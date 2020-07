Migranti e Covid, il nuovo fronte della destra

In piena fase 2 del Covid lo scontro politico e la dura polemica sui migranti, ha ripreso improvvisamente quota. Il fatto prossimo che lo ha determinato è stata, oltre alla crescita degli sbarchi nei primi mesi dell’anno rispetto al 2019, la scoperta di alcuni contagiati tra i profughi provenienti dalle sponde sud del Mediterraneo.

Dal momento che i migranti non possiedono una innata immunità dal coronavirus appare normale che, tra loro, ci possano essere dei contagiati che, in un contesto di interventi per ridurre gli sbarchi, vanno gestiti secondo le regole valide per tutti i cittadini. Invece, in questo caso la destra sovranista sta cercando di scatenare una ennesima campagna antimigranti, chiedendo misure drastiche come il blocco navale nel Mediterraneo e la chiusura di ogni ingresso di migranti nel Paese.

Nello stesso tempo, la visita della Ministra dell’Interno Lamorgese a Tripoli per ridurre gli sbarchi, ha ulteriormente testimoniato la presenza di centri di detenzione libici come veri e propri lager che, per elementare rispetto dei diritti umani, vanno svuotati anche per evitare che diventino strumenti di incentivazione degli sbarchi grazie al ruolo ambiguo della guardia costiera libica, che tra l’altro ha lasciato morire abbandonato in mare un migrante da diversi giorni. In questo quadro la scelta del nostro Paese di aiutare la Libia con 30 imbarcazioni per il controllo delle frontiere ha suscitato divisioni e polemiche nella maggioranza di governo su questa scelta.

La Libia è oggi un Paese diviso da una interminabile guerra civile, senza governo in grado di esercitare un potere legittimo minimamente efficiente e per questo in balia delle scorrerie e interferenze di diversi Stati stranieri che cercano di influenzarne, pro domo propria, il futuro.

L’Italia grazie ai suoi limiti ed errori, passati e recenti, nella politica verso la Libia, si trova oggi nella incomoda e impotente situazione di doverla aiutare per ridurre gli sbarchi, constatando che gli aiuti hanno spesso effetti contrapposti al fine che li hanno motivati. Resta comunque il fatto che la politica della destra, che, con spregiudicato cinismo, passa dal chiudere tutto per i migranti ad aprire tutto per gli interessi delle imprese, talvolta includendo anche i propri, è letale per il Paese e serve solo a stimolare immotivate paure a fini elettorali.

Tuttavia, il Paese, anche in questo caso, è costretto a pagare un prezzo eccessivo per le contraddizioni e le incertezze di questa anomala maggioranza di governo che, nonostante la drammatica situazione in cui versa il Paese, non riesce ad esprimere una linea politica lineare e coerente per farvi fronte. Stiamo avvicinandosi all’autunno quando la crisi manifesterà in modo più evidente la sua gravità, e sarà una inevitabile resa dei conti anche per questo governo, senza sconti ne rinvii.

scritto da Luigi Viviani