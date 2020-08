Effetti collaterali. Storie di umanità nella pandemia

Una sirena. Un’ambulanza. Due ambulanze. Poi un’auto della polizia. Non è la solita corsa al domicilio di qualcuno che faatica, fatica a respirare, che ha la febbre. Almeno a 38. No. All’imbocco di questa via anonima, in un quartiere residenziale di Ascona, la concentrazione di ambulanze e di auto della polizia giunte a gran velocità non ha nulla a che fare con il Covid-19. Nulla a che vedere direttamente con quella maledizione che ha straziato il mondo.

Domenica 26 aprile, in questo ricco quartiere, le ambulanze e la polizia non sono arrivate per trasportare al vicino ospedale di Locarno la tremilacentosessantaduesima (3.162esima) persona contagiata in Ticino dal 25 febbraio. No. Quella persona non è l’ennesima contagiata dal coronavirus, non è uno dei tanti anziani destinati, nella migliore delle ipotesi, ad un ricovero di settimane in un reparto ospedaliero. E nella peggiore delle previsioni, ad una permanenza dolorosa, sebbene in condizioni di semi-incoscienza, in un letto di terapia intensiva, con ogni probabilità intubato e con solo il cinquanta per cento di possibilità di sopravvivere.

Questo dicono le statistiche. Se hai superato anche solo i 60 anni, se hai il diabete, l’ipertensione…, insomma, se con la salute non sei messo bene, difficile sopravvivere al coronovirus. Quelle due ambulanze e quell’auto della polizia sono qui, in questo palazzo di quattro piani, vecchio forse di trent’anni, perché un ottantenne, proprio così, un ottantenne, si è gettato. Si è suicidato.

Effetti collaterali. Quest’uomo non era positivo al virus. Viveva da diverse settimane il suo “isolamento sociale”, le misure di igiene imposte, la distanza necessaria con i propri familiari e conoscenti. Chissà quali pensieri si sono scontrati, sfiorati, attorcigliati nella sua mente?! Quella “quarantena” che stava vivendo forse, ma nessuno può oggi dirlo con certezza, forse è deflagrata nella sua mente. Questo ottantenne, di un quartiere residenziale della ricca Ascona, il mattino del 26 aprile, saranno state le 9, non è stato inserito fra i morti per Covid-19. Domenica, sino alle 8 di domenica, i decessi ufficiali erano 306. Lui non è stato il numero 307. E non è nemmeno il numero tremilacentosessantadue dei casi positivi contati in Ticino dall’inizio dell’emergenza.

Che, chissà perché, la si fa partire dal 25 febbraio 2020?! Sembrerebbe un martedì qualsiasi. Invece no, è l’inizio, sebbene ritardato e vedremo dopo perché, di una Via Crucis tutta ticinese che chissà quando terminerà del tutto. L’ottantenne suicidatosi è una delle prime vittime dei danni collaterali che l’onda del coronavirus, partita alla fine del 2019 dalla Cina, ha travolto prima l’Europa poi ogni altro continente.

Da epidemia a pandemia. Da allarme sanitario ad allarme economico. Ma quello sociale, l’allarme sociale ingloba ogni aspetto del mondo che sino a qualche mese fa si era abituati a vivere. E in Ticino sino a quel martedì 25 febbraio che nel calendario viene due giorni dopo il Grande Carnevale di Bellinzona, la capitale politica. Il Grande Carnevale, un focolaio di virus che ha influenzato in modo importante le settimane e i mesi successivi.

Effetti collaterali. Danni collaterali all’impalcatura della nostra economia e al nostro modo di relazionarci. La paura di ammalarsi è lievitata sin da subito. La paura di tutto ciò che il contagio avrebbe potuto cambiare. Il timore che il nostro mondo fatto di stenti, fatiche, vittorie, sogni ancora da realizzare potesse crollare. Prima piegandosi sotto il peso dell’emergenza sanitaria, poi inginocchiandosi sotto la pesantezza delle cifre economiche che di settimana in settimana, in ogni Paese del mondo, hanno tolto uno zero virgola alle previsioni di crescita.

Si sono consumati giorni, si sono lasciate alle spalle settimane e mesi contando. Lo ha ricordato bene Paolo Giordano nel suo recente “Nel contagio”. Si sono impiegati giorni contando gli ospedalizzati. I pazienti in terapia intensiva, fra questi i “ventilati” e gli “intubati”. Si sono trascorse settimane e mesi contando quanti ogni giorno venivano dimessi e inviati in strutture di riabilitazione e quanti a domicilio. Abbiamo contato, come impazziti dall’ansia, i contagiati. Ma anche i contagiati asintomatici. I tamponi negativi.

Il numero di ultrasessantenni ammalati e quello degli ultraottantenni residenti nelle case per anziani.

Quando mancavano pochi giorni alla chiusura delle scuole e quando ne mancavano altrettanto pochi alla riapertura prima della fine ufficiale dell’anno scolastico, gli esperti hanno iniziato a contare anche il numero dei bambini, degli adolescenti e dei giovani contagiati e ospedalizzati. Poi quando il nostro contesto sociale sembrava diventare un inferno, abbiamo iniziato a contare i morti. E a cercare nelle pieghe più intime una spiegazione ed un conforto.

Domenica 26 aprile, una splendida giornata di sole, mentre quell’ottantenne diceva basta in un quartiere residenziale della ricca Ascona, a Lugano, nella chiesa di Cristo Risorto, a pochi passi dal cimitero, il vescovo, monsignor Valerio Lazzeri, nella sua omelia diceva: “Forse per la prima volta stiamo scoprendo sulla nostra pelle che non è scontato poter essere seduti con Lui, alla Sua mensa. È una grazia da invocare consapevolmente, soprattutto in questi giorni. ‘Resta con noi, Signore, perché si fa sera’”.

Dopo che si è iniziato a contare i morti, si è passati a contare i milioni, i miliardi di franchi necessari per risollevarsi dagli effetti collaterali della pandemia. Si sono contati i punti di Pil che si perderanno. Il numero di ore di lavoro che se ne sono andate. Il numero di disoccupati che si raggiungerà. Le disdette negli alberghi. I tavoli dei ristoranti che si cancelleranno per il rispetto delle distanze di sicurezza. Gli spettatori delle rassegne musicali che non vedranno questa primavera e quest’estate. Abbiamo contato le automobili invendute. I chilowatt in più e in meno in queste settimane di emergenza.

Abbiamo trascorso giorni a contare e raccontarci che sì, “andrà tutto bene” mentre ai fogli Excel che indicavano contagi e morti si intrecciavano i calcoli degli economisti, le trasmissioni televisive, le pagine dei giornali, le trasmissioni alla radio… ma soprattutto sulle strade, ancora deserte, in quelle strane aree che sul web si chiamano blog, si è iniziato a contare tutte quelle cose che stavano e stanno cambiando nei nostri comportamenti quotidiani. Si chiamano effetti collaterali. Ma che domani, dopodomani… saranno i danni che più resteranno presenti a marcare le nostre vite e a ricordarci il perché.

Ma non sono solo danni. Tra i suoi effetti collaterali questa maledizione avrà, forse nel medio forse nel lungo tempo, conseguenze anche positive. La struttura e l’organizzazione sanitaria cambieranno pelle e modo di operare. Il lavoro avrà una modulazione differente. L’economia cercherà punti di appoggio più stabili per non rischiare di cadere come un castello di carte. L’organizzazione della vita sociale registrerà cambiamenti profondi. Il nostro quotidiano mischierà cose prioritarie e cose secondarie per trovare nuovi ordini di grandezza per le nostre vite, le nostre famiglie. Per un po’, chissà per quanto però?!, il superfluo sarà accantonato. Ma inevitabilmente l’economia ne risentirà perché non si sarà ancora rinnovata

e non sarà ancora rinata.

Tutto deve cambiare perché, come nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, tutto resti come prima? C’è paura se la trasformazione sarà totale. Ma c’è pure il timore contrario. Se quanto accaduto risulterà inutile…, avremo perso mesi e vite solo per ritornare sull’orlo del precipizio dove eravamo a inizio 2020. Con solo, forse, una consapevolezza in più: quel continente africano dal quale provengono (anche qui) migliaia di disperati ogni settimana, ogni mese, ogni anno…, quel continente africano con le sue emergenze sanitarie e umanitarie mai risolte oggi è un po’ - solo un po’, pochissimo beninteso - meno dissimile dalla

nostra ancora ricca quotidianità.

In Africa hanno l’ebola, l’epatite, la malaria, la febbre gialla, hanno fame. Ora anche il Covid-19. Proprio come noi. Almeno in questo siamo uguali al Mali ma anche al Congo, alla Nigeria, all’Etiopia… Ci aiuterà a comprendere semmai una volta torneranno a premere alle frontiere?

I numeri e le percentuali di questa maledizione cambiano di ora in ora. Ma le emozioni e i ragionamenti provocati da questa emergenza restano. Attuali anche dopo la data scritta qui sotto. È il giorno in cui è stato messo il punto a questa raccolta di fatti, retroscena e riflessioni. Testi scritti in una manciata di giorni, tre, perché in altrettanto tempo possa essere letta. Ma conservata. A futura memoria.

Prefazione dell'instant book "Effetti collaterali", pubblicazione del quotidiano "il Caffè" del Canton Ticino edito il 1 maggio 2020

segnalato da Alessandro Bruni

