Ma i bambini contagiano o no?

Ritorniamo su un argomento molto sensibile che è quello del contagio del Coronavirus tra bambini e bambini ed adulti sia perché ci stanno a cuore i bambini (come credo sia per tutti), sia perché col tempo crescono le informazioni, avendo le scuole riaperto (non solo in Svezia dove non hanno mai chiuso e in Germania e Inghilterra dove sono rimaste aperte solo per i figli dei lavoratori essenziali).

In Italia sono morti 4 bambini ma nessun adolescente nella fascia 10-19 anni (su 35mila morti che sono soprattutto anziani, età media 82 anni); inoltre dagli studi svolti da Crisanti a Vò Euganeo (la prima zona rossa del Veneto), risulta che dei 234 bambini da 1 a 10 anni non c’era alcun infetto, nonostante 13 di loro vivessero con persone che lo erano. Il prof. Crisanti intervistato ha dichiarato: ”qualche bambino si ammala ma l’esperienza dice che guarisce anche rapidamente e che non trasmette l’infezione ad altri coetanei. Il problema è come identificarlo rapidamente e fare in modo che non lo trasmetta ad adulti”.

In Francia Macron si è convinto ad aprire le scuole dopo lo studio di varie settimane svolto da virologi ed epidemiologi in Alta Savoia dove, in una comunità di 200 abitanti, un bambino di 9 anni aveva contratto il coronavirus, ma poi si è visto che non lo aveva trasmesso ad altri bambini (o se lo aveva trasmesso i bambini erano asintomatici); anche la trasmissione agli adulti non risultava, mentre invece si era rilevato che gli adulti venivano contagiati per l’influenza e la rinolaringite (ma non per Covid-19).

Uno studio analogo svolto in Svizzera su bambini che erano vissuti per molte settimane in casa con adulti e anziani (che sono poi risultati in alcuni casi infetti), ha dato esiti analoghi: non si sono mai ammalati.

Anche gli studi svolti in Cina nella fascia 0-18 anni mostrano una mortalità rarissima nei bambini e i contagiati sono sempre sotto il 2% del totale e quando si ammalano l’infezione ha un decorso lieve; inoltre non sono quasi mai il vettore del contagio da cui nascono i focolai, come si evince da uno studio pubblicato sulla rivista “Science” che conferma come tutti i focolai studiati partano sempre da adulti o anziani e mai da bambini.

In Germania l’apertura delle scuole d’infanzia ha dimostrato che i piccoli non sono serbatoi di contagio, mentre lo sono gli adulti asintomatici; la Germania ha un morto nella fascia 0-9 anni, due morti nella fascia 10-19 e nove morti nella fascia giovanile 20-29 anni su un totale di 8.576 morti, dei quali l’86% avevano un’età superiore ai 70 anni (l’età media dei deceduti è di 82 anni).

In Inghilterra uno studio dei ricercatori Alasdair Munro e Saul Faust sul “British Medical Journal” ha mostrato che i “bambini non sono diffusori del Covid-19” e i morti in Inghilterra all’8 maggio nella fascia di età 0-15 anni erano solo 3 (0,01%) su un totale di oltre 40mila; pochi anche nella fascia 16-44 anni (448 pari all’1%), mentre gli over 75 erano il 75%.

Ma ci sono anche pareri diversi, per esempio Christian Drosten, epidemiologo tedesco sostiene che la carica virale dei bambini e adolescenti “non è significativamente inferiore a quella degli adulti-anziani”.

Una metanalisi (studio su più studi) della virologa Kirsty Short dell’Università del Queensland (Australia), ha concluso che raramente sono i bambini a portare a casa l’infezione (nell’8% dei casi).

In Olanda i ricercatori dell’Istituto nazionale di salute pubblica e ambiente hanno esaminato dopo la chiusura delle scuole come si è diffusa l’infezione in 54 famiglie con 123 adulti e 116 soggetti di età inferiore ai 16 anni e non hanno trovato una sola famiglia in cui un ragazzino sia stato il primo paziente.

In Usa i morti nella fascia 0-19 anni sono zero e nella fascia 20-44 anni sono lo 0,15%, mentre i contagiati nella fascia da 0 a 18 anni sono l’1,7% del totale. I dati sono del National Health Institute (sui primi 850mila contagiati, vedi https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e4.htm#T1_down), che ha avviato una ricerca che seguirà per sei mesi 6 mila bambini presso 2mila famiglie e anche in Canada è in corso uno studio su mille famiglie con bambini.

In sostanza anche in base alle conclusioni di “Science” si può dire che se è vero che i bambini hanno tre volte contatti più degli adulti, hanno poche possibilità di infettarsi e non si ammalano mai gravemente.

Ancora non si è capito come mai i piccoli sono quasi immuni dai contagi. Chi sostiene che hanno un sistema immunitario più allenato da contatti con altri coronavirus (influenza, raffreddore), chi dice che hanno minori citochine (le proteine rilasciate dal sistema immunitario e coinvolte nella riposta infiammatoria), chi dice che hanno una minore espressione nelle vie respiratorie del gene per il recettore Ace-2 (la proteina che il virus utilizza per entrare nelle cellule).

Un approccio spirituale sostiene che, essendo il bambino più connesso con il “cielo e le stelle” di noi adulti-anziani, ha un calore naturale interiore che contrasta il virus. Così come durante l’inverno ci si ammala d’influenza per una carenza di calore interno, così, essendo un essere pieno di calore naturale il bambino ha proprie forze che si oppongono al virus che invece colpisce le persone anziane che hanno varie patologie o si sono “raffreddate” nel loro entusiasmo esistenziale. La vita stessa inizia da un germe di calore; se durante l’inverno, quando il sole esterno cala la sua intensità, il nostro sole interno, l’Io, si affievolisce anch’esso di calore e luce, allora ci si predispone alla malattia influenzale e quindi anche al coronavirus, ma anche se ci “accaloriamo” come adulti e anziani solo per il potere e i soldi: non sarebbe così strano che poi ci si ammali di “raffreddamento”. C’è poco di “scientifico” in queste mie considerazioni finali, ma credo che possano dare un contributo al mistero di questo virus.

scritto da Andrea Gandini