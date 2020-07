Lavoro, senza politiche attive si prepara un futuro di tensioni sociali

L’avvento del coronavirus ha richiesto una serie di interventi di politica del lavoro incentrati sulla difesa del reddito, la proroga della cassa integrazione guadagni e il. blocco dei licenziamenti. Misure eccezionali di irrigidimento del mercato del lavoro, ma necessarie per far fronte agli effetti devastanti dl virus sull’attività economica.

Con il passare del tempo tali misure dovrebbero essere progressivamente allentate in relazione alla ripresa dell’attività produttiva e ad alcune politiche del lavoro. Osservando le ulteriori misure del governo, ora in fase di definizione, constatiamo che in gran parte si tratta di misure o di proroga di quelle precedenti o di nuovi interventi di incentivazione economica alla ripresa del lavoro non collegata direttamente alla crescita dell’attività produttiva.

Le nuove misure prevedono, oltre alla proroga della Cassa integrazione per ulteriori 18 settimane e al blocco dei licenziamenti fino a fine anno, un bonus di 2600 euro per 4 mesi per ogni lavoratore richiamato dalla Cig al lavoro con contratto a tempo indeterminato, e sostegno economico alle nuove assunzioni. Un insieme di politiche passive di sostegno, necessarie nel breve periodo ma, se non accompagnate da politiche attive relative alla qualificazione del capitale umano, al miglioramento dell’organizzazione e della sicurezza nel lavoro, specie nel contesto dell’economia digitale, corrono il rischio di preparare un futuro contrassegnato da tensioni sociali connesse alla progressiva sparizione di non pochi posti di lavoro.

Finora si è parlato di collegare il tempo in cassa integrazione a interventi formativi ma non se n’è fatto nulla, nonostante il nostro mercato del lavoro sia segnato dalla penuria di competenze rispetto alle trasformazioni del lavoro, fatto che aggrava il divario qualitativo tra domanda e offerta di lavoro. A questo riguardo stupisce che le parti sociali (imprenditori e sindacati) non abbiano avviato un negoziato per regolare la materia in rappresentanza dei reciproci interessi, definendo punti di convergenza che potrebbero poi orientare i necessari interventi legislativi.

In sintesi, gli attuali interventi, in larga prevalenza di carattere difensivo e di prevalente natura assistenziale risultano inadeguati per una politica del lavoro in grado di favorire occupazione vera e non precaria nella fase di ripresa che si presenta piena di incognite. Se questa situazione non cambia la responsabilità sarà nostra, e non delle inevitabili verifiche dell’Europa.

scritto da Luigi Viviani