Covid, pericolo riciclaggio e utilizzo del contante

Il rapporto dell’Uif (Ufficio di informazione finanziaria) di Bankitalia, informa che nel 2019 si è verificato un forte aumento delle operazioni finanziarie di sospetto riciclaggio tramite l’uso del contante, trend proseguito anche nei primi 4 mesi del 2020. In particolare, tra la fine di febbraio e la metà di giugno di quest’anno le segnalazioni di operazioni sospette, collegate all’emergenza Covid ha superato le 350, tali operazioni avvengono tramite l’impiego di denaro contante.

Nello stesso periodo sono state segnalate oltre 250 casi di movimenti sospetti di denaro contante con operazioni di importo superiore a 10 mila euro effettuate anche in più riprese, per complessivi 22,5 miliardi di euro nei campi del riciclaggio e dei giochi. Alla luce di questi dati il pagamento in contanti appare la via privilegiata per favorire sia il riciclaggio che l’azzardo e l’usura.

L’Italia, pur rimanendo fanalino di coda nei pagamenti digitali (attualmente non superano il 25%), presenta tuttavia un quadro in movimento. Da un lato lo sviluppo di tale strumento incontra una diffusa opposizione sia tra gli operatoti che tra i consumatori, al punto che con fatica recentemente si è ridotto da 3mila a 2mila il livello delle operazioni in contanti consentite.

Dall’altro, grazie anche al Covid, che con le sue regole restrittive ha favorito, specie nella grande distribuzione, i pagamenti digitali, si è determinata una accelerazione di tale forma di pagamenti tanto che il traguardo del 40% previsto per il 2023 appare raggiungibile in anticipo.

Per questo la fase della ripartenza si configura come occasione particolare per raggiungere traguardi più ambiziosi. Anche questo processo può diventare uno elemento di ulteriore modernizzazione della vita del Paese, di concreta lotta all’evasione fiscale, e di semplificazione burocratica dell’economia. Un tassello rilevante di un’Italia al passo con i paesi europei più evoluti.

scritto da Luigi Viviani