Gestire il risultato europeo non consente più ambiguità

Quanto ottenuto dall’Italia nel negoziato a Bruxelles è certamente una vittoria del governo, e del premier Conte in particolare, ma, passata la festa in Parlamento, carica questo esecutivo di una enorme responsabilità, che, per farvi fronte, è necessaria una capacità progettuale e una attuazione operativa che finora non si è vista.

Mai nella storia delle Repubblica un governo ha avuto tante risorse disponibili in un momento di crisi per realizzare le molte riforme strutturali necessarie consentire di recuperare un percorso virtuoso di crescita e di ripresa dell’occupazione. Ma mai, credo, a tanta disponibilità finanziaria hanno corrisposto tanti pericoli, avendo presente che nel breve periodo, il loro utilizzo determinerà un ulteriore impennata del debito pubblico, per cui, senza ritorni positivi, la situazione può ulteriormente peggiorare fino a livelli imprevedibili.

La condizione di partenza per uscire da questa possibile trappola è che il governo recuperi rapidamente unità nella realizzazione degli impegni presi, primi fra tutti la realizzazione della riforma elettorale in connessione con il referendum di settembre sulla riduzione del numero dei parlamentari, e l’utilizzo del Mes, che rappresenta agli occhi dell’Ue la logica conseguenza di quanto concesso con il Recovery Fund.

L’apparente furbata di contrapporre i due fondi rappresenta un ulteriore motivo di contraddizione e di conseguente perdita di credibilità del nostro Paese, destinato a influenzare i nostri rapporti con l’Ue nella fase di realizzazione del programma di riforme. Programma che, nonostante i contributi delle diverse task force ancora manca e va definito con chiarezza e determinazione.

Questo è un compito che spetta innanzitutto alla maggioranza, sul quale è dovere coinvolgere le opposizioni in Parlamento, sulla base di una precisa proposta, senza pateracchi tra posizioni opposte, forieri soltanto di confusione e di paralisi. Proseguire con le ambiguità, lentezze e ritardi degli ultimi tempi vorrebbe dire creare le condizioni per un inevitabile insuccesso con le inevitabili conseguenze drammatiche per il governo e per il Paese.

La vittoria negoziale in sede Ue ha marginalizzato ulteriormente le opposizioni e in particolare la Lega che gioca tutto sul fallimento del governo. Non vorrei che voler affrontare le nuove sfide con le ambiguità e le contraddizioni manifestate troppo spesso nel primo anno di vita del Conte 2, non consenta alla Lega di rientrare in gioco, ergendosi a giudice critico delle mancanze del governo. Sappiamo bene che in politica, specie nell’azione di governo, i cambiamenti sono difficili e lenti, ma l’eccezionalità della situazione richiede scelte eccezionali altrimenti il destino è inesorabilmente segnato.

scritto da Luigi Viviani