura dannosi. Anche il farmaco di punta per questa patologia, il remdesivir, una volta che è stato provato all’interno di un trial clinico randomizzato non ha avuto un’efficacia eccezionale come ci si aspettava. Il Lancet, che ha pubblicato il primo studio randomizzato condotto su 237 pazienti, ci dice testualmente che “il remdesivir non è stato associato a benefici clinici statisticamente significativi. Tuttavia, vista la riduzione del tempo necessario al miglioramento clinico osservato nei soggetti trattati rispetto ai non trattati è necessario confermare dell’efficacia del farmaco in studi più ampi” [1] . Le analisi preliminari di un secondo studio di dimensioni maggiori (1063 pazienti) sono state pubblicate recentemente sul New England Journal of Medicine [2] . Tuttavia, questo secondo studio ha essenzialmente confermato che remdesivir riduce la durata della malattia ma non riduce significativamente la mortalità. In sostanza, al momento nessuno studio di qualità accettabile ha dimostrato l’efficacia di un farmaco nel ridurre la mortalità dei pazienti con covid-19.

MARINA BIANCHI Il problema di non avere uno standard of care per la pandemia covid-19, condiviso a livello nazionale, mi fa pensare alle parole di Giovanni Falcone: “Si muore generalmente perché si è soli, perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno”. Si muore perché siamo distanti, quindi. Se è normale non avere uno standard of care per un patogeno nuovo, è impensabile non avere un piano di gestione nazionale per le cure a domicilio, all’esordio della malattia, prescritte dal medico di famiglia, in tanti casi le più importanti per evitare il ricovero. A questo proposito il 18 aprile è stata inviata una lettera al ministro Speranza da 100.000 medici italiani. Le terapie proposte come standard of care hanno potenziali effetti collaterali, e si dovrebbe sceglierne l’utilizzo solo di fronte a una diagnosi fatta con l’esecuzione di un tampone, non solo sindromica. In Lombardia c’è stata difficoltà a eseguire tamponi, sia quelli diagnostici sia, fino al 16 aprile, quelli ai lavoratori essenziali (addetti nei supermercati, badanti, autogrill) che rientravano al lavoro dopo malattia (scrissi una lettera il 13 aprile per richiedere l’obbligo di tampone almeno per certe categorie di lavoratori). Per noi medici di medicina generale spesso è difficile interpretare correttamente le numerose indicazioni che ci pervengono, stratificandosi nel tempo, dal Dipartimento di cure primarie: per esempio, inizialmente l’uso di idrossiclorochina non era consentito perché off label, ma poi, in una successiva comunicazione, l’impiego di idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir e darunavir/cobicistat veniva consentito solo in questo periodo di emergenza, previo consenso informato del paziente. Informazioni confuse, quindi, in ritardo rispetto ai bisogni e discordanti a livello nazionale. Il non avere uno standard of care autorizzato dalle istituzioni ha portato alla paura di prescrivere le terapie consigliate dalla Simit, che comunque prevede l’esecuzione del tampone prima dell’utilizzo di farmaci, controindicati però da Agenzia italiana del farmaco al di fuori di studi clinici. Per esempio, l’azitromicina: “Gli usi non previsti dalle indicazioni autorizzate e non raccomandati restano una responsabilità del prescrittore e non sono a carico del Servizio sanitario nazionale”. Ora, nei giorni scorsi sono apparsi studi sull’inefficacia dei due farmaci più usati, l’idrossiclorochina e l’azitromicina nei pazienti ricoverati [3,4] . Uno studio è in corso [5] , per verificare l’efficacia quando questi farmaci sono utilizzati all’esordio.