L'America latina è in ginocchio

Mentre il mondo si appresta a timbrare la cifra di 16,5 milioni di casi confermati di Covid-19,l'America Latina diventa la regione più colpita dalla pandemia a livello globale, con il 26,8% dei casi. I paesi si trovano ad affrontare nuove ondate di virus, in un flusso espansionistico che pare non avere tregua; i governi valutano la possibilità di nuove chiusure nella aree più interessate, e la prospettiva di una crisi molto più prolungata rispetto alle aspettative iniziali prende una forma tanto tangibile quanto inquietante. In vari paesi l’emergenza sanitaria ha acuito una crisi economica, politica e sociale già in atto, e trascinerà con sé una recessione devastante, ancora difficile da prevedere, vista l’incertezza sull’evoluzione della pandemia. Una considerazione su tutte, in molte metropoli latine lo schema di diffusione sembra ricorrente: sono generalmente “risparmiati” i quartieri più ricchi e con minor densità demografica, mentre i contagi pullulano nei quartieri più popolari, maggiormente predisposti all’economia informale ed alle agglomerazioni di persone.

In Brasile si sono compiuti i 5 mesi dall’annuncio del primo caso di coronavirus il 25 di febbraio, in un contesto che ha ormai raggiunto i quasi 2,5 milioni di casi e le oltre 87 mila morti accertate. Il Presidente Bolsonaro prosegue la sua lotta negazionista contro l’uso della mascherina, anche dopo essere risultato positivo il 7 luglio. Non ha fatto eccezione nemmeno pochi giorni fa, quando ha rassicurato il suo pubblico di non avere più il virus.

Testimonianza di Paolo D'Aprile dal Brasile, pubblicata in Pressenza del 4 agosto 2020

Avrei voluto aspettare ancora qualche giorno, arrivare ai cento. Novantaquattro non fa tanta impressione come cento. Un numero rotondo, bello, fatto, finito, completo. Cento, per poter scrivere un Requiem, non per i morti, ma per i vivi. Un Requiem per i vivi morti in vita, vivi che accettano di vivere come morti inerti insensibili e ignari della loro condizione. Visi, facce, espressioni senza forma e senza corpo nell’uniformità di una fossa comune esposta alla luce del giorno como continuità del tempo senza distinzione tra il momento presente e il futuro che non arriva mai e che vediamo annullarsi nell’attimo eterno. Corpi senza viso, senza faccia, senza espressione alcuna, in perenne convulsione, dibattendo le membra smembrate in una visione da sogno indigesto che accompagna il condannato al patibolo. Il diritto negato, il respiro negato, l’aria negata, perfino l’ultimo boccheggiare negato. Come se essere morti fosse la cosa più normale del mondo. Come se essere morti in vita fosse il nuovo paradigma, anzi, il paradigma di sempre, oggi finalmente rinnovato. Ma non ce l’ho fatta ad aspettare. Scrivo adesso quando per arrivare a cento mancano ancora sei. Ne mancano sei perché sono le otto del mattino. Stasera ne mancheranno cinque. Sì, mille in più dalla sera alla mattina. Mille al giorno. Da settimane. Il nuovo paradigma. Un Requiem per i centomila morti di Covid e per quelli che verranno, un’orazione funebre, anche per me. Sì, anche per me che lavoro da quasi quarant’anni con i derelitti, con i malati, gli storpi, i vecchi, i paralitici, gli immobilizzati, i dannati della terra, i morti di fame, gli abbandonati in letti anonimi, i bambini, e coloro che bambini non lo sono mai stati perché li hanno ammazzati prima. Sì, avrei scritto un Requiem dedicato ai centomila morti, ai miei pensieri, a com’ero ieri ed anche per me. E come Sor Juana Inés de la Cruz, lo avrei firmato col sangue: Libera me, Domine, de morte aeterna. Mesi fa scrissi che avevo paura. Cinquantacinque milioni di persone erano pronte ad imprigionarmi, torturarmi e uccidermi: avevano eletto un presidente che usava la parola “matar” “eliminar”, “metralhar”, “acabar” (farla finita) quando si rivolgeva a me e a quelli come me. Lo diceva tra gli applausi e gli sghignazzi. Oggi quello stesso presidente della repubblica, attraverso un decreto, vieta la la proposta di legge che prevede un indennizzo da parte del governo agli operatori sanitari che abbiano contratto il Covid-19. Non si può avere certezza sul luogo né sulle modalità di contagio, e allora niente indennità. Io e i miei colleghi possiamo anche morire, per le nostre famiglie non ci sarà alcun aiuto ufficiale. Basta, è finito il tempo del dialogo. La Storia insegna cosa succede quando si sottovaluta il fascismo e quando si sottovalutano i fascisti. La Storia insegna che i massacri cominciano con le parole, con le frasi, l’ironia, con le pacchie che devono finire, con la ripetizione della menzogna finché diventa realtà. Io accuso ogni elettore di Bolsonaro. Sì. Accuso ogni elettore di Bolsonaro di essere personalmente responsabile per la morte di centomila persone e anche per la mia se sfigato sarò. E adesso basta.

Testimonianza di Edilberto Sena, nostro corrispondente dal Brasile

La scorsa settimana, il 30 di luglio, è stato pubblicato un sondaggio d'opinione sui futuri candidati alla presidenza della Repubblica Brasiliana nel 2022. In esso, l'attuale presidente Bolsonaro è collocato in testa al sondaggio delle preferenze. Come è possibile (che questo avvenga n.d.r.) con un presidente che fa di tutto per danneggiare i poveri, i lavoratori, gli studenti, gli indigeni e la foresta pluviale amazzonica, come è possibile che ci siano ancora persone che vogliono che venga rieletto? la prima impressione propone due ipotesi a lato del risultato della ricerca, o è stata manipolata la ricerca per registrare solo opinioni favorevoli a Bolsonaro e quindi escludere gli avversari oppure, e la cosa è più grave, si tratta di un falso sondaggio.

Dunque come è possibile che abbia l’appoggio di molte persone un presidente, che è contro il popolo brasiliano, a cui non importa che più di 90 mila persone siano morte a causa della pandemia e continua a pensare e dire: (a che serve darsi da fare n.d.r.) dal momento che tutti un giorno dobbiamo morire? Come fidarsi di un presidente che continua a mantenere come ministro della salute un militare che non capisce nulla dell'amministrazione sanitaria: come fidarsi di una persona, che chiude gli occhi su oltre 6.000 chilometri di terreno bruciato in Amazzonia solo nel mese di luglio appena trascorso? Un presidente che continua a mantenere Ministra dell’Agricoltura una donna latifondista e Ministro dell'Ambiente uno, che incoraggia l'invasione delle terre in Amazzonia sottratte agli indigeni, come può un elettore responsabile voler rieleggere quest'uomo?

Come giustamente afferma Joenia Wapixana, deputata indigena federale: "è molto triste vedere che le persone non si sono ancora rese conto che si tratta di una politica di persecuzione dei diritti delle popolazioni indigene, dei villaggi e delle comunità indigene". La deputata indigena federale ha emesso questo commento dopo aver analizzato il modo in cui il presidente Bolsonaro ha posto il veto su alcuni punti importanti della legge sulla prevenzione della contaminazione da parte del coronavirus, riguardante i popoli indigeni (della Amazzonia n.d.r.). Più di recente, il presidente ha espresso la preferenza per un vaccino inglese che è stato testato in Brasile e ha disprezzato il vaccino cinese, anche questo in fase di avanzata sperimentazione in Brasile. Il fatto che ne elogi uno e disprezzi l’altro, rivela lo strano carattere di un presidente che dovrebbe essere contento che due o più vaccini vengano testati in Brasile, poiché la pandemia verrà fermata solo quando ci saranno vaccini per l'intera popolazione.

Pertanto, chi può sostenere un presidente che manco rispetta il suo popolo?

Il Messico riporta più di 390 mila casi e 44 mila deceduti a causa della pandemia, ma la curva epidemiologica non da segnali di un picco definitivo. Ciò nonostante, a Città del Messico come in altre grandi urbanizzazioni, il semaforo è passato da rosso a giallo, inaugurando una fase di ritorno alla normalità, dove negozi, stabilimenti commerciali, centri religiosi hanno riaperto i battenti.

In Perù la città di Arequipa si è convertita nell’attuale epicentro nazionale per Covid-19. Lo stesso Presidente Vizcarra in una visita alla città ha ammesso la mancanza di risorse necessarie per affrontare la pandemia, tra prove rapide, forniture di medicinali e unità di protezione personale, in un paese che ha oltrepassato i 380 mila casi (con 18,2 mila morti) su una popolazione di appena 32 milioni di abitanti, e la curva dei contagi non cambia direzione. Il Cile è ancora immobilizzato da una quarantena infinita, dove il virus ha provocato 346 mila casi e 9 mila morti, anche se iniziano i primi tentativi di transizione verso lo “sconfinamento”.

Malgrado una dimensione demografica limitata, Perù e Cile si collocano rispettivamente al settimo e ottavo posto a livello mondiale per numero di contagi confermati, in una condizione tutt’altro che controllata. D’altro canto, i dati che provengono da Colombia, Argentina e Bolivia non sono confortanti, dimostrando curve epidemiologiche che si sono impennate in maniera spaventosa durante il mese di luglio.

In Bolivia pochi giorni fa si è raggiunta la cifra record di 1.148 nuovi casi in una sola giornata, segno del fatto che un enorme massa di contagio rimane inevasa e inespressa a causa della complessità di applicare i test. Ha fatto scalpore la notizia di vari boliviani che hanno utilizzato il diossido di cloro come cura per il Covid-19, un trattamento pericoloso e senza alcun avvallo scientifico.

Appurata l’incapacità di arrestare la diffusione, anche legata all’impossibilità di un blocco vero e proprio delle attività economiche di sussistenza, l’atmosfera che si respira in questi paesi è quella di un’inevitabile accettazione dell’afflusso infettivo all’interno delle società, tamponando il possibile e cercando di rinforzare un sistema sanitario in ogni caso insufficiente. All’interno di questa trama già frustrante, non smettono di impensierire i problemi atavici delle culture latine.

In Ecuador, anche in un momento di estrema criticità, non si è riusciti a evitare il proliferarsi di una corruzione spudorata e nociva. Una piaga inflessibile, capace di attraversare tutti gli strati della società, dalle istituzioni dello Stato al sistema imprenditoriale, che ha già seminato tante, troppe vittime, dove notoriamente le vittime appartengono alle classi più povere della popolazione. Si parla di un altro virus, diverso dal Covid-19, ma altrettanto letale per le sorti di una democrazia, e l’Ecuador, per l’ennesima volta, ne è stato travolto. Il tutto è successo nel pieno della pandemia: ormai entrati nel quinto mese di quarantena e coprifuochi differenziati, i contagi sono in perenne aumento, la capitale Quito è da un mese il nuovo epicentro del paese, gli ospedali sono letteralmente al collasso e le persone perdono la vita in strada.

Cosí, nelle ultime settimane, sono emersigravissimi scandali di corruzione e peculato legati alla gestione del Covid-19 e in particolare ai sovrapprezzi imposti all’acquisto del materiale necessario per aggredire l’emergenza. Netta la condanna della Conferenza Episcopale Ecuadoriana in una lettera aperta alla Presidenza del Consiglio, cosí come del Gruppo Sociale FEPP – Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio – che ha fatto circolare un comunicato stampa di denuncia dal titolo emblematico “Adesso si deve cambiare!”, dove si manifesta una crescente indignazione nei confronti della gestione politica, per le misure incoerenti e minacciose che vengono prese. Il GSFEPP, che il 22 luglio ha spento le 50 candeline dalla sua fondazione, si ispira alla dottrina sociale della Chiesa cattolica, e rappresenta la maggiore ONG del paese attiva nello sviluppo sociale, economico, rurale ed agricolo delle classi meno agiate, ponendo l’essere umano e la difesa della vita come valori centrali. Lo fa grazie a un’affermata rete di imprese sociali che ne sono figlie. Di fronte alla severa crisi che sta divorando le speranze degli ecuadoriani, il GSFEPP non ha cessato di distribuire kit alimentari, per l’igiene, la biosicurezza dei medici, nelle varie province. Ha sostenuto concretamente richieste di aiuto di tre ospedali popolari fornendo materiale di protezione medica e medicamenti, e fin dall’inizio ha promosso attività di sensibilizzazione su aspetti di prevenzione e cura del coronavirus per tutta la cittadinanza.

In America Latina si è avuto il vantaggio di vedere in anticipo il film della pandemia in Europa, ma non è stato possibile replicarne il modello di gestione. La proiezione di un picco di contagi in stile Europeo sembra una timida chimera. La popolazione è stanca, incompresa e ignorata, derubata di una visione di medio-lungo periodo, il che alimenta ancor più la disillusione.

scritto da Marco Grisenti, pubblicato in Unimondo del 29 luglio 2020

segnalato da Alessandro Bruni e Gaetano Farinelli