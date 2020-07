Una società che richiede tutto allo Stato non è idonea allo sviluppo

efficienza produttiva: organizzazione (stato) e creatività (privato)

L’effetto paralizzante del Covid prima, e ora l’aspettativa stimolata dal possibile arrivo delle risorse Ue, stanno convogliando verso il governo, e più in generale verso lo Stato, una diffusa domanda di sostegno finanziario, come prevalente, se non unica, via per affrontare i gravi effetti della crisi economica e sociale in corso.

Un atteggiamento rivendicativo, che, peraltro, lo stesso orientamento di segno assistenzialistico di una parte del governo alimenta, e che rappresenta l’opposto della mobilitazione diffusa, propria di una società democratica che vuole crescere in un contesto di libertà.

Da un lato le parti sociali, imprenditori e sindacati, chiedono al governo di partecipare alla definizione e realizzazione di un patto sociale per la crescita, ma si guardano bene dal contribuire direttamente, tramite la contrattazione collettiva, a offrire un programma concordato di sviluppo della produttività del sistema produttivo con relativa crescita, qualitativa e quantitativa dell’occupazione.

Le Regioni, sulla base di quanto sperimentato nella gestione della pandemia, si propongono come centro di potere autonomo, tendenzialmente distinto, quando non conflittuale con il potere dello Stato, prospettando una versione dell’autonomia differenziata come progressiva messa in discussione dell’unità nazionale.

I Comuni, oggettivamente in difficoltà economica, anche per la carenza di deleghe da parte delle Regioni, rivendicano nuovi poteri e risorse verso lo Stato. Più in generale le diverse categorie di cittadini individuano il sostegno pubblico come essenziale e insostituibile risposta alle loro difficoltà economiche: dalla proroga della cassa integrazione ai diversi bonus, dal sostegno diretto alle imprese alla posticipazione delle tasse.

Certamente la gravità eccezionale della crisi in atto richiede interventi temporanei straordinari, ma quando tutto ciò diventa sempre più normale e ripetuto, risultano evidenti due sicure conseguenze: una ulteriore impennata del debito pubblico senza una adeguata contropartita della crescita e la impossibilità di realizzare un adeguato programma di riforme strutturali, indispensabili per superare i diversi primati negativi del nostro sistema, come ci viene anche richiesto dall’Ue nell’utilizzo delle risorse dei suoi fondi.

Questo quadro contraddittorio tra ricerca della protezione sociale a breve ed esigenze strutturali di ripresa dello sviluppo, rappresenta il problema cruciale del nostro Paese che il governo è chiamato ad affrontare già dal prossimo autunno. Una sfida decisiva per il nostro futuro che metterà a dura prova la qualità politica dell’attuale esecutivo. Non sappiamo se riuscirà a vincerla ma, in ogni caso, sappiamo che se la società non saprà responsabilizzarsi e mobilitarsi in tutte le sue articolazioni, non saremo in grado raggiungere l’obiettivo.

scritto da Luigi Viviani