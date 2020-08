La pena di morte come "atto di giustizia"

Nel mondo un certo numero di Paesi ha ancora il potere di imporre la pena di morte come punizione per i crimini ritenuti più gravi. Vediamo quali sono tali Paesi e diamo uno sguardo a ciò che avviene in essi.

Quali Paesi hanno la pena di morte?

Nel 2020, 53 Paesi hanno ancora la pena di morte e la infliggono utilizzando una varietà di metodi tra cui l’impiccagione, la fucilazione, l’iniezione letale, l’elettrocuzione e la decapitazione.

I Paesi che hanno ancora la pena di morte sono: Afghanistan, Antigua e Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados. Bielorussia, Belize, Botswana, Ciad, Cina, Comore, Cuba, Repubblica democratica del Congo, Dominica, Egitto, Guinea Equatoriale, Etiopia, Guyana, India, Indonesia, Iran, Iraq, Giappone, Giamaica, Giordania, Kuwait, Lesotho, Libia, Malaisia, Nigeria, Corea del Nord, Oman, Pakistan, Territori Palestinesi, Arabia Saudita, Singapore, Somalia, Sud Sudan, San Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincent e Grenadine, Sudan, Siria, Taiwan, Tailandia, Trinidad e Tobago, Uganda, Stati Arabi Uniti, Stati Uniti d’America, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.

La pena capitale è legale in Pakistan che, in quanto Paese islamico, deve seguire in primo luogo le leggi penali islamiche. Il codice penale pakistano elenca 27 diversi reati punibili con la morte. Tra di essi la blasfemia, lo stupro, i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, l’aggressione alla virtù delle donne e il traffico di droga. Dopo vari emendamenti apportati dai governi pakistani, il Codice Penale Pakistano è ora un misto di legge islamica e inglese. L’impiccagione è l’unico metodo di esecuzione previsto.

Passiamo agli Stati Uniti d’America in cui nel 2019 sono state giustiziate 22 persone in 7 Stati. Il metodo utilizzato per uccidere è stato principalmente l’iniezione letale, ma in 2 casi si è usata l’elettrocuzione.

La Malesia nell’ottobre del 2018 ha annunciato l’abolizione della pena di morte, il che significa che più di 1.200 persone attualmente nel braccio della morte dovrebbero essere salvate.

In Bielorussia, l’unico Paese europeo a non aver abolito la pena capitale, 2 persone sono state messe a morte nel 2017, e più di 200 dal 1991 (anno dell’indipendenza dalla Russia).

Quante persone sono state giustiziate nel 2019?

Amnesty International ha registrato almeno 657 esecuzioni in 20 Paesi nel 2019, con un calo del 5% rispetto al 2018 (almeno 690). Questi dati non comprendono le numerosissime esecuzioni avvenute in Cina sulle quali il governo cinese mantiene il segreto di stato.

Si tratta del numero più basso di esecuzioni che Amnesty International abbia registrato in un decennio. Nel 2019 ci sono state almeno 2.307 condanne a morte in 56 Paesi, rispetto al totale di 2.531 condanne segnalate in 54 Paesi nel 2018. Almeno 26.604 persone risultavano sotto sentenza di morte nel mondo alla fine del 2019.

Quasi il 90% delle esecuzioni note è avvenuto in soli 4 Paesi: Iran, Iraq, Pakistan e Arabia Saudita. In più vi sono le esecuzioni in Cina e in Corea del Nord, paesi nei quali sulla pena di morte è imposto il segreto di Stato.

L’Iraq ha più che triplicato le esecuzioni continuando a combattere contro l’ISIS, mentre l’Egitto e il Bangladesh hanno più che raddoppiato il numero delle persone messe a morte.

Il numero di esecuzioni portate a termine negli Stati Uniti è stato il più basso da 25 anni a questa parte. Per la prima volta dal 2006, gli Stati Uniti non sono rientrati nella rosa dei 5 paesi che hanno fatto più esecuzioni. Ciò è dovuto alla crescente pressione degli abolizionisti e anche, in parte, alle difficoltà degli Stati di procurarsi per vie legali i farmaci adoperati nelle esecuzioni.

Quali Stati USA hanno ancora la pena di morte?

28 stati degli USA hanno ancora la pena di morte: Alabama, Arizona , Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Nord, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Carolina del Sud, Sud Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Wyoming. In tre di tali stati – Pennsylvania, California e Oregon – vige attualmente una moratoria delle esecuzioni imposta dai governatori.

Il Colorado ha abolito la pena di morte nel marzo 2020, dopo il New Hampshire che l’ha abolita nel 2019 e lo Stato di Washington che l’ha abolita nel 2018.

Al 1° gennaio 2020, secondo le ultime statistiche, negli Stati Uniti c’erano 2.620 detenuti nel braccio della morte, con una media di 15 anni di attesa dell’esecuzione.

tratto da The Irish Sun del 13 luglio 2020

segnalato da Donatella Ianelli

Uccisioni segrete perpetrate al di fuori dal sistema giudiziario

Oltre alle esecuzioni legali in molti paesi si praticano uccisioni illegali che vengono eseguite segretamente con la connivenza del potere o con l'impunità. Raccogliere dati su questi crimini non è facile, ma talora sono pratiche tanto evidenti da trovare la condanna di istituzioni internazionali. Ne è un esempio l’esecuzione segreta di Hedayat Abdollahpour in Iran condannata dall'ONU e da Amnesty International.

Il 3 luglio quattordici esperti dell’ONU per i Diritti Umani hanno rilasciato una dichiarazione esprimendo indignazione riguardo all’esecuzione segreta in Iran di Hedayat Abdollahpour – nella foto – un oppositore membro della minoranza curda. L’esecuzione è avvenuta in una base militare a Oshnavieh, nella provincia dell’Azerbaigian occidentale.

“Condanniamo l’esecuzione di Hedayat Abdollahpour con la massima fermezza”, hanno dichiarato gli esperti. “Qualsiasi condanna a morte eseguita in violazione degli obblighi di uno stato in base al Diritto Internazionale equivale a un’esecuzione arbitraria ed è quindi illegale. Il fatto che l’esecuzione sia avvenuta in segreto dopo una scomparsa forzata è un’ulteriore aggravante”.

Abdollahpour è stato condannato a morte nel 2017 – in un processo definito da Amnesty gravemente ingiusto – per aver “preso le armi contro lo Stato” durante uno scontro armato tra il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) e membri del Partito democratico del Kurdistan iraniano (DPIK), un partito fuori legge, il 14 giugno 2016. Abdollahpour è stato condannato nonostante la sua confessione sia stata estorta con la tortura ed egli si sia rifiutato di dichiararsi membro del DPIK.

Dopo la condanna la Corte suprema iraniana ha ordinato un nuovo processo per carenza di prove, sulla base del fatto che Abdollahpour non era in possesso di armi né si trovava nella zona al momento dello scontro, ma è stato nuovamente condannato a morte il 18 gennaio 2018.

Il 9 maggio 2020 Hedayat Abdollahpour sarebbe stato trasferito dalla sua cella in un luogo segreto. Il 10 giugno, nonostante le assicurazioni fornite da altre autorità sul fatto che egli fosse ancora vivo, il Centro per l’Esecuzione delle Sentenze ha informato che Abdollahpour era stato giustiziato. Il certificato di morte, reso disponibile il 24 giugno, riporta la causa del decesso come “collisione con oggetti duri o taglienti”.

Gli esperti hanno affermato che le preoccupazioni da loro presentate alle autorità iraniane il 15 maggio e il 17 giugno in merito alla scomparsa di Abdollahpour e alla sua esecuzione segreta sono sempre rimaste senza risposta. Le autorità non hanno fornito informazioni ufficiali sull’esecuzione e il luogo di sepoltura di Abdollahpour non è stato reso noto.

“L’esecuzione del signor Abdollahpour fa purtroppo parte di un sistema più ampio di arresti, sparizioni forzate ed esecuzioni segrete di prigionieri politici, in particolare di membri di gruppi etnici minoritari. Chiediamo alle autorità iraniane di porre fine al ciclo di risposta al dissenso con la violenza”, hanno dichiarato gli esperti.

tratto da Rete Radié Resch di Quarrata del 16 agosto 2020

segnalato da Donatella Ianelli