Rassegna stampa europea 26, 2020

Il territorio dei complimenti e cosa dovremmo o non dovremmo fare in questa fase è ancora incerto. P3 ha parlato con uno specialista della salute pubblica per capire cosa viene consigliato in un momento in cui il virus continua a circolare. Sebbene alcune attività siano più sicure di altre, è importante non trascurare mai la distanza sociale e l'etichetta respiratoria. Di tutte le cose (e ce ne sono molte) che non siamo in grado di fare con l'arrivo del nuovo coronavirus e che ci manca di più, gli abbracci sono quasi sicuramente in cima alla lista. Gli specialisti della salute pubblica e delle malattie infettive ci dicono che essere ad almeno due metri di distanza da altre persone e indossare una maschera sono i modi migliori per evitare di essere esposti alla SARS-CoV-2 . Cioè, se aggiungiamo un abbraccio o qualsiasi altro contatto fisico a questa equazione, il rischio di essere infettati aumenterà. Ma una cosa è capire perché non possiamo toccare o abbracciare coloro che ci sono più cari, qualcosa di così caratteristico e necessario per gli umani. Un altro è quello di affrontare gli effetti di questa partenza.