Istat divulga i dati sui reali contagiati da Covid-19

L’Istat, in collaborazione con il Ministero della Salute e la Croce Rossa, ha pubblicato i dati dell’indagine su un campione di italiani al fine di valutare il reale numero di coloro che sono stati contagiati dal virus, al di là di coloro che sono risultati positivi (248mila contagiati) dai tamponi fatti. Questa indagine campionaria stima che in Italia il virus sia stato contratto da 1.482.377 persone. Coloro che hanno dato la loro disponibilità a fare il test sierologico sono state 64.600 (ne erano previsti 150mila), sufficienti comunque ad avere un dato attendibile (con un margine di errore del 5%).

Ciò significa che gli italiani contagiati dal virus sono stati pari al 2,5% della popolazione e ciò determina il tasso di letalità (morti su contagiati) che è del 2,3% e non del 14% come veniva indicato dal CTS. Già a marzo, peraltro, l’Imperial College inglese aveva indicato questo dato e la stessa OMS dichiarava un tasso di letalità attorno a 1-2%. Ciò significa che moltissimi dei contagiati sono asintomatici (senza effetti). Nei mesi di “picco” si stimava che dei contagiati si ammalavano il 15%, ora sono stimati nel 4-5% e con decorsi dell’infezione molto più lieve. Ciò spiega la grande diminuzione dei morti e dei ricoverati in terapia intensiva anche perché le cure ora sono più efficaci e svolte a casa nei primi giorni dell’infezione.

Le differenze dei contagiati sono enormi tra province e regioni. La Lombardia da sola risulta aver avuto il 51% dei contagiati (750mila) con una percentuale sugli abitanti del 7,5% . Le due province col massimo dei contagiati sono state Bergamo (col 24% di contagiati pari a 267mila abitanti) e Cremona (col 19% dei contagiati, circa 80mila) e, ovviamente, qui i decessi sono stati massimi. Ma già a Pavia i contagiati sono stati solo il 5,1% degli abitanti, ma in Sardegna e Sicilia solo 0,3% degli abitanti sono stati contagiati.

Situazioni quindi molto diverse che hanno visto una incidenza della diffusione del virus che passando da Bergamo al Sud era 100 volte inferiore. Nella sola provincia di Bergamo ci sono stati infatti più contagiati di tutte le regioni del Sud più alcune del Nord: Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Toscana, Friuli, Valle d’Aosta.

Poiché si discute di una possibile “seconda ondata” in inverno ci si augura che le misure che verranno eventualmente prese tengano conto delle migliori esperienze internazionali e delle cure trovate (seppure non risolutive) basate sui medici di famiglia che curano a casa nei primi giorni dei sintomi con farmaci tradizionali e su un numero maggiore di tracciatori umani al fine di intervenire rapidamente per isolare i focolai. Ciò responsabilizzerebbe i cittadini che saprebbero che un livello contenuto di contagio favorisce la propria economia e la propria libertà in modo che solo nelle province e regioni dove i casi aumentano ci siano maggiori restrizioni senza per questo estenderle a tutto il Paese che, qualora dovesse subire un secondo lockdown, cadrebbe in una situazione di impoverimento tale da temere conflitti sociali catastrofici con conseguenze sociali ben peggiori dei morti per Covid-19.

Rimango dell’avviso che nel Sud e in molte province a basso contagio si poteva sperimentare una diversa strategia, assumendo sin dall’inizio le note regole di sicurezza assunte in molti Paesi (distanziamento, mascherine nei luoghi chiusi, lavaggio delle mani), senza per esempio “stare a casa" per oltre due mesi e senza chiudere molte attività commerciali e di servizi in quelle che sono da sempre aree deboli del nostro Paese. Una differenziazione di strategie avrebbe anche potuto costituire un utile confronto sull’andamento del contagio e sulle strategie più adatte per combatterlo senza per questo adottare la strategia più dannosa per l’economia e le libertà in tutto il Paese (a favore di quella più “securitaria”). Una delle qualità dei politici –diceva Max Weber- è quella di avere il “senso delle proporzioni”, cioè l’equilibrio ottimale tra variabili tra loro in contraddizione.